Миниатюрные кошки с характером львов: 8 пород, которые покоряют с первого взгляда

Маленькая кошка — это не обязательно "карманный питомец", который тихо сидит на диване и занимает минимум места. Некоторые миниатюрные породы выглядят как вечные котята, но по характеру могут быть настоящими лидерами, которые уверенно берут под контроль весь дом.

Фото: pixabay.com by Tasy Hong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот породы манчкин

Что значит миниатюрная порода у кошек

Обычная домашняя кошка весит 3,5-5,5 кг, а коты нередко крупнее. Миниатюрными считают породы, где взрослые животные весят 2-4 кг и меньше.

При этом котёнок любой породы сначала выглядит маленьким, поэтому ориентироваться нужно не на возраст, а на родителей и линию разведения: окончательный размер формируется к 1-1,5 годам, иногда — к двум.

Также важно учитывать, что экстремальная миниатюрность может быть связана с генетикой и селекцией, поэтому стоит заранее узнать о возможных рисках и уходе.

8 пород кошек, которые остаются маленькими

Сингапурская кошка — одна из самых миниатюрных: 2-3 кг, коты до 3,5 кг. Активная, общительная, плохо переносит одиночество.

Манчкин — кошка с короткими лапами и весом 2,5-4 кг. Дружелюбная и семейная, но из-за строения может хуже ухаживать за шерстью.

Девон-рекс — необычная внешность, волнистая шерсть, вес 2,5-4 кг. Очень контактный и игривый, требует ухода за ушами и кожей.

Кинкалоу — редкая порода с короткими лапами и загнутыми ушами, 1,5-3 кг. Спокойная, квартирная, нуждается в бережном уходе за ушами.

Ламбкин — "ягнёнок" среди кошек: кудрявая шерсть, 2-4 кг. Спокойный характер, обязательное регулярное вычёсывание.

Скиф-тай-дон (скиф-той-боб) — одна из самых маленьких пород в мире, 1,5-2,5 кг. Активная и общительная, но требует особенно аккуратного обращения.

Минскин — почти бесшёрстная мини-кошка с короткими лапами, 2-3 кг. Очень чувствителен к холоду, нуждается в уходе за кожей.

Наполеон (менуэт) — пушистая миниатюра 2,5-4 кг с мягким характером. Требует ухода за шерстью и внимания к здоровью глаз и дыхания.

Кому подойдут миниатюрные кошки

Многие думают, что маленький питомец идеально подходит для небольшой квартиры. На деле всё зависит не от веса, а от темперамента. Например, активные девон-рексы нуждаются в играх и лазалках, даже если живут в студии.

Для семей с детьми часто выбирают манчкинов, кинкалоу или наполеонов — они терпеливые и дружелюбные. Одиноким людям и тем, кто работает из дома, могут подойти сингапуры и девон-рексы, потому что они любят постоянное общение.

"Миниатюрные породы часто воспринимают как менее требовательные, но на практике именно такие кошки сильнее зависят от среды и внимания человека", — считает ветеринарный врач по домашним животным, обозреватель Pravda. ru Лазарев Максим Олегович.

Более спокойные варианты, вроде ламбкинов или наполеонов, часто рекомендуют пожилым людям. Они ласковые, но не требуют бесконечной активности. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Популярные вопросы о миниатюрных породах кошек

Правда ли, что маленькие кошки меньше болеют?

Нет. Размер сам по себе не гарантирует крепкого здоровья. Некоторые миниатюрные породы, наоборот, требуют более внимательного контроля.

Сколько стоит котёнок миниатюрной породы?

Стоимость зависит от редкости породы и питомника. Самые дорогие варианты обычно у редких дизайнерских пород и линий с подтверждённой генетикой.