Максим Лазарев

Каша вместо корма — плохая идея: какие крупы допустимы для собак и при каких условиях

Зоосфера

Вопрос о том, какие крупы можно давать собакам, регулярно возникает у владельцев, которые выбирают натуральное питание или временно отказываются от промышленного корма. Советы в этом вопросе часто противоречат друг другу: от полного запрета до разрешения почти всех видов каш. На практике всё зависит от конкретной крупы, способа приготовления и особенностей самого питомца.

Собака ест кашу из миски
Фото: Pravda.Ru by Максим Лазарев is licensed under publiс domain
Собака ест кашу из миски

Зачем собакам добавляют крупы в рацион

С физиологической точки зрения собака относится к всеядным животным, однако крупы не считаются обязательной частью питания. Их используют как вспомогательный компонент — при переходе с одного типа рациона на другой, в период восстановления после заболеваний желудочно-кишечного тракта или при временной невозможности использовать готовый корм.

Каша не способна обеспечить собаку полноценным набором нутриентов. В ней мало незаменимых аминокислот, жирных кислот и микроэлементов, поэтому при регулярном использовании без расчёта она снижает питательную ценность рациона и смещает баланс в сторону углеводов.

"С точки зрения пищеварения избыток углеводов всегда создаёт дополнительную нагрузку, особенно если речь идёт о плохо разваренных злаках", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Какие каши можно давать собакам

Среди злаков есть несколько вариантов, которые при правильном приготовлении считаются относительно безопасными.
Гречка чаще других используется в рационе взрослых собак. Она содержит растительный белок, железо и витамины группы B, хорошо разваривается и обычно не вызывает проблем с ЖКТ.
Рис отличается нейтральным воздействием на пищеварение и применяется при временной чувствительности кишечника, но не подходит для постоянного кормления из-за высокой калорийности.
Овсяная каша допустима эпизодически и только в хорошо проваренном виде. У части собак она вызывает вздутие и дискомфорт, особенно при чувствительном пищеварении.

Крупы, к которым стоит относиться с осторожностью

Пшеничные варианты, включая булгур и кускус, допустимы только при хорошей переносимости. Ячневая и перловая крупы тяжело усваиваются и часто вызывают запоры, поэтому подходят лишь изредка.
Кукурузная каша содержит много крахмала и имеет высокий гликемический индекс, что повышает риск набора веса. Манная и пшенная крупы практически не несут пользы и чаще становятся причиной расстройств пищеварения.

Польза и ограничения каш в рационе

Основная функция каш — обеспечение организма энергией за счёт углеводов. В отдельных случаях это оправдано, например при необходимости временно снизить долю жира или белка.
Однако для здоровых собак ключевым остаётся достаточное поступление животного белка, жиров и микроэлементов. При перекосе в сторону каш возрастает риск ожирения и дефицита питательных веществ. Об этом сообщает HVOST. NEWS.

"Избыточная калорийность рациона — одна из частых причин набора веса, и углеводы в этом процессе играют не последнюю роль", — отмечает специалист по содержанию домашних животных, обозреватель Pravda. ru Кравцов Михаил Юрьевич.

Сравнение популярных круп для собак

  • Гречка отличается лучшей усвояемостью и универсальностью для взрослых собак.
  • Рис подходит при чувствительном ЖКТ, но беден микроэлементами.
  • Овсянка может быть полезна за счёт клетчатки, однако подходит не всем.
  • Перловка, ячка, манка и пшено создают повышенную нагрузку на пищеварительную систему и не рекомендуются для регулярного использования.

Плюсы и минусы использования каш

Каши доступны, легко готовятся и могут использоваться как временная нейтральная основа для мяса и овощей. Они подходят для восстановительных периодов и краткосрочных диетических схем.
При этом злаки не являются полноценным питанием, требуют строгого контроля объёма и при злоупотреблении повышают риск ожирения и нутритивных дефицитов.

Советы по приготовлению каш для собак

  1. Тщательно промывайте крупу перед варкой.
  2. Варите дольше, чем для человека, до полной мягкости.
  3. Не добавляйте соль, специи и бульоны.
  4. Сочетайте кашу с отварным мясом и овощами, соблюдая пропорции.

Популярные вопросы о кашах для собак

Можно ли давать кашу щенкам?

В период роста приоритетом остаётся животный белок, поэтому крупы используют крайне ограниченно.

Сколько каши можно собаке?

Объём зависит от активности, возраста и состояния здоровья, универсальной нормы не существует.

Что лучше — каша или готовый корм?

Промышленные корма проще в использовании, так как уже содержат сбалансированный состав нутриентов.

Автор Максим Лазарев
Лазарев Максим Олегович — ветеринарный врач по домашним животным с 15-летним стажем. Диагностика, терапия и профилактика.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
собака питание питомец питомцы здоровье
