Маленькая рыба с смертельным оружием: кого боятся даже рыбаки Северного моря

Зоосфера

Небольшая рыба, почти незаметная на песчаном дне, считается одной из самых опасных в европейских морях. Она обитает не только в южных водах, но и у побережья Германии, включая Нижнюю Саксонию. Контакт с ней может привести к тяжёлым последствиям для здоровья.

Морской ерш
Фото: Scorpaena porcus (black scorpionfish, Brauner Drachenkopf) by Lars Behnke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Морской ерш

Незаметный хищник на мелководье

В Северном море, особенно в зоне Ваттового моря, обитает морской ёрш, известный также как морская гадюка. Благодаря защитной окраске и привычке зарываться в песок или ил рыба практически неразличима для человека. Именно поэтому риск случайного укола особенно высок во время прогулок по мелководью, где встречаются и другие обитатели Ваттового моря.
Чаще всего такие случаи фиксируются в тёплые месяцы, когда туристы заходят в воду без защитной обуви.

Почему морской ёрш считается одним из самых опасных

Морской ёрш относится к числу наиболее ядовитых рыб Европы. Опасность представляют шипы первого спинного плавника и шип на жаберной крышке, содержащие сильный токсин. Длина взрослой особи может достигать 53 сантиметров, что делает контакт с ней особенно болезненным.
Высокая концентрация яда объясняет, почему морской ёрш на протяжении веков внушал страх рыбакам Северного моря.

Чем грозит укол ядовитой рыбы

По оценкам специалистов, ежегодно от 30 до 40 человек получают уколы морского ерша в прибрежных водах Северного и Балтийского морей. Укус вызывает резкую жгучую боль, выраженный отёк и сильные боли в суставах.
В тяжёлых случаях возможны аллергический шок, нарушения сердечного ритма и даже остановка сердца, что делает такие травмы особенно опасными в воде.

Как действует яд и почему важна помощь врача

Токсин морского ерша быстро распространяется по организму и может вызывать головную боль, лихорадку, тошноту, одышку и проблемы с кровообращением. Известно, что яд имеет белковую природу и частично разрушается под воздействием горячей воды.
Однако даже при временном облегчении пострадавшим рекомендуется обратиться к врачу, поскольку осложнения могут развиваться не сразу.

"При уколах ядовитых морских животных нельзя ограничиваться только первой помощью — медицинское наблюдение принципиально важно", — считает ветеринарный врач по экзотическим животным, обозреватель Pravda. ru Тарасов Антон Владимирович.

Морской ёрш и другие опасные морские животные

В отличие от медуз или морских ежей, морской ёрш чаще всего жалит при случайном наступании. Его яд действует быстрее и сопровождается более интенсивной болью.
По степени опасности для человека он превосходит многих других морских обитателей, с которыми можно столкнуться во время отдыха у воды. Об этом сообщает Kreiszeitung.

Плюсы и минусы осведомлённости о ядовитых рыбах

Знание особенностей таких животных помогает снизить риски, но не исключает их полностью.

Плюсы:

  • повышает осторожность при купании и прогулках;
  • помогает быстрее распознать опасные симптомы;
  • снижает вероятность паники.

Минусы:

  • не защищает от случайного контакта;
  • требует постоянного внимания;
  • не заменяет медицинскую помощь.

Что делать при уколе морского ерша

  1. Немедленно выйти из воды.
  2. Погрузить поражённое место в горячую, но не обжигающую воду.
  3. Обратиться за медицинской помощью при сохранении боли или ухудшении состояния.
  4. Избегать повторного контакта, используя защитную обувь.

Популярные вопросы о морском ерше

Где чаще всего можно встретить морского ерша?

На мелководье Северного и Балтийского морей, особенно в песчаных и илистых зонах.

Насколько опасен его яд?

В большинстве случаев он вызывает сильную боль, но возможны тяжёлые осложнения.

Как снизить риск укола?

Помогает ношение специальной обуви и внимательность при ходьбе по дну, где встречаются и другие опасные морские животные.

Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы море рыба природа животные безопасность северное море
