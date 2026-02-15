Кошка чешется — болеют все: паразиты и инфекции, которые превращают дом в очаг риска

В доме, где живут и кот, и собака, забота о здоровье выходит на первый план. Многие владельцы уверены, что питомцы разных видов "не делятся" болезнями, но это не так. Некоторые инфекции и паразиты легко переходят от одного животного к другому.

Какие болезни общие для кошек и собак

Кошки и собаки, живущие под одной крышей, действительно могут заражать друг друга. Подобные случаи встречаются не ежедневно, однако риски возрастают при появлении нового питомца или если один из любимцев уже заболел.

"Кошки и собаки, живущие под одной крышей, действительно могут передавать друг другу ряд заболеваний", — говорит ветеринар, эксперт бренда зоотоваров Harly Кристина Гриненко.

Паразитарные инфекции часто запускают и поведенческие изменения: тревожность, раздражительность, снижение активности. В подобных случаях важно не только лечение, но и контроль среды, включая чистоту лежанок и лотков - особенно если хозяева уже сталкивались с проблемами.

"Даже при лёгком зуде или изменении поведения лучше показать обоих питомцев врачу, потому что ранняя диагностика снижает риск осложнений", — считает кинолог, обозреватель Pravda.Ru Олег Мартынов .

Специалисты условно делят общие заболевания на три категории: паразитарные, грибковые и отдельные бактериальные или вирусные инфекции. Каждая из них требует своего подхода — от регулярной профилактики до обязательной вакцинации.

Паразиты и грибки: самая частая угроза

На первом месте — наружные и внутренние паразиты. Блохи одинаково охотно кусают и собак, и кошек. Если заражено одно животное, в квартире быстро появляется целая популяция паразитов — в лежанках, на коврах, мягкой мебели.

Снизить риск помогают капли на холку, таблетки или противопаразитарные ошейники, подобранные строго по виду и весу животного. Обрабатывать нужно всех питомцев одновременно, даже если кто-то не выходит на улицу.

Глисты и клещи также передаются через общую среду. Регулярная дегельминтизация раз в 3-4 месяца и санитарная уборка помогают сократить риски. Поддержка иммунитета, правильный рацион и контроль веса тоже важны — лишняя масса тела снижает устойчивость к инфекциям.

"Паразитарные заболевания нередко становятся пусковым механизмом для более серьёзных проблем, особенно если животное ослаблено стрессом или неправильным питанием", — считает ветеринарный диетолог, обозреватель Pravda.Ru Ирина Кузьмина .

Отдельного внимания заслуживают грибковые инфекции. Стригущий лишай поражает и кошек, и собак, передаваясь через прямой контакт или общие предметы ухода. Об этом сообщает "Доктор Питер".

Инфекции: от бешенства до лептоспироза

Среди вирусных заболеваний наиболее опасным остаётся бешенство. Болезнь передаётся через укус и смертельно опасна для всех теплокровных. Единственный способ защиты — ежегодная вакцинация, даже если питомцы живут исключительно в квартире.

Лептоспироз чаще диагностируется у собак и поражает печень и почки. Кошки считаются более устойчивыми, однако способны быть носителями инфекции. Вакцинация и контроль контактов со стоячей водой на прогулке — обязательные меры профилактики.

Поведенческие реакции при болезнях тоже могут отличаться. Например, изменение сна, тревожность или агрессия иногда становятся первыми признаками неблагополучия, что перекликается с ситуациями, когда поведение питомцев при стрессе требует особого внимания.

"Любое резкое изменение привычек — сигнал для владельца, что организм может бороться с заболеванием", — считает зоопсихолог, обозреватель Pravda.Ru Елена Воробьёва .

Сравнение: паразитарные и инфекционные заболевания

Паразитарные болезни встречаются чаще и распространяются быстрее в условиях квартиры. Их легче предупредить регулярной обработкой от блох, клещей и глистов.

Инфекционные заболевания передаются реже, но могут иметь тяжёлые последствия и требуют вакцинации. В отличие от паразитов, здесь ключевую роль играет иммунитет и прививочный график.

Плюсы и минусы совместного содержания питомцев

Совместное проживание кошки и собаки может быть гармоничным, но требует дисциплины.

Преимущества:

Социализация и снижение скуки.

Активные игры и движение.

Эмоциональная связь между животными.

Недостатки:

Повышенный риск передачи инфекций.

Дополнительные расходы на вакцинацию и препараты.

Необходимость строгой гигиены и раздельных мисок, лежанок, игрушек.

Советы по профилактике заболеваний у кошек и собак

Организуйте карантин для нового питомца на 2-3 недели. Используйте раздельные миски, лотки и средства ухода. Синхронизируйте обработку от паразитов. Проводите ежегодную вакцинацию. Обеспечьте качественное питание и витамины по возрасту.

Популярные вопросы о заболеваниях кошек и собак

Как выбрать средство от блох?

Ориентируйтесь на вес и вид животного, не используйте препараты "универсально" для всех.

Нужно ли вакцинировать домашнюю кошку?

Да, вирусы могут быть занесены в дом с обувью или через других животных.

Что лучше — ошейник или капли?

Выбор зависит от образа жизни питомца и рекомендаций ветеринара.