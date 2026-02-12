Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Мельников

Шанс появляется только до броска: как действовать, чтобы змея не ударила первой

Зоосфера

Укус гадюки происходит быстрее, чем человек успевает осознать опасность. Высокоскоростная съёмка показала, что на атаку змее требуется всего несколько десятков миллисекунд. Это меньше, чем среднее время реакции даже у профессиональных спортсменов. Об этом сообщает Journal of Experimental Biology.

Змея гадюка
Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Змея гадюка

Что показала высокоскоростная съёмка

Ещё в конце XX века скорость удара змей оценивали в основном визуально. С появлением камер, способных фиксировать тысячи кадров в секунду, исследователи получили возможность детально разложить атаку по фазам: старт движения головы, раскрытие пасти, контакт клыков и отскок.

В исследовании 2025 года учёные сравнили 36 видов, включая гремучих змей и представителей семейства гадюковых. Время полного броска варьировалось от 40 до 90 миллисекунд в зависимости от вида и температуры окружающей среды.

Для сравнения: среднее время реакции человека на визуальный стимул составляет 200-250 миллисекунд. Даже мгновенная попытка отдёрнуть ногу в походных ботинках или кроссовках чаще всего оказывается запоздалой.

Почему человек не успевает среагировать

Удар гадюки носит баллистический характер. Как только движение началось, оно не корректируется — это заранее "запрограммированный" моторный шаблон, сформированный эволюцией.

Человеческая реакция сложнее. Сигнал от сетчатки проходит в мозг, обрабатывается, затем формируется команда мышцам. Даже спинномозговые рефлексы занимают 50-70 миллисекунд. У многих гадюк сам бросок укладывается в этот же интервал или проходит быстрее.

По сути, в момент, когда человек осознаёт движение, атака уже завершена. Именно поэтому защитная экипировка — плотные брюки, высокие сапоги, внимательность на маршруте — играет куда большую роль, чем скорость реакции.

Механика взрывной скорости

Секрет кроется в строении костно-мышечной системы. Гибкие позвонки позволяют резко "выстреливать" головой вперёд. Мышцы и сухожилия накапливают упругую энергию и высвобождают её мгновенно, усиливая бросок.

Мышечная активация начинается ещё до видимого движения. Многие виды используют стратегию "бей и отступай": мгновенный укус и быстрый отход, после чего яд действует самостоятельно.

Температура также влияет на скорость. Как экзотермические животные, змеи зависят от внешнего тепла: в тёплую погоду их реакция и сила броска выше. Однако даже при умеренной температуре большинство гадюк остаются быстрее человеческого ответа.

Эволюционный смысл такой скорости

Молниеносная атака даёт два преимущества. Во-первых, добыча почти лишена шанса на побег. Во-вторых, змея снижает риск травмы при защите от более крупных животных.

Однако есть и ограничения. Поскольку бросок не корректируется в процессе, он требует высокой точности и выполняется на короткой дистанции. Поэтому гадюки полагаются на маскировку, засаду и, у некоторых видов, чувствительность к инфракрасному излучению.

"С точки зрения биологии это пример идеальной эволюционной оптимизации: короткая дистанция, высокая точность и мгновенный импульс движения. Такая стратегия даёт преимущество даже при минимальном контакте с добычей", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Ворошилов Андрей .

Популярные вопросы о скорости удара гадюки

Как выбрать обувь для похода в регионах с гадюками?
Лучше подходят высокие ботинки или сапоги с плотным материалом и жёстким голенищем.

Может ли человек натренировать реакцию быстрее удара змеи?
Даже при тренировках человеческая реакция остаётся медленнее большинства бросков гадюк.

Зависит ли скорость укуса от погоды?
Да, в тёплую погоду мышцы змеи работают эффективнее, и атака становится быстрее.

Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
