Молоко создаёт иллюзию пользы: 5 причин, почему кошке нужна вода, а не белый напиток

Кошка с блюдцем молока — образ из фильмов и открыток, но в реальности всё не так романтично. Многие владельцы до сих пор уверены, что это безопасное лакомство. Однако ветеринарная практика показывает обратное.
С возрастом организм кошки меняется. Если котята легко переваривают материнское молоко, то у взрослых животных выработка фермента, расщепляющего лактозу, снижается.
Недостаток фермента приводит к тому, что молочный сахар не усваивается полностью. Он начинает бродить в кишечнике, вызывая вздутие, урчание и болезненные ощущения.
"Многие владельцы ориентируются на устойчивый образ из детства, но физиология взрослой кошки отличается от котёнка. После периода роста организм уже не рассчитан на регулярное потребление молока", — считает зоопсихолог, обозреватель Pravda. ru Воробьёва Елена Михайловна.
Даже небольшая порция может спровоцировать дискомфорт. При регулярном угощении проблема становится постоянной.
Один из самых частых эффектов — диарея. Организм пытается быстрее вывести продукт, который не может переработать. Для котят, пожилых питомцев и животных с чувствительным ЖКТ это особенно рискованно, так как возможна потеря жидкости и обезвоживание.
В молоке содержатся жиры и сахара, которые не относятся к естественному рациону хищника. Домашние кошки с низкой активностью быстро набирают вес при регулярном добавлении такого напитка. Избыточная масса тела увеличивает нагрузку на суставы и внутренние органы, что особенно важно учитывать при выборе сухого корма или влажного рациона.
Часто молоко воспринимают как источник кальция. Но качественный полнорационный корм уже сбалансирован по белкам, жирам, витаминам и микроэлементам. Дополнительное молоко не улучшает питание, а лишь нарушает баланс.
Кошки быстро привыкают к сладковатому вкусу. В результате питомец может начать игнорировать основной корм, что осложняет соблюдение рациона.
Отказ от молока не означает лишение кошки приятных дополнений. Существуют безопасные альтернативы, которые поддерживают здоровье и водный баланс.
Чистая питьевая вода — главный и обязательный напиток. Она необходима для работы почек и профилактики заболеваний мочевыделительной системы. Фонтанчики помогают стимулировать интерес к воде.
Безлактозное молоко допустимо как редкое угощение. В нем отсутствует лактоза, поэтому риск вздутия ниже, но оно не должно становиться ежедневным напитком.
"Основу рациона должны составлять специализированные корма и вода. Любые дополнительные продукты стоит рассматривать как исключение, а не правило", — считает специалист по содержанию домашних животных, обозреватель Pravda. ru Кравцов Михаил Юрьевич.
Влажный корм — хороший способ увеличить потребление жидкости. Он уже содержит необходимый баланс белка и влаги, особенно полезен стерилизованным кошкам. Слабый мясной бульон без соли и специй можно использовать эпизодически для стимуляции аппетита. Важно избегать лука, приправ и добавок. Об этом сообщает Животные Mail.
У котят фермент для расщепления лактозы активно вырабатывается, поскольку молоко — их естественная пища. По мере взросления эта способность снижается.
Именно поэтому то, что подходит малышу, становится проблемой для взрослой кошки. Этот нюанс часто упускают, продолжая давать молоко "по привычке".
Если сопоставить молоко с подходящими вариантами, разница очевидна.
Таким образом, основой рациона должны оставаться вода и специализированный корм для кошек.
В большинстве случаев нет. Организм не усваивает лактозу, что приводит к расстройству пищеварения.
Чистую питьевую воду и влажный корм, которые безопасны для ежедневного рациона.
