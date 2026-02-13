Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аркадий Кузнецов

Птицы переживают мороз без пуховика и батарей: механизмы скрытой зимней силы

Зоосфера

Зимой мы достаём пуховик, шарф и тёплые перчатки, а птицы продолжают жить обычной жизнью — сидят на льду, ныряют в холодную воду и ночуют на ветках. Со стороны кажется, что мороз им нипочём. Секрет в том, что природа снабдила их продуманной системой "утепления" и экономии энергии.

Птицы на ветке зимой
Фото: Pravda.Ru by Аркадий Кузнецов is licensed under publiс domain
Птицы на ветке зимой

Перья как природный пуховик

К  холодам оперение птиц заметно уплотняется. Количество перьев может увеличиваться на 35-70%, формируя плотный защитный слой. Это сравнимо с тем, как человек меняет лёгкую куртку на тёплый пуховик.

Главную роль играет пух — мягкие перья у самой кожи. Они удерживают воздух, который нагревается от тела и образует теплоизоляционную прослойку. Похожий принцип работает и у домашних животных: плотность шерсти и подшёрстка помогает сохранять тепло в морозы.

"Теплоизоляция у животных — это не только внешний покров, но и способность организма быстро перестраивать обмен веществ под погодные условия", — считает зоолог, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Мельников.

Как птицы сохраняют тепло тела

Зимой воробьи и синицы выглядят круглыми и взъерошенными не случайно. Распушённые перья увеличивают слой воздуха между телом и холодной средой, снижая теплопотери. Похожий принцип групповой защиты можно наблюдать и у других видов, когда животные объединяются ради выживания.

Птицы уменьшают открытые участки кожи: прячут клюв под крыло и поджимают лапы. Многие стоят на одной ноге, сокращая площадь охлаждения. А у уток и чаек работает развитая heat exchange system — тёплая кровь, направляясь к лапам, частично отдаёт тепло холодной, возвращающейся обратно к телу.

Подобные механизмы адаптации к холоду встречаются и у северных видов, где каждая деталь строения влияет на выживание популяции.

"Даже кратковременное переохлаждение для мелкой птицы может стать критичным, поэтому их стратегии экономии энергии доведены эволюцией до предела", — отмечает орнитолог, обозреватель Pravda. ru Алексей Пронин.

Укрытия, запасы и поведенческие хитрости

От ветра птицы стараются защищаться: прячутся за кочками, в дуплах или даже зарываются в снег, где температура стабильнее. Синицы и поползни могут ночевать группами, согревая друг друга.

Зимой важны и запасы корма. Синицы прячут семена в коре деревьев и находят их спустя месяцы благодаря развитой памяти. Похожая способность ориентироваться в пространстве и запоминать десятки точек характерна и для других животных, что подчёркивает сложность их когнитивных механизмов, сообщает Hi-News.

Стратегии выживания зимой

Человек полагается на одежду, отопление и калорийную пищу. Птицы используют врождённые механизмы.

  1. Оперение против пуховика — естественная теплоизоляция работает без внешних ресурсов.
  2. Дрожание мышц против обогревателя — тепло вырабатывается за счёт ускоренного обмена веществ.
  3. Тайники с семенами против холодильника — принцип запаса энергии остаётся тем же.

Обе стратегии эффективны, но птицы полностью автономны от инфраструктуры.

Как помочь птицам зимой

Поддержка со стороны человека может сыграть роль в сильные морозы.

  1. Разместите кормушку в защищённом от ветра месте.
  2. Используйте семечки и несолёные орехи.
  3. Регулярно очищайте кормушку от загрязнений.
  4. Не давайте солёные и жареные продукты.

Такие меры помогают птицам экономить энергию и сохранять популяцию в городской среде.

Популярные вопросы о зимовке птиц

Как птицы не мёрзнут на льду?

Благодаря системе теплообмена и сокращению теплопотерь через лапы.

Что лучше положить в кормушку зимой?

Семена подсолнечника, зерно и несолёные орехи.

Почему птицы распушаются в мороз?

Так они увеличивают воздушную прослойку между телом и холодом.

Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы птицы природа животные
Новости Все >
Госдолг России обновил максимум с 2006 года: причина оказалась не в правительстве
Утильсбор для всех машин из ЕАЭС: автосалоны уже просчитывают неприятный итог
Земля получила космический смайлик: на Солнце выросла гигантская улыбка
Совкомбанк вошёл в топ надёжных банков России, став двукратным лауреатом премии Финансовая элита России
Евросоюз теряет устойчивость: три стратегические сферы проседают одновременно
Мир под сомнением: действительно ли Трамп готовится выйти из переговоров по Украине
В одной из камер тюремного замка случайно обнаружена фабрика фальшивых монет... — писала газета Русское слово 13 февраля 1908 года
250 тысяч без высшего образования: рабочая профессия, которая обошла айтишников
Крупные сделки с недвижимостью получают новый фильтр: без банковского следа не пройти
Гаджет в руке — и ток по телу: электротравма у подростка закончилась госпитализацией
Сейчас читают
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Еда и рецепты
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Садоводство, цветоводство
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Популярное
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат

Простой крем из сметаны и сгущённого молока готовится за 15 минут и подходит для бисквита, медовика и домашних тортов. Узнайте секрет густоты.

Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова Налог на любовь: День святого Валентина, или Как сделать миллиард из ничего Александр Шторм Стиль Вуди в автомобилях: как дефицит превратился в стиль и культ на протяжении десятилетий Сергей Милешкин
Соседи смеются над бабушкиными методами — но грядки отвечают двойным урожаем
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Последние материалы
Земля получила космический смайлик: на Солнце выросла гигантская улыбка
Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели
Один поцелуй — и вирус остаётся пожизненно: вспышка может ударить не только по губам
Совкомбанк вошёл в топ надёжных банков России, став двукратным лауреатом премии Финансовая элита России
Евросоюз теряет устойчивость: три стратегические сферы проседают одновременно
Отпуск обрывается траурной лентой: последний билет домой зависит от одного пункта
Головные боли и сухость уходят ночью: 3 комнатных растения ставят невидимый барьер
Мир под сомнением: действительно ли Трамп готовится выйти из переговоров по Украине
Налог на любовь: День святого Валентина, или Как сделать миллиард из ничего
Депутаты бундестага требуют вернуть поставки газа из России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.