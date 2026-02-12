Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Мельников

Козы, что кормят лучше коров: молочные породы, открывающие двери в большой удой

Зоосфера

Молочное козоводство сегодня переживает новый виток популярности — фермеры и владельцы ЛПХ всё чаще выбирают коз ради качественного молока. От породы напрямую зависят удои, жирность, вкус и даже удобство доения. Разберёмся, какие молочные козы считаются лучшими и чем они отличаются друг от друга.

Коза и кувшин молока
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Мельников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коза и кувшин молока

Зааненская порода — эталон высокой продуктивности

Зааненские козы — одна из самых узнаваемых молочных пород, выведенная в Швейцарии и завезённая в Россию в начале XX века. Крупные белые животные быстро адаптировались к разным климатическим зонам и стали основой для отечественной селекции, в том числе русской белой породы.

Средний удой по России составляет 600-700 литров в год, при хорошем кормлении — около 1000 литров. Рекорд зафиксирован в Швейцарии — 2400 литров за год. Суточная продуктивность варьируется от 3,5 до 8 литров. Жирность обычно 3-4%, белок — до 3,4%.

Вымя крупное, с длинными сосками, удобно для ручной дойки. Однако низкое прикрепление повышает риск травм и маститов, особенно при активном содержании.

"Если коза даёт высокий удой, но живёт в сыром помещении или получает несбалансированный рацион, риск маститов возрастает в разы, и продуктивность быстро падает", — считает ветеринарный врач по домашним животным, обозреватель Pravda. ru Лазарев Максим.

Альпийская порода — выносливость и сливочный вкус

Альпийские козы сформировались в Альпах, а окончательное признание получили во Франции. Это крепкие, статные животные с разнообразными окрасами и хорошей приспособляемостью к холоду.

Среднегодовой удой составляет 800-1200 литров, при отличном кормлении — до 1600 литров. В сутки коза может давать 4-8 литров молока. Жирность около 3,5%, белок — не ниже 3%. Молоко отличается мягким сливочным вкусом без специфического запаха.

Как и у зааненских коз, вымя нередко массивное и может быть прикреплено низко, что требует аккуратного содержания и качественного ухода.

Ламанча — компактность и долгая лактация

Американская порода ламанча известна короткими ушами и спокойным характером. Эти козы среднего размера выглядят компактнее альпийских и зааненских, но по продуктивности им не уступают.

Средний годовой удой — 700-900 литров, суточный — 4-5 литров. Жирность стабильно выше 4%. Главное преимущество — продолжительная лактация: высокие удои могут сохраняться до двух лет, что удобно для фермерских хозяйств.

Вымя компактное и высоко прикреплённое, соски средней длины. Это снижает риск маститов и делает ламанча удобными как для ручного, так и для машинного доения. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Чешская порода — баланс удоя и жирности

Чешская бурая порода сравнительно молода, но уже зарекомендовала себя как перспективная молочная линия. Животные гармонично сложены, чаще комолые, с характерным бурым окрасом и тёмной полосой по позвоночнику.

Среднегодовой удой — 800-1000 литров, потенциал — до 2000 литров. Жирность около 3,8%, белок — до 3%. Суточная продуктивность достигает 6-8 литров на пике лактации.

Вымя округлое, правильной формы, хорошо подходит для машинной дойки. Среди особенностей — возможное снижение жирности при селекции на удой и более требовательный характер отдельных животных.

"При выборе молочной породы важно учитывать не только цифры удоя, но и качество кормовой базы: без достаточного белка и минералов потенциал даже лучших линий реализовать невозможно", — считает зоотехник, обозреватель Pravda. ru Пахомов Сергей.

Англо-нубийская — жирное молоко и эффектная внешность

Англо-нубийские козы выведены в Англии как мясо-молочная порода, но сегодня активно развиваются молочные линии. Их легко узнать по длинным ушам и характерной горбинке на носу.

Средний удой — до 900 литров в год, лучшие особи дают значительно больше. Суточная продуктивность обычно 3-3,5 литра, но может достигать 8 литров. Главное достоинство — высокая жирность 4-4,2%, сохраняющаяся даже при высоких удоях.

Порода плохо переносит холод и сырость, требует тёплого козлятника, качественных кормов, сена и минеральных добавок.

Популярные вопросы о молочных породах коз

Как выбрать молочную козу для личного хозяйства?
Обратите внимание на удои матери, форму вымени и условия содержания в вашем регионе.

Сколько молока даёт коза в день?
В среднем от 3 до 8 литров в зависимости от породы и стадии лактации.

Что лучше для сыроварения — высокая жирность или объём?
Для сыра важнее жирность и содержание белка, поэтому ламанча и англо-нубийские часто предпочтительнее.

Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
