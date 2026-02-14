Призрак с лентами вместо щупалец всплыл у Аргентины: глубины раскрывают свои тайны

В темных глубинах Атлантики исследователи столкнулись с существом, которое больше напоминает призрак, чем живое создание. Его размеры сопоставимы с автобусом, а движения — плавные и почти незаметные в толще воды. Подобные встречи происходят крайне редко и каждый раз становятся событием для научного сообщества. Об этом сообщает The New York Times.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глубоководная медуза-призрак

Гигант из морской бездны

Экспедиция у побережья Аргентины принесла ученым неожиданную находку — гигантскую медузу, обнаруженную на глубине около 250 метров. Исследование проводилось с использованием дистанционно управляемого подводного аппарата SuBastian, который позволил изучать труднодоступные участки океана без риска для экипажа. Именно камеры этого устройства зафиксировали медузу, медленно парящую в водной толще — редкий пример того, как наука и техника открывают новые горизонты в изучении океана.

"Её эфемерное и утонченное присутствие в столь экстремальной среде производило по-настоящему глубокое впечатление", — отметила морской биолог Университета Буэнос-Айреса Мария Эмилия Браво.

Обнаруженное животное относится к так называемым гигантским "медузам-призракам". В отличие от привычных видов, у них отсутствуют классические стрекательные щупальца. Вместо этого они используют длинные лентовидные выросты, которыми захватывают добычу — в основном планктон и мелкую рыбу.

"Глубоководные беспозвоночные демонстрируют поразительную эволюционную пластичность: их анатомия — это ответ на экстремальные условия давления и дефицита света", — считает Зоолог, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Мельников.

По данным ученых, длина таких существ может достигать 10 метров, а диаметр купола превышать 90 сантиметров.

Почему такие встречи редкость

Несмотря на внушительные размеры, гигантские медузы остаются одними из самых загадочных обитателей океана. С момента первого образца, полученного еще в 1899 году, их наблюдали всего около 120 раз. Это связано с тем, что основная среда их обитания — так называемая "зона полуночи" на глубине от 1000 до 4000 метров, куда практически не проникает солнечный свет.

Глубоководные экосистемы долгое время оставались малоизученными. Только развитие современной океанографической техники, включая подводные дроны, глубоководные камеры и автономные батискафы, позволило расширить представления о жизни на больших глубинах. Подобные открытия регулярно пополняют разделы, посвященные интересные новости, поскольку каждый новый кадр из глубин меняет представление о биоразнообразии планеты.

Важно понимать, что "зона полуночи" отличается высоким давлением, низкими температурами и ограниченным количеством пищи. Эти факторы формируют уникальные механизмы выживания организмов, которые редко встречаются в прибрежных водах.

"Каждое подобное наблюдение усиливает аргументы в пользу сохранения морских экосистем: мы до сих пор знаем лишь малую часть их реального разнообразия", — считает Специалист по охране животного мира, обозреватель Pravda. ru Роман Беляев.

Другие открытия экспедиции

Команда Океанографического института Schmidt в ходе той же миссии зафиксировала и другие значимые находки. Среди них — крупнейший из известных коралловых рифов вида Bathelia candida, по масштабам сопоставимый с территорией Ватикана.

Кроме того, исследователи обнаружили на глубине около 3800 метров останки кита — первый задокументированный случай "падения кита" в глубоких водах Аргентины. Подобные события формируют временные экосистемы, обеспечивая пищу и убежище для множества организмов, от микроорганизмов до крупных донных видов.