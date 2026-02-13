Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Смирнов

Каждый день — как маленький бар: шимпанзе раскрывают тайну нашей тяги к алкоголю

Зоосфера

Алкоголь ассоциируется с вином или пивом, но в природе этанол встречается гораздо шире. Новое исследование показало, что дикие шимпанзе ежедневно потребляют значительные дозы спирта вместе с ферментированными фруктами. Учёные считают, что это может пролить свет на происхождение человеческой тяги к алкоголю. Об этом сообщает The Guardian.

Шимпанзе ест перезрелый фрукт
Фото: Pravda.Ru by Павел Смирнов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шимпанзе ест перезрелый фрукт

Алкоголь — не только в бутылке

Этанол — единственный пищевой спирт, который не представляет непосредственной токсической опасности в малых дозах. Он естественным образом образуется в процессе ферментации. Поэтому небольшое количество алкоголя можно обнаружить в хлебе на закваске, комбуче и очень спелых фруктах.

В тропических лесах такие фрукты регулярно падают на землю и начинают бродить. Именно их активно поедают шимпанзе — ближайшие родственники человека. Подобные механизмы адаптации к среде встречаются и у других видов, где важную роль играют эволюция и особенности обмена веществ.

Сколько алкоголя потребляют шимпанзе

В исследовании, опубликованном 17 сентября 2025 года в Science Advances, учёные изучили плоды, найденные на территории национального парка Кибале в Уганде и парка Тай в Кот-д'Ивуаре.

Выяснилось, что шимпанзе съедают около 4,5 кг фруктов в день. В среднем это даёт примерно 14 граммов чистого этанола — эквивалент половины пинты пива крепостью 5%.

"Шимпанзе съедают от 5 до 10 процентов своей массы тела в день в виде спелых фруктов, поэтому даже при низких концентрациях получается существенная суточная доза алкоголя", — отметил профессор интегративной биологии Калифорнийского университета в Беркли Роберт Дадли в комментарии The Guardian.

При этом исследователи не наблюдали у животных признаков опьянения.

Почему шимпанзе не пьянеют

Несмотря на относительно значительное количество этанола, приматы сохраняют нормальное поведение. Учёные предполагают, что для выраженного опьянения им пришлось бы съесть настолько много ферментированных плодов, что это физически ограничено объёмом желудка.

Кроме того, метаболизм этанола у животных может быть адаптирован к регулярному потреблению бродящих фруктов. Ферментация в природе — обычное явление, и многие виды сталкивались с этанолом на протяжении миллионов лет.

Интересно, что шимпанзе — не единственные приматы, употребляющие алкоголь. Медлительные лори, обитающие в Южной и Юго-Восточной Азии, также потребляют ферментированные продукты.

Эволюционная связь: от фруктов к напиткам

Исследователи предполагают, что человеческая тяга к алкоголю может иметь древние корни. Этанол в природе служил сигналом спелости плодов — важного источника калорий.

"Человеческое влечение к алкоголю могло возникнуть в результате эволюционной связи между этанолом и фруктами, потребляемыми животными в дикой природе", — написали авторы исследования.

Таким образом, склонность к алкоголю может быть связана не только с культурой, но и с биологической историей вида.

"Если рассматривать этанол как биологический маркер зрелых плодов, становится понятнее, почему мозг приматов мог закрепить интерес к таким запахам и вкусам как к сигналу доступной энергии", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Ворошилов Андрей .

Популярные вопросы о шимпанзе и алкоголе

Действительно ли шимпанзе "пьют" алкоголь?
Они потребляют ферментированные фрукты, содержащие этанол, но не ищут алкоголь намеренно.

Почему они не пьянеют?
Концентрация спирта в плодах невысока, а организм адаптирован к его переработке.

Может ли это объяснить любовь людей к алкоголю?
Исследователи считают, что эволюционная связь возможна, но она не объясняет всё поведение полностью.

Автор Павел Смирнов
Смирнов Павел Алексеевич — эксперт по поведению животных с 18-летним стажем. Коррекция поведения, адаптация и взаимодействие с человеком.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука животные алкоголь поведение
