Дмитрий Мельников

Убить короля в пеленках: хитрый и жестокий план обезьян по захвату саванны

Зоосфера

В дикой природе миловидность не гарантирует безопасности. Даже самые трогательные львята могут стать объектом агрессии со стороны других животных. Особенно это касается бабуинов — умных и организованных приматов, которые иногда похищают детёнышей львов. 

Львенок прячется в траве
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Мельников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Львенок прячется в траве

Почему бабуины нападают на львят

Бабуины живут в условиях постоянной угрозы со стороны крупных хищников. Львы и леопарды регулярно охотятся на приматов, особенно на молодых и слабых особей.

В ответ бабуины выработали стратегию упреждения. Если появляется возможность, они могут похитить львёнка, чтобы устранить потенциальную будущую угрозу. Через год-два этот детёныш превратился бы в сильного хищника, способного нападать на стаю.

Группа из нескольких десятков бабуинов способна дать отпор даже взрослому льву. А беззащитный детёныш оказывается лёгкой целью.

Это всегда агрессия

В большинстве случаев похищение заканчивается гибелью львёнка. Цель — не забота, а устранение конкурента в экосистеме саванны.

Однако известен редкий случай, произошедший в национальном парке Крюгер. Там молодой самец бабуина некоторое время носил с собой львёнка, вычёсывал его и защищал, словно собственного детёныша. Туристы наблюдали эту сцену как необычное проявление поведения.

Но история закончилась трагично: львёнок погиб не от рук "приёмного отца", а из-за агрессии других бабуинов, которые не приняли его в стаю. Об этом сообщает Дзен-канал "Книга животных".

"Даже редкие эпизоды "привязанности" не отменяют общего правила: стая реагирует на чужака как на угрозу и стремится устранить источник нестабильности", — считает эксперт по поведению животных, обозреватель Pravda.RU Смирнов Павел .

Сравнение: забота или стратегия выживания

Со стороны поведение может показаться жестоким, особенно если сравнивать его с человеческими представлениями о милоте и заботе. Однако в природе действуют другие законы.

Бабуины действуют рационально с точки зрения выживания. Львы — их естественные враги. Устраняя потенциальную угрозу на ранней стадии, приматы снижают риск нападений в будущем.

"Человек часто видит в таких сценах драму, но животные действуют в логике популяции, а не индивидуальной морали", — считает антрополог, обозреватель Pravda.RU Климов Артём .

Редкие случаи "усыновления" не меняют общей картины: это скорее поведенческая аномалия, чем правило.

Популярные вопросы о поведении бабуинов и львов

Зачем обезьяны воруют львят?

Чтобы устранить потенциальную угрозу: взрослые львы охотятся на бабуинов.

Часто ли такое происходит?

Это не повседневное явление, но случаи нападений на детёнышей фиксировались наблюдателями.

Почему бабуины способны противостоять львам?

Они действуют группой, координируют атаки и используют численное преимущество.

Бывает ли, что бабуины действительно заботятся о львятах?

Известны единичные случаи временного "усыновления", но они заканчиваются гибелью детёныша.

Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
