Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Воробьёва

Кошка делает то, что хочет? Этот метод воспитания работает без крика и стресса

Зоосфера

Иногда кажется, что кошка специально делает всё назло: царапает диван, ворует еду, устраивает ночные забеги или кусается во время игры. Но на деле кошка не воспринимает наказание так, как человек. Она не связывает проступок и вашу реакцию, если прошло больше пары секунд. Поэтому "воспитывать" её криком или запретами бесполезно — и даже вредно.

Кошка играет с игрушкой
Фото: Pravda.Ru by Елена Воробьёва, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка играет с игрушкой

Почему кошка не понимает наказания

Кошки учатся через мгновенную связь между действием и последствием. Если реакция не последовала сразу, животное просто не поймёт, за что вы ругаетесь. Для кошки это будет выглядеть как внезапная агрессия со стороны хозяина.

Например, если вы обнаружили разбитую вазу и начали ругать питомца, кошка не свяжет крик с вазой. Она решит, что человек опасен и непредсказуем, сообщает Ouest-france.

Это разрушает доверие и часто приводит к обратному эффекту: стресс, тревожность, агрессия или проблемы с туалетом.

Что категорически нельзя делать

Некоторые методы не только не работают, но и могут навредить психике животного.

Никогда не стоит:

  • кричать на кошку;

  • бить даже "слегка";

  • трясти животное или прижимать к полу;

  • брызгать водой из пульверизатора;

  • запирать кошку в комнате;

  • хватать за шкирку взрослую кошку;

  • пугать предметами или толкать.

Такие действия вызывают страх, а не понимание. Более того, хронический стресс может спровоцировать болезни мочевыводящих путей и пищеварительные расстройства.

Что работает вместо наказания

Правильное "воспитание" строится на трёх вещах: предотвращении, перенаправлении и поощрении.

Перенаправление поведения

Если кошка делает что-то нежелательное, важно спокойно остановить действие и тут же предложить альтернативу.

  • Кошка царапает диван — аккуратно отведите её к когтеточке.

  • Кусает руки во время игры — прекращаете контакт и даёте игрушку.

  • Прыгает на стол — спокойно снимаете и предлагаете лежанку или комплекс рядом.

Кошке важно показывать, что можно делать, а не только что запрещено.

Положительное подкрепление

Кошка быстрее всего запоминает то, что приносит ей выгоду. Наградой может быть лакомство, ласка, спокойная похвала или игра.

Если кошка использует когтеточку или спокойно играет, её нужно поощрять. Так правильное поведение закрепляется естественно.

Как изменить среду, чтобы кошка не хулиганила

Многие проблемы появляются из-за скуки и нехватки стимулов. Кошке нужно лазать, охотиться, прятаться и точить когти.

Полезные решения:

  • несколько когтеточек разных видов;

  • кошачье дерево или полки на стенах;

  • интерактивные игрушки и "удочки";

  • укрытия и тихие зоны отдыха;

  • регулярные игровые сессии.

Если в доме есть удобные зоны, кошке проще соблюдать правила и меньше тянуться к разрушительному поведению, включая когтеточку.

Единственный допустимый вариант наказания

Поведенческие специалисты считают приемлемым только нейтральное прерывание. Это короткая реакция без агрессии и страха.

Например:

  • лёгкий хлопок в ладоши;

  • спокойный звук, чтобы отвлечь;

  • убрать предмет или закрыть доступ к еде.

Важно, чтобы прерывание было мгновенным и сразу сопровождалось альтернативой.

"Даже нейтральное прерывание должно быть коротким и без давления: кошка должна видеть выход, а не угрозу, иначе закрепится тревожное поведение", — считает фелинолог, обозреватель Pravda. ru Наталья Гаврилова.

Советы, чтобы кошка поняла запреты

  1. Реагируйте сразу, в течение секунды.

  2. Прерывайте спокойно, без крика.

  3. Давайте альтернативу: игрушку, когтеточку, лежанку.

  4. Поощряйте правильное поведение.

  5. Следите, чтобы кошке не было скучно.

Если питомец постоянно ищет место для игр и "разгрома", стоит учитывать и особенности его восприятия запахов — например, работу органа Якобсона.

Популярные вопросы о воспитании кошек

Можно ли воспитать кошку без наказаний?

Да, кошки лучше обучаются через поощрение и повторение.

Что делать, если кошка кусается?

Прекратить игру, не реагировать эмоциями и сразу дать игрушку вместо рук.

Почему кошка всё равно делает назло?

Кошки не мстят. Обычно причина — скука, стресс или нехватка внимания.

Автор Елена Воробьёва
Воробьёва Елена Михайловна — зоопсихолог с 16-летним стажем. Поведение животных, стресс, адаптация и коррекция проблем.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы кошка питомцы животные воспитание
Новости Все >
Поручение снизить инфляцию перестроило рынок: давление на цены растёт
Бренд отошел на второй план: этот фактор стал решающим для покупателей дорогих авто
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей
Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников
Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует
Сейчас читают
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Авто
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Садоводство, цветоводство
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Недвижимость
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены Сергей Милешкин
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Последние материалы
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Советский Союз раскопал ворота в ад: что на самом деле нашли на глубине 12 км
Весной посадите — осенью будете в шоке: эти сорта капусты называют золотым запасом
Обувь, что сделает вас звездой улицы: даже базовые вещи выглядят с ней как тренд сезона
Лепят дома, а вкус как у праздничного блюда: домашние пельмени с тем самым вкусом
Тренд сезона для брюнеток: естественный оттенок, который молодит и смягчает образ
Цветочный салют без перерывов: многолетники взрывают клумбу красками до осени
Легенда всплыла из глубины: находка заставила усомниться во всём, что знали о маяке
Это заявка на модный скандал: тренды весны-2026 переписывают глянец и правила стиля
Не смыли вовремя — готовьтесь к ремонту: мелочь, которая съедает блеск машины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.