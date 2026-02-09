Крупные яйца — не удача, а технология: что нужно курам для рекордной кладки

Крупные яйца с ярким желтком — мечта многих владельцев кур, но добиться такого результата получается не у всех. Часто кажется, что всё зависит от удачи, хотя на практике размер яйца вполне можно контролировать. Главное — понимать, что влияет на яйцекладку и как правильно раскрыть потенциал птицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Smart learned, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курицы

От чего зависит размер куриных яиц

Размер яйца зависит от нескольких факторов, большинство из которых можно контролировать. Важную роль играет порода: карликовые куры несут мелкие яйца, а крупные линии и яичные кроссы — более крупные, иногда свыше 100 г.

Значение имеет возраст птицы: молодки сначала несут мелкие яйца, максимальный размер достигается ко 2-3 году, затем он может снижаться. Рацион тоже критичен — при нехватке корма, белка, витаминов и минералов яйца мельчают.

На размер влияют условия содержания: стресс, плохой микроклимат и короткий световой день ухудшают яйцекладку. Важна и здоровье стада — болезни и паразиты напрямую отражаются на качестве яиц.

Какие куры несут самые крупные яйца

Чтобы получать крупные яйца, важно правильно выбрать птицу. Лучший результат дают яичные кроссы, выведенные под высокую продуктивность: доминант, ломан уайт и браун, хайсекс браун. Средняя масса их яиц — 70-75 г, иногда больше.

Среди мясо-яичных пород крупными яйцами отличаются барбезье, пушкинская, джерсийский гигант и вельзумер — обычно 65-90 г.

Важно учитывать, что кроссы продуктивны, но не подходят для разведения: их качества не передаются потомству. Для стабильного получения крупных яиц лучше выбирать кроссы, для разведения — мясо-яичные породы.

Как получать крупные яйца от кур

Выбрать хорошую породу — это только половина дела. Чтобы птица действительно несла яйца высшей категории, ей нужно создать правильные условия.

Первое — полноценное питание. Рацион должен быть сбалансированным по белку, так как именно он влияет на формирование яйца. Также важно достаточное количество кальция и фосфора — эти элементы отвечают за качество скорлупы. Витамины тоже играют роль: их нехватка часто приводит к ухудшению яйценоскости и снижению размера яиц.

Второй момент — комфорт в курятнике. Для хорошей яйцекладки важна температура около +18…+23°C и влажность 60-70%. Световой день должен составлять 12-14 часов, иначе продуктивность падает. Регулярная уборка и вентиляция помогают избежать сырости и болезней.

Третий фактор — минимизация стрессов. Куры чувствительны к резким звукам, тесноте, частым пересадкам и даже конфликтам внутри стада. Чем спокойнее обстановка, тем стабильнее яйцекладка.

"Попытки форсировать яйценоскость за счёт перекорма или резкого увеличения света часто дают обратный эффект. Организм курицы реагирует истощением, и размер яйца со временем падает", — считает ветеринарный диетолог, обозреватель Pravda. ru Ирина Сергеевна Кузьмина.

Еще один важный пункт — профилактика заболеваний. Здоровая птица несет яйца лучше и крупнее. Поэтому необходимо следить за чистотой, проводить профилактическую обработку и своевременно обновлять стадо.

Стоит помнить, что после двух лет яйцекладки организм курицы постепенно стареет. В этот период яйца могут становиться мельче — это естественный процесс. Поэтому многие птицеводы обновляют несушек заранее, чтобы не терять качество продукции. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Популярные вопросы о крупных яйцах от кур

Можно ли заставить кур нести крупные яйца, если порода мелкая?

Сильно увеличить размер не получится: генетика ограничивает возможности птицы. Но сбалансированное питание поможет выйти на максимальный потенциал породы.

Какие куры чаще несут яйца более 70 граммов?

Чаще всего это яичные кроссы, например доминант, ломан уайт и ломан браун. Также крупные яйца дают барбезье и джерсийский гигант.

Почему куры стали нести мелкие яйца?

Причин может быть несколько: возраст, стресс, болезни, плохое питание, недостаток света или неблагоприятный микроклимат в курятнике.