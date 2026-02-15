Убить короля в пеленках: хитрый и жестокий план обезьян по захвату саванны

В дикой природе миловидность не гарантирует безопасности. Даже самые трогательные львята могут стать объектом агрессии со стороны других животных. Особенно это касается бабуинов — умных и организованных приматов, которые иногда похищают детёнышей львов.
Бабуины живут в условиях постоянной угрозы со стороны крупных хищников. Львы и леопарды регулярно охотятся на приматов, особенно на молодых и слабых особей.
В ответ бабуины выработали стратегию упреждения. Если появляется возможность, они могут похитить львёнка, чтобы устранить потенциальную будущую угрозу. Через год-два этот детёныш превратился бы в сильного хищника, способного нападать на стаю.
Группа из нескольких десятков бабуинов способна дать отпор даже взрослому льву. А беззащитный детёныш оказывается лёгкой целью.
В большинстве случаев похищение заканчивается гибелью львёнка. Цель — не забота, а устранение конкурента в экосистеме саванны.
Однако известен редкий случай, произошедший в национальном парке Крюгер. Там молодой самец бабуина некоторое время носил с собой львёнка, вычёсывал его и защищал, словно собственного детёныша. Туристы наблюдали эту сцену как необычное проявление поведения.
Но история закончилась трагично: львёнок погиб не от рук "приёмного отца", а из-за агрессии других бабуинов, которые не приняли его в стаю. Об этом сообщает Дзен-канал "Книга животных".
"Даже редкие эпизоды "привязанности" не отменяют общего правила: стая реагирует на чужака как на угрозу и стремится устранить источник нестабильности", — считает эксперт по поведению животных, обозреватель Pravda.RU Смирнов Павел .
Со стороны поведение может показаться жестоким, особенно если сравнивать его с человеческими представлениями о милоте и заботе. Однако в природе действуют другие законы.
Бабуины действуют рационально с точки зрения выживания. Львы — их естественные враги. Устраняя потенциальную угрозу на ранней стадии, приматы снижают риск нападений в будущем.
"Человек часто видит в таких сценах драму, но животные действуют в логике популяции, а не индивидуальной морали", — считает антрополог, обозреватель Pravda.RU Климов Артём .
Редкие случаи "усыновления" не меняют общей картины: это скорее поведенческая аномалия, чем правило.
Зачем обезьяны воруют львят?
Чтобы устранить потенциальную угрозу: взрослые львы охотятся на бабуинов.
Часто ли такое происходит?
Это не повседневное явление, но случаи нападений на детёнышей фиксировались наблюдателями.
Почему бабуины способны противостоять львам?
Они действуют группой, координируют атаки и используют численное преимущество.
Бывает ли, что бабуины действительно заботятся о львятах?
Известны единичные случаи временного "усыновления", но они заканчиваются гибелью детёныша.
