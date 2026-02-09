Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоозащитники бьют тревогу: псы исчезают десятками — все следы ведут к одному дому

Зоосфера

Громкий конфликт вокруг частной передержки собак в Новосибирске вышел за пределы профессионального сообщества зоозащитников. Волонтёры требуют официальной проверки деятельности Екатерины Сердюцкой, также известной под фамилией Мишина, утверждая, что за услугами помощи животным может скрываться системная проблема.

Проверка участка и первые сигналы

История получила огласку после обращений жителей СНТ "Сибирский авиатор", которые пожаловались на постоянный вой собак на участке Сердюцкой. По данным СМИ, по этому адресу прошла совместная проверка с участием правоохранительных органов. Ранее конфликт обсуждался лишь внутри круга активистов.

В разговоре с журналистами владелица участка отрицала, что организует приют, настаивая, что все животные принадлежат ей. При этом она упомянула о судебном запрете на организацию приюта. На фоне скандала часть её аккаунтов и тематических сообществ в соцсетях была удалена.

Обвинения в коммерческой эксплуатации

Группа волонтёров во главе с Румией Молла заявляет, что Сердюцкая забирает проблемных и агрессивных собак на платную передержку, после чего их судьба становится неясной. В ряде случаев, по словам активистов, животных находили ранеными или в тяжёлом состоянии. Одного из псов обнаружили на трассе под Новосибирском.

Активисты предполагают, что породистых собак могли использовать для разведения и перепродажи.

"Животных, которые нуждаются в помощи, превращают в источник дохода", — заявляет Румия.

В качестве косвенного подтверждения они указывают на объявление о платной передержке стоимостью от 6000 рублей, впоследствии снятое с публикации.

Гибель животных и разные версии

Наиболее резонансным стал случай с агрессивным шарпеем. По версии волонтёров, собаку после передержки нашли привязанной у приюта "Ласка" в Барнауле, где она вскоре погибла. Активисты утверждают, что животное получило обморожение и пневмонию.

Сердюцкая излагает иную картину событий, заявляя о травле со стороны оппонентов.

"Одна гражданка придумала на этом зарабатывать и теперь на борьбе с великим "демоном и живодёром" уже зарабатывают несколько групп, которые ведут сборы на борьбу с ветряными мельницами", — утверждает Сердюцкая.

По её словам, собаку спасли от усыпления и направили в барнаульский приют, а смерть наступила позже при иных обстоятельствах.

Требования проверки и правовая оценка

Волонтёры настаивают на комплексной проверке всех озвученных фактов, включая условия содержания животных и возможные финансовые потоки.

"Пять лет — это слишком долгий срок для бездействия. Каждый день промедления — это новые страдания и новые погибшие животные", — заявляет Молла.

Редакция направила запросы в контролирующие органы, однако ответы пока не получены.

Юристы отмечают, что само по себе содержание животных на частной территории законом не запрещено. Однако при оказании платных услуг по передержке деятельность может быть квалифицирована как предпринимательская и потребовать регистрации. Оценка законности зависит от конкретных обстоятельств и результатов возможных проверок, сообщает atas.info.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
