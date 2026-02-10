Маленькая рыба с смертельным оружием: кого боятся даже рыбаки Северного моря

Небольшая рыба, почти незаметная на песчаном дне, считается одной из самых опасных в европейских морях. Она обитает не только в южных водах, но и у побережья Германии, включая Нижнюю Саксонию. Контакт с ней может привести к тяжёлым последствиям для здоровья.
В Северном море, особенно в зоне Ваттового моря, обитает морской ёрш, известный также как морская гадюка. Благодаря защитной окраске и привычке зарываться в песок или ил рыба практически неразличима для человека. Именно поэтому риск случайного укола особенно высок во время прогулок по мелководью, где встречаются и другие обитатели Ваттового моря.
Чаще всего такие случаи фиксируются в тёплые месяцы, когда туристы заходят в воду без защитной обуви.
Морской ёрш относится к числу наиболее ядовитых рыб Европы. Опасность представляют шипы первого спинного плавника и шип на жаберной крышке, содержащие сильный токсин. Длина взрослой особи может достигать 53 сантиметров, что делает контакт с ней особенно болезненным.
Высокая концентрация яда объясняет, почему морской ёрш на протяжении веков внушал страх рыбакам Северного моря.
По оценкам специалистов, ежегодно от 30 до 40 человек получают уколы морского ерша в прибрежных водах Северного и Балтийского морей. Укус вызывает резкую жгучую боль, выраженный отёк и сильные боли в суставах.
В тяжёлых случаях возможны аллергический шок, нарушения сердечного ритма и даже остановка сердца, что делает такие травмы особенно опасными в воде.
Токсин морского ерша быстро распространяется по организму и может вызывать головную боль, лихорадку, тошноту, одышку и проблемы с кровообращением. Известно, что яд имеет белковую природу и частично разрушается под воздействием горячей воды.
Однако даже при временном облегчении пострадавшим рекомендуется обратиться к врачу, поскольку осложнения могут развиваться не сразу.
"При уколах ядовитых морских животных нельзя ограничиваться только первой помощью — медицинское наблюдение принципиально важно", — считает ветеринарный врач по экзотическим животным, обозреватель Pravda. ru Тарасов Антон Владимирович.
В отличие от медуз или морских ежей, морской ёрш чаще всего жалит при случайном наступании. Его яд действует быстрее и сопровождается более интенсивной болью.
По степени опасности для человека он превосходит многих других морских обитателей, с которыми можно столкнуться во время отдыха у воды. Об этом сообщает Kreiszeitung.
Знание особенностей таких животных помогает снизить риски, но не исключает их полностью.
На мелководье Северного и Балтийского морей, особенно в песчаных и илистых зонах.
В большинстве случаев он вызывает сильную боль, но возможны тяжёлые осложнения.
Помогает ношение специальной обуви и внимательность при ходьбе по дну, где встречаются и другие опасные морские животные.
