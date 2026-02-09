Крупные яйца — не удача, а технология: что нужно курам для рекордной кладки

Крупные яйца с ярким желтком — мечта многих владельцев кур, но добиться такого результата получается не у всех. Часто кажется, что всё зависит от удачи, хотя на практике размер яйца вполне можно контролировать. Главное — понимать, что влияет на яйцекладку и как правильно раскрыть потенциал птицы.
Размер яйца зависит от нескольких факторов, большинство из которых можно контролировать. Важную роль играет порода: карликовые куры несут мелкие яйца, а крупные линии и яичные кроссы — более крупные, иногда свыше 100 г.
Значение имеет возраст птицы: молодки сначала несут мелкие яйца, максимальный размер достигается ко 2-3 году, затем он может снижаться. Рацион тоже критичен — при нехватке корма, белка, витаминов и минералов яйца мельчают.
На размер влияют условия содержания: стресс, плохой микроклимат и короткий световой день ухудшают яйцекладку. Важна и здоровье стада — болезни и паразиты напрямую отражаются на качестве яиц.
Чтобы получать крупные яйца, важно правильно выбрать птицу. Лучший результат дают яичные кроссы, выведенные под высокую продуктивность: доминант, ломан уайт и браун, хайсекс браун. Средняя масса их яиц — 70-75 г, иногда больше.
Среди мясо-яичных пород крупными яйцами отличаются барбезье, пушкинская, джерсийский гигант и вельзумер — обычно 65-90 г.
Важно учитывать, что кроссы продуктивны, но не подходят для разведения: их качества не передаются потомству. Для стабильного получения крупных яиц лучше выбирать кроссы, для разведения — мясо-яичные породы.
Выбрать хорошую породу — это только половина дела. Чтобы птица действительно несла яйца высшей категории, ей нужно создать правильные условия.
Первое — полноценное питание. Рацион должен быть сбалансированным по белку, так как именно он влияет на формирование яйца. Также важно достаточное количество кальция и фосфора — эти элементы отвечают за качество скорлупы. Витамины тоже играют роль: их нехватка часто приводит к ухудшению яйценоскости и снижению размера яиц.
Второй момент — комфорт в курятнике. Для хорошей яйцекладки важна температура около +18…+23°C и влажность 60-70%. Световой день должен составлять 12-14 часов, иначе продуктивность падает. Регулярная уборка и вентиляция помогают избежать сырости и болезней.
Третий фактор — минимизация стрессов. Куры чувствительны к резким звукам, тесноте, частым пересадкам и даже конфликтам внутри стада. Чем спокойнее обстановка, тем стабильнее яйцекладка.
"Попытки форсировать яйценоскость за счёт перекорма или резкого увеличения света часто дают обратный эффект. Организм курицы реагирует истощением, и размер яйца со временем падает", — считает ветеринарный диетолог, обозреватель Pravda. ru Ирина Сергеевна Кузьмина.
Еще один важный пункт — профилактика заболеваний. Здоровая птица несет яйца лучше и крупнее. Поэтому необходимо следить за чистотой, проводить профилактическую обработку и своевременно обновлять стадо.
Стоит помнить, что после двух лет яйцекладки организм курицы постепенно стареет. В этот период яйца могут становиться мельче — это естественный процесс. Поэтому многие птицеводы обновляют несушек заранее, чтобы не терять качество продукции. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.
Можно ли заставить кур нести крупные яйца, если порода мелкая?
Сильно увеличить размер не получится: генетика ограничивает возможности птицы. Но сбалансированное питание поможет выйти на максимальный потенциал породы.
Какие куры чаще несут яйца более 70 граммов?
Чаще всего это яичные кроссы, например доминант, ломан уайт и ломан браун. Также крупные яйца дают барбезье и джерсийский гигант.
Почему куры стали нести мелкие яйца?
Причин может быть несколько: возраст, стресс, болезни, плохое питание, недостаток света или неблагоприятный микроклимат в курятнике.
