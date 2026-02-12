Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Любимчик у кошки всегда один: что именно делает человека тем самым в её глазах

Зоосфера

Домашняя кошка редко проявляет симпатию хаотично. За внешней независимостью скрывается строгая система оценки: кто в семье предсказуем, кто уважает границы, а кто слишком настойчив.

Ласковая кошка
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ласковая кошка

Кошачья привязанность — не про корм и не про объятия

Мнение о том, что питомец выбирает в семье одного "единственного" человека, действительно имеет основания, однако такая формула слишком упрощает поведение животного. Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко пояснил, что кошки формируют наиболее тесную связь с тем, кто соответствует их ожиданиям по уровню общения и ощущению безопасности.

"Кошки действительно склонны формировать наиболее тесную привязанность к тому члену семьи, который лучше всего соответствует их ожиданиям по уровню общения, безопасности и предсказуемости. Для кошки важно спокойствие, уважение границ и стабильность, поэтому она чаще тянется к тому, рядом с кем чувствует контроль над ситуацией и отсутствие давления", — рассказал доктор ветеринарных наук Андрей.

Эксперт уточнил, что кормление и активное внимание не гарантируют особого статуса в глазах питомца. Для кошки важнее ощущение контроля и отсутствие навязчивости.

Доверие важнее безусловной любви

По словам специалиста, привязанность строится не на человеческом представлении о безусловной любви, а на доверии. Если кто-то из членов семьи регулярно нарушает личное пространство животного, шумит или наказывает его, кошка будет избегать контакта, даже при формальном уходе.

"В то же время человек, который спокойно разговаривает, не делает резких движений, реагирует на сигналы дискомфорта и последовательно удовлетворяет базовые потребности кошки, быстро становится для нее фигурой безопасности.", — сообщил Руденко.

Так формируется устойчивая эмоциональная связь, основанная на предсказуемости и уважении. Кошка выбирает не самого активного, а самого надежного.

Как стать тем самым человеком

Профессор Руденко отметил, что попытки напрямую "завоевать" питомца обычно не работают. Эффективной оказывается противоположная стратегия: давать выбор, не навязывать контакт и соблюдать привычный режим.

"Спокойный голос, предсказуемые действия и участие в рутинных процессах — кормлении, уходе, игре — формируют устойчивую привязанность. Кошка может быть ласковой со всеми, но особенно доверяет тому, кто не требует любви, а создает ощущение надежности и комфорта", — резюмировал Андрей.

Таким образом, особое расположение животного формируется через спокойствие, стабильность и уважение к его сигналам, а не через настойчивое внимание, сообщает Газета.Ru.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы кошка животные поведение психология домашние питомцы
Новости Все >
250 тысяч без высшего образования: рабочая профессия, которая обошла айтишников
50 млн в месяц — и стоп: новые лимиты на наличные меняют правила игры на рынке
Гаджет в руке — и ток по телу: электротравма у подростка закончилась госпитализацией
Россия готовит ледовое шоу года: финал Гран-при пройдет в Челябинске
Гаджеты уходят в обмен быстрее, чем стареют: в Омске набирает обороты новый тренд
МОК нажал на красную кнопку: как украинский скелетонист сам подвёл себя под санкции
Бронь стала крепче, но и штрафы ближе: новые правила заселения меняют отдых в России
Южный Йемен стал призом, за который платят ракетами: прежний союз рассыпается на глазах
Дамаск примеряет сценарий чёрных знамён: трансформация режима идёт по жёсткому сценарию
Питание — не старт, а середина: что нужно изменить, чтобы лишний вес начал уходить
Сейчас читают
Ароматная заливка связывает всё воедино: закуска, которая дружит с мясом и хлебом
Еда и рецепты
Ароматная заливка связывает всё воедино: закуска, которая дружит с мясом и хлебом
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Недвижимость
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Недвижимость
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Популярное
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных

Ранние кабачки можно собирать уже в начале лета. Какие сорта действительно работают, чем они отличаются и как выбрать лучший вариант для своего участка.

Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Венесуэла открывает дверь капиталу — и повторяет трюк НЭПа с неожиданным финалом Дарья Митина Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью Любовь Степушова Мифы о моторном масле развенчаны: привычные ошибки водителей губят двигатель Александр Приходько
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Последние материалы
Этот гибрид даёт до 50 кг плодов и не боится морозов: новый фаворит для средней полосы
Эйнштейн терял семьи, но не терял женщин: тайная цена гениальности
Россия готовит ледовое шоу года: финал Гран-при пройдет в Челябинске
Гаджеты уходят в обмен быстрее, чем стареют: в Омске набирает обороты новый тренд
МОК нажал на красную кнопку: как украинский скелетонист сам подвёл себя под санкции
Соцсети давят, тревога растёт: как сохранить ментальное здоровье 14 февраля без пары
Снежный плен кладбищ: зимой с могил уносят то, от чего трудно очиститься
Козы, что кормят лучше коров: молочные породы, открывающие двери в большой удой
Лестница как бесплатный фитнес: техника с паузами тренирует сердце без перегрузок
Бронь стала крепче, но и штрафы ближе: новые правила заселения меняют отдых в России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.