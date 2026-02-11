Налог на выгул собак под угрозой: схема обхода появилась раньше, чем законопроект

Инициатива о налоге на выгул собак может обернуться неожиданным эффектом. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов усомнился в эффективности подобной меры и предположил, что она приведёт к формальным схемам ухода от платежей. По его оценке, обсуждаемая идея способна создать больше административных проблем, чем реальных поступлений в бюджет.

Почему налог может не сработать

Александр Цыганов раскритиковал предложение общественного деятеля Вадима Попова о введении сбора за выгул собак. По его оценке, идея фискально несостоятельна и не даст ожидаемого результата для бюджета. Экономист считает, что владельцы животных быстро найдут способ обойти новые правила.

Он указал на возможную массовую перерегистрацию собак на пожилых родственников. Для пенсионеров, согласно обсуждаемой инициативе, предполагаются льготы и даже освобождение от налога.

"У меня есть собака. К счастью, у меня живы родители. И у моей супруги тоже. И сколько собак на них можно зарегистрировать? Никто платить не будет", — говорит профессор Цыганов.

Затраты и альтернативный подход

По мнению эксперта, администрирование такого налога потребует создания реестров, обязательного чипирования животных и постоянного контроля. Расходы на эти меры могут превысить возможные поступления в казну. В результате бюджет не получит ощутимой выгоды, а система окажется перегруженной дополнительными процедурами.

Вместо введения нового сбора Цыганов предложил сосредоточиться на штрафах за неубранные отходы. По его словам, такие меры позволят направить средства на установку в парках и во дворах стоек с пакетами для уборки за питомцами. Это, по его оценке, будет более адресным и эффективным инструментом регулирования.

Социальные последствия инициативы Эксперт также обращает внимание на возможное социальное напряжение, которое способно возникнуть вокруг подобной меры. Владельцы животных могут воспринять её как дополнительную финансовую нагрузку без очевидных преимуществ для городской среды. В условиях роста коммунальных и бытовых расходов новый сбор рискует вызвать негативную реакцию, особенно среди семей с несколькими питомцами. Кроме того, формирование системы льгот и исключений создаст сложную градацию получателей послаблений. Это неизбежно приведёт к спорам о справедливости распределения налоговой нагрузки и усложнит администрирование. Практика других стран В ряде зарубежных государств существуют сборы, связанные с содержанием собак, однако они сопровождаются развитой инфраструктурой и чёткой системой контроля. Как правило, такие платежи направляются на благоустройство площадок для выгула, ветеринарные программы и санитарные мероприятия. При этом механизм взыскания строится на прозрачной регистрации животных и строгой ответственности владельцев. Эксперт подчёркивает, что без аналогичной инфраструктуры введение налога может оказаться формальной мерой. Если контроль будет слабым, добросовестные владельцы окажутся в неравном положении по сравнению с теми, кто уклоняется от регистрации, сообщает "Постньюс".