Дмитрий Мельников

Земля начинает шевелиться: подземные пещеры выбрасывают на поверхность армию рептилий

Зоосфера

Змеи, переплетающиеся в живой клубок, — зрелище не для слабонервных. В канадской провинции Манитоба каждую весну разворачивается природное событие, которому нет равных по масштабу. В небольшой системе известняковых пещер собираются десятки тысяч рептилий, превращая землю буквально в шевелящийся ковёр.

Множество змей на траве
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Множество змей на траве

Подземный город змей

Заповедник Narcisse Snake Dens в сельском муниципалитете Армстронг давно считается уникальным зимним убежищем для краснобоких подвязочных змей (Thamnophis sirtalis parietalis). Эти изящные пресмыкающиеся с яркими красными пятнами и жёлтыми полосами широко распространены на севере США и юге Канады. Летом они обитают в болотистых и мшистых ландшафтах, где питаются преимущественно лягушками и другой мелкой добычей.

С наступлением холодов змеи покидают привычные места и устремляются к подземным убежищам — явлению, которое регулярно становится темой публикаций в разделе Наука и техника. Ландшафт здесь особенный: под слоем травы и лесной подстилки скрывается известняковая порода. За миллионы лет вода постепенно размывала её, создавая сеть глубоких трещин и пещер. Эти естественные "шахты" стали идеальным зимним убежищем.

"Такие массовые зимовки возможны только при сочетании устойчивого микроклимата и сохранённой экосистемы. Любое вмешательство в структуру почвы или изменение гидрологического режима может привести к сокращению популяции", — считает Специалист по охране животного мира, обозреватель Pravda. ru Беляев Роман.

Несколько метров под землёй температура остаётся стабильной. Даже когда на поверхности столбик термометра опускается до -30 °C, внутри карстовых полостей держится плюсовая температура. Пещеры находятся ниже уровня промерзания почвы, но выше грунтовых вод — редкое сочетание условий, которое и делает их безопасным убежищем.

Крупнейшее скопление в мире

В конце сентября и начале октября змеи начинают массово сползаться к этим убежищам. Они проводят в них от пяти до шести месяцев, впадая в состояние зимнего покоя. На территории Narcisse действуют четыре активных денника, и суммарное количество зимующих особей достигает 100 тысяч. Это крупнейшая концентрация змей на планете.

Подвязочные змеи, как и другие холоднокровные животные, зависят от внешнего тепла для поддержания обмена веществ. С понижением температуры их активность замедляется, и организм переходит в энергосберегающий режим. Именно поэтому зима для них — время полной неподвижности.

Весной всё меняется. С первыми тёплыми днями самцы начинают покидать укрытия. Самки появляются чуть позже, и именно в этот период территория превращается в эпицентр бурной активности, что неизменно привлекает внимание раздела Животные.

Весенние брачные клубки

Самки выделяют особую смесь феромонов, которую самцы улавливают с помощью вомероназального органа — чувствительной структуры на нёбе. Этот орган помогает точно определить направление источника запаха. В результате вокруг одной самки могут собраться сотни претендентов.

Так образуются знаменитые "брачные шары" — плотные, извивающиеся клубки змей. Самцы стараются прижаться к позвоночнику самки, выровняться и занять наиболее выгодную позицию. Тот, кому это удаётся, использует один из двух парных копулятивных органов — гемипенисов — чтобы передать сперму.

После спаривания формируется своеобразная "пробка", которая снижает вероятность повторного оплодотворения другими самцами. Любопытная деталь: чаще используется правый гемипенис — он крупнее и формирует более плотную пробку.

Почему именно Манитоба

Подобные зимовки встречаются и в других регионах Северной Америки, однако масштаб Narcisse Snake Dens остаётся непревзойдённым. Всё дело в сочетании геологических и климатических факторов.

Если хотя бы один из ключевых элементов отсутствует — пористый известняк, сухие карстовые трещины или стабильная температура, — столь массовое скопление становится невозможным.

Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы канада природа экология животные
