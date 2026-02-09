Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Кравцов

Кошка снова тянется к проводам? Один запах мгновенно отбивает охоту к опасной игре

Каждый владелец кошки хотя бы раз замирал от ужаса, заметив, как питомец тянется к проводу. Риск удара током или порчи техники делает такую привычку по-настоящему опасной. Хорошая новость в том, что отучить кошку грызть провода можно без крика и наказаний — достаточно правильно задействовать её обоняние.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Кравцев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему кошек так тянет к проводам

Грызть провода кошек заставляет не вредность и не голод. Ветеринары объясняют это сочетанием сразу нескольких факторов. Провода тонкие, гибкие, слегка покачиваются и напоминают добычу. К тому же у них приятная для кошачьих зубов текстура, особенно у резиновой оплётки.

Чаще всего к проводам тянутся молодые и активные кошки, которым не хватает игр и стимуляции. В условиях скуки любой свисающий шнур становится объектом охоты, как и при других формах кошачьего поведения, связанных с инстинктами.

Запах, который кошки действительно ненавидят

Самым эффективным и безопасным способом считается использование запахов, неприятных для кошачьего обоняния. Учёные давно заметили, что кошки избегают цитрусовых ароматов — лимона, апельсина и грейпфрута.

Их обонятельная система устроена так, что цитрусы воспринимаются как резкие и раздражающие. Поэтому кошка может подойти к проводу лишь один раз, понюхать и больше к нему не возвращаться — особенно с учётом того, как устроены обонятельные механизмы кошек.

Как правильно обработать провода

Чтобы метод сработал, важно соблюдать простые правила. Достаточно добавить пару капель эфирного масла лимона или апельсина в воду и протереть провода салфеткой. Раствор должен быть слабым — резкий запах не нужен, кошке достаточно лёгкого аромата.

После обработки питомец сталкивается с неприятным запахом именно в момент контакта. Такой опыт запоминается гораздо лучше, чем окрик или наказание.

Почему уксус работает хуже

Некоторые владельцы используют уксус, но эффект от него слабее. Кошки быстрее привыкают к этому запаху и со временем перестают его избегать. Цитрусовые же остаются стойким раздражителем для кошачьего обоняния и дольше сохраняют защитный эффект.

Именно поэтому заводчики и ветеринары чаще рекомендуют лимонные и апельсиновые масла.

"Если неприятный стимул не совпадает по времени с действием, мозг животного просто не связывает их между собой. Запахи работают именно потому, что возникают в точке контакта", — отмечает зоопсихолог, обозреватель Pravda. ru Елена Михайловна Воробьёва.

Важно устранить причину, а не только симптом

Запах решает проблему с проводами, но не устраняет её источник. Если кошке скучно, она просто найдёт другой объект для грызни.

Поэтому специалисты советуют параллельно:

  • добавить больше интерактивных игрушек;
  • использовать специальные жевательные аксессуары для кошек;
  • играть с питомцем ежедневно, особенно вечером;
  • убрать лишние провода из зоны доступа.

Чем меньше свободных шнуров и кабелей, тем меньше соблазнов.

Почему наказание не работает

Многие владельцы пытаются ругать кошку, но это бесполезно. Кошки не связывают наказание с действием, если оно происходит не в ту же секунду. В результате питомец пугается хозяина, но не понимает, что именно сделал не так.

Создание неприятного, но безопасного ощущения в момент контакта работает гораздо эффективнее. Запах — идеальный инструмент для этого. Об этом сообщают БЕЛНОВОСТИ.

Популярные вопросы о кошках и проводах

Безопасны ли эфирные масла для кошек?

Да, если использовать их в минимальной концентрации и только наружно, не давая кошке слизывать средство.

Сколько времени нужно, чтобы кошка отучилась?

Обычно достаточно нескольких дней. Кошка быстро запоминает, что провода — это "неприятно".

Можно ли использовать апельсиновую кожуру?

Можно, но эффект слабее и менее долговечный, чем у эфирного масла.

Автор Михаил Кравцов
Кравцов Михаил Юрьевич — специалист по содержанию домашних животных с 17-летним стажем. Уход, условия, адаптация и повседневная практика.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
