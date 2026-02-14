Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аркадий Кузнецов

Призрак с лентами вместо щупалец всплыл у Аргентины: глубины раскрывают свои тайны

Зоосфера

В темных глубинах Атлантики исследователи столкнулись с существом, которое больше напоминает призрак, чем живое создание. Его размеры сопоставимы с автобусом, а движения — плавные и почти незаметные в толще воды. Подобные встречи происходят крайне редко и каждый раз становятся событием для научного сообщества. Об этом сообщает The New York Times.

Глубоководная медуза-призрак
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глубоководная медуза-призрак

Гигант из морской бездны

Экспедиция у побережья Аргентины принесла ученым неожиданную находку — гигантскую медузу, обнаруженную на глубине около 250 метров. Исследование проводилось с использованием дистанционно управляемого подводного аппарата SuBastian, который позволил изучать труднодоступные участки океана без риска для экипажа. Именно камеры этого устройства зафиксировали медузу, медленно парящую в водной толще — редкий пример того, как наука и техника открывают новые горизонты в изучении океана.

"Её эфемерное и утонченное присутствие в столь экстремальной среде производило по-настоящему глубокое впечатление", — отметила морской биолог Университета Буэнос-Айреса Мария Эмилия Браво.

Обнаруженное животное относится к так называемым гигантским "медузам-призракам". В отличие от привычных видов, у них отсутствуют классические стрекательные щупальца. Вместо этого они используют длинные лентовидные выросты, которыми захватывают добычу — в основном планктон и мелкую рыбу.

"Глубоководные беспозвоночные демонстрируют поразительную эволюционную пластичность: их анатомия — это ответ на экстремальные условия давления и дефицита света", — считает Зоолог, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Мельников.

По данным ученых, длина таких существ может достигать 10 метров, а диаметр купола превышать 90 сантиметров.

Почему такие встречи редкость

Несмотря на внушительные размеры, гигантские медузы остаются одними из самых загадочных обитателей океана. С момента первого образца, полученного еще в 1899 году, их наблюдали всего около 120 раз. Это связано с тем, что основная среда их обитания — так называемая "зона полуночи" на глубине от 1000 до 4000 метров, куда практически не проникает солнечный свет.

Глубоководные экосистемы долгое время оставались малоизученными. Только развитие современной океанографической техники, включая подводные дроны, глубоководные камеры и автономные батискафы, позволило расширить представления о жизни на больших глубинах. Подобные открытия регулярно пополняют разделы, посвященные интересные новости, поскольку каждый новый кадр из глубин меняет представление о биоразнообразии планеты.

Важно понимать, что "зона полуночи" отличается высоким давлением, низкими температурами и ограниченным количеством пищи. Эти факторы формируют уникальные механизмы выживания организмов, которые редко встречаются в прибрежных водах.

"Каждое подобное наблюдение усиливает аргументы в пользу сохранения морских экосистем: мы до сих пор знаем лишь малую часть их реального разнообразия", — считает Специалист по охране животного мира, обозреватель Pravda. ru Роман Беляев.

Другие открытия экспедиции

Команда Океанографического института Schmidt в ходе той же миссии зафиксировала и другие значимые находки. Среди них — крупнейший из известных коралловых рифов вида Bathelia candida, по масштабам сопоставимый с территорией Ватикана.

Кроме того, исследователи обнаружили на глубине около 3800 метров останки кита — первый задокументированный случай "падения кита" в глубоких водах Аргентины. Подобные события формируют временные экосистемы, обеспечивая пищу и убежище для множества организмов, от микроорганизмов до крупных донных видов.

Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука животные
Новости Все >
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
17 февраля небо исказит привычный полдень: Солнце потеряет центр и вспыхнет по краям
Топливо дорожает второй год подряд: что толкает Новосибирск к рекордам
Telegram замедляют без запрета: странный сценарий, который пугает сильнее блокировки
Ставка упала, а платёж нет: когда рефинансирование работает, а когда подводит
Сувалкский коридор накаляется: разговоры о блокаде ведут к опасной черте
Сельский стаж превращается в деньги: кому надбавку начисляют автоматически
Болезнь-призрак из учебников возвращается: симптомы могут ждать своего часа 15 лет
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Пираты сменили ром на регламенты: Балтийское море втягивают в опасную игру
Сейчас читают
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Садоводство, цветоводство
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Садоводство, цветоводство
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Популярное
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора

Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.

Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Тук-тук исчез навсегда: как бесстыковой путь превратил поезд в стального гепарда Сергей Милешкин Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
Последние материалы
93 тысячи сверху к зарплате: как обычный вклад неожиданно становится источником дохода
Масленица в Воронежской области пройдёт по новым правилам: парк Нелжа.ру раскрывает главный секрет праздника
17 февраля небо исказит привычный полдень: Солнце потеряет центр и вспыхнет по краям
Топливо дорожает второй год подряд: что толкает Новосибирск к рекордам
Горбатился 40 лет, а получил кукиш с маслом: эта ловушка с пенсионными баллами оставит без штанов
Внедорожник, который служит годами без капризов: статистика по ресурсу удивила рынок
Telegram замедляют без запрета: странный сценарий, который пугает сильнее блокировки
Соседи пропадают из виду: плетистая роза строит живую стену быстрее, чем виноград
Ставка упала, а платёж нет: когда рефинансирование работает, а когда подводит
Тренды замедлились, а шаровары остались: эти брюки не выйдут из моды весь 2026 год
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.