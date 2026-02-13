Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аркадий Кузнецов

Колонии муравьёв теряют гармонию: природа посылает тревожный знак изнутри экосистемы

Зоосфера

Муравьи считаются одними из самых организованных существ в природе, и их жизнь держится на точной системе сигналов. Они узнают "своих" по запаху, следуют по химическим меткам и заботятся о потомстве благодаря невидимому языку ароматов. Однако загрязнение воздуха способно нарушить эту систему, превращая союзников в чужаков. Об этом сообщает Science & Vie.

Муравьи
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Муравьи

Как загрязнение вмешивается в язык запахов муравьёв

Муравьи распознают членов своей колонии по химическому отпечатку, который состоит из сложной смеси углеводородов. Особенно важную роль играют алкены — молекулы с двойными углеродными связями. Именно они помогают насекомым различать своих и чужих.

Проблема в том, что такие соединения уязвимы перед окислителями, которые часто присутствуют в загрязнённом воздухе. К ним относятся озон и оксиды азота. Под их воздействием алкены разрушаются, и запаховая "подпись" муравья меняется.

Исследовательская группа под руководством Маркуса Кнадена из Института химической экологии имени МаксаПланка решила выяснить, насколько серьёзно озон способен влиять на социальное поведение муравьёв.

Что показал эксперимент с озоном

Учёные подвергали несколько видов муравьёв воздействию озона в концентрации до 100 частей на миллиард — это уровень, который нередко фиксируется в городских условиях. Результат оказался неожиданно резким: содержание алкенов в химическом составе насекомых заметно снизилось.

При этом более устойчивые алканы почти не изменились. Это подтвердило гипотезу, что самые хрупкие молекулы оказываются одновременно и самыми важными для социальной жизни муравьёв.

Почему муравьи начинают нападать друг на друга

Эксперимент строился просто. Рабочую муравьиху, прожившую четыре дня в колонии, изымали, подвергали воздействию озона, а затем возвращали обратно.

Практически сразу другие муравьи начинали вести себя агрессивно: давили, кусали и в некоторых случаях полностью изгоняли её. Видеонаблюдение показало, что агрессия возрастала даже при концентрациях, которые считаются умеренными.

Фактически загрязнение не делало муравья больным, но меняло его запах настолько, что колония переставала воспринимать его как "своего".

"Для социальных видов потеря узнаваемости равносильна утрате социальной роли, а это всегда запускает конфликты", — считает эксперт по поведению животных, обозреватель Pravda.ru Павел Смирнов.

Особенности поведения у разных видов

Интересно, что у вида Ooceraea biroi, который считается клональным и живёт без матки, агрессия не проявилась. Вероятно, дело в другом устройстве социальной системы: меньше выражено разделение ролей и отсутствует строгая иерархия, поэтому конфликты возникают реже.

Однако именно у этого вида обнаружилась другая проблема. Муравьи, подвергшиеся воздействию озона, переставали заботиться о личинках. В нескольких колониях няньки фактически бросали молодняк. При этом тесты показали, что личинки не были отравлены и не умирали.

Это говорит о том, что загрязнение нарушает не только систему "свой-чужой", но и тонкие сигналы, отвечающие за заботу о потомстве.

Почему это может стать угрозой для природы

Химическая коммуникация нужна муравьям не только для распознавания членов колонии. Она помогает:

  • координировать работу;
  • следовать по тропам;
  • распределять задачи;
  • защищать гнездо;
  • заботиться о личинках.

Если эти сигналы разрушаются, колония начинает терять устойчивость. А поскольку муравьи составляют значительную часть биомассы наземных насекомых, последствия могут затронуть целые экосистемы.

Муравьи участвуют в распространении семян, рыхлении почвы и регулировании численности других беспозвоночных. Их дезориентация или исчезновение может запустить цепочку изменений в флоре и фауне.

"Даже незаметные сбои в поведении массовых видов со временем отражаются на состоянии всей экосистемы", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Денис Поляков.

Популярные вопросы о влиянии загрязнения на муравьёв

Почему муравьи так зависят от запахов?

У них слабое зрение, зато развитая химическая коммуникация. Запахи заменяют им язык и систему распознавания.

Что именно разрушает запаховую "подпись"?

Главную роль играют окислители в воздухе, особенно озон и оксиды азота, которые меняют состав алкенов.

Умирают ли муравьи от загрязнения?

Нет, в описанном эксперименте речь шла не о гибели, а о нарушении поведения и коммуникации.

Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука экология животные окружающая среда
Новости Все >
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
НАТО стягивает силы к Сувалкскому коридору: участок может стать огневым котлом
Огурцы дороже фруктов: что скрыто формирует шокирующую стоимость овоща
Смена поясов превращает ночь в утро: как пережить сбой, который мозг считает угрозой
Самокритика выходит из-под контроля: когда стремление к лучшему становится ловушкой
Ледяные наросты зимой рушат кузов: опасные точки на машине, о которых забывают
Обычная квартира скрывает смертельные риски: эти предметы в доме опасны для кошек и собак
Мороз не враг рассады, а тренер: культуры, которым температурная встряска добавит силы
Сотрудник Pravda.Ru пострадал в ДТП с двумя автомобилями такси в Иванове, у обоих водителей не было прав
Каждая бессонная ночь оставляет след: ваше сердце лишается главной защиты
Сейчас читают
Соседи смеются над бабушкиными методами — но грядки отвечают двойным урожаем
Садоводство, цветоводство
Соседи смеются над бабушкиными методами — но грядки отвечают двойным урожаем
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Садоводство, цветоводство
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Ароматная заливка связывает всё воедино: закуска, которая дружит с мясом и хлебом
Еда и рецепты
Ароматная заливка связывает всё воедино: закуска, которая дружит с мясом и хлебом
Популярное
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат

Простой крем из сметаны и сгущённого молока готовится за 15 минут и подходит для бисквита, медовика и домашних тортов. Узнайте секрет густоты.

Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Соседи смеются над бабушкиными методами — но грядки отвечают двойным урожаем
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Последние материалы
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
Посадили и почти забыли: 7 овощей, которые дают урожай без танцев с лейкой
Любовь проходит мимо, когда внутри тревога: скрытая причина одиночества
Машина намекает, а водитель не замечает: эти сигналы выдают новичка мгновенно
Россия рекордно нарастила поставки нефти в Китай
Простые движения — заметный результат: три упражнения для идеальных ног
Возвращение ГДР: нарушение ядерных договоров может расколоть Германию
Посадили красивые цветы — а вышла мешанина: секрет гармонии проще, чем кажется
Нажали газ в луже — и попали на капитальный ремонт: ошибка, которую совершают все
Живот тает сам собой: одно ленивое движение запускает разгон лимфы и убирает отёки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.