Любимчик у кошки всегда один: что именно делает человека тем самым в её глазах

Домашняя кошка редко проявляет симпатию хаотично. За внешней независимостью скрывается строгая система оценки: кто в семье предсказуем, кто уважает границы, а кто слишком настойчив.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ласковая кошка

Кошачья привязанность — не про корм и не про объятия

Мнение о том, что питомец выбирает в семье одного "единственного" человека, действительно имеет основания, однако такая формула слишком упрощает поведение животного. Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко пояснил, что кошки формируют наиболее тесную связь с тем, кто соответствует их ожиданиям по уровню общения и ощущению безопасности.

"Кошки действительно склонны формировать наиболее тесную привязанность к тому члену семьи, который лучше всего соответствует их ожиданиям по уровню общения, безопасности и предсказуемости. Для кошки важно спокойствие, уважение границ и стабильность, поэтому она чаще тянется к тому, рядом с кем чувствует контроль над ситуацией и отсутствие давления", — рассказал доктор ветеринарных наук Андрей.

Эксперт уточнил, что кормление и активное внимание не гарантируют особого статуса в глазах питомца. Для кошки важнее ощущение контроля и отсутствие навязчивости.

Доверие важнее безусловной любви

По словам специалиста, привязанность строится не на человеческом представлении о безусловной любви, а на доверии. Если кто-то из членов семьи регулярно нарушает личное пространство животного, шумит или наказывает его, кошка будет избегать контакта, даже при формальном уходе.

"В то же время человек, который спокойно разговаривает, не делает резких движений, реагирует на сигналы дискомфорта и последовательно удовлетворяет базовые потребности кошки, быстро становится для нее фигурой безопасности.", — сообщил Руденко.

Так формируется устойчивая эмоциональная связь, основанная на предсказуемости и уважении. Кошка выбирает не самого активного, а самого надежного.

Как стать тем самым человеком

Профессор Руденко отметил, что попытки напрямую "завоевать" питомца обычно не работают. Эффективной оказывается противоположная стратегия: давать выбор, не навязывать контакт и соблюдать привычный режим.

"Спокойный голос, предсказуемые действия и участие в рутинных процессах — кормлении, уходе, игре — формируют устойчивую привязанность. Кошка может быть ласковой со всеми, но особенно доверяет тому, кто не требует любви, а создает ощущение надежности и комфорта", — резюмировал Андрей.

Таким образом, особое расположение животного формируется через спокойствие, стабильность и уважение к его сигналам, а не через настойчивое внимание, сообщает Газета.Ru.