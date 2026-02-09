Тень первобытного мира: хищник, переживший динозавров, снова вышел на охоту

Если вам казалось, что акулы уже не могут удивить, значит, вы просто не встречали плащеносную. Это существо будто сбежало из древних глубин океана: змеевидное тело, жабры как плащ и пасть, усыпанная сотнями зубов, похожих на трезубцы. При этом она не просто пугающе выглядит — эта акула действительно способна охотиться на других акул, используя хитрую тактику и "пылесосный" захват добычи.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Мельников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плащеносная акула

Кто такая плащеносная акула и почему её называют древним монстром

Плащеносная акула, или акула-ящерица, живёт в Тихом и Атлантическом океанах. Днём она держится на глубинах ниже 1200 метров и практически не попадается людям на глаза. Взрослая особь может вырастать до двух метров, а её вытянутое тело больше напоминает змею, чем классическую акулу.

Самая заметная деталь — жаберные складки. Они образуют длинные "лоскуты", которые напоминают плащ или капюшон кобры. В сочетании с постоянно приоткрытой пастью и зубами создаётся впечатление, что перед вами не рыба, а оживший кошмар.

"Плащеносная акула — один из самых ярких примеров того, как древние виды могут выживать не за счёт силы, а благодаря устойчивости к экстремальным условиям среды и экономии энергии", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Ворошилов Андрей Владимирович.

Зачем ей зубы, похожие на трезубцы

Во рту у плащеносной акулы около 300 зубов. Они устроены так, чтобы удерживать добычу, не давая ей выскользнуть назад. Ряды направленных внутрь зубцов работают как ловушка: если жертва попала в пасть, выбраться ей почти невозможно.

Такая конструкция особенно полезна, потому что плащеносная акула часто глотает добычу целиком, включая рыбу размером почти в половину собственного тела.

Как эта акула охотится в темноте

У плащеносной акулы есть две основные стратегии охоты. И обе выглядят так, будто их придумал сценарист фильма ужасов.

Пылесосная атака на мягкую добычу

Когда рядом появляются кальмары или мелкая рыба, акула раскрывает пасть шире, прикрывает жабры складками кожи и создаёт разрежение. Добычу буквально засасывает внутрь, словно в вакуумную ловушку.

Светлые зубы отражают даже слабые вспышки, поэтому некоторые моллюски сами подплывают ближе — и исчезают.

Засада на других акул

Вторая тактика требует больше энергии, но именно она делает плащеносную акулу "акулой, пожирающей акул". Она медленно дрейфует в воде, отслеживая движения вокруг через органы боковой линии. Почувствовав добычу, хищница резко бросается вперёд — и вытянутое тело делает стремительный "пружинный" выпад.

После этого пасть снова работает как насос: жертва оказывается внутри за считаные мгновения.

Почему плащеносная акула выжила ещё со времён динозавров

Эта рыба — настоящий биологический реликт. Первые находки её семейства датируются примерно 150 миллионами лет назад, то есть она существовала ещё во времена, когда по Земле ходили динозавры.

Пока другие акулы развивали скорость, силу укуса и размеры, плащеносная выбрала другую стратегию — жить глубоко и охотиться осторожно. Её главная "фишка" — способность долго сохранять нулевую плавучесть.

Для этого у неё очень жирная печень. Она работает как естественный плавательный пузырь, позволяя акуле почти не тратить силы на удержание в толще воды.

Как размножается этот монстр и почему его так мало

Размножение у плащеносной акулы происходит крайне медленно. Самки могут вынашивать потомство до 3,5 лет, что считается одним из самых длительных сроков среди рыб.

За один раз рождается от 2 до 15 детёнышей, каждый длиной около 60 см. Молодняк взрослеет долго: прежде чем начать размножаться, им нужно прожить примерно 10 лет.

Продолжительность жизни вида оценивают примерно в 25 лет, поэтому за всю жизнь самка может дать относительно небольшое количество потомства. Тем не менее учёные пока не считают этот вид вымирающим, хотя он иногда попадается в сети как прилов. Об этом сообщает Аква Лого.

Популярные вопросы о плащеносной акуле

Правда ли, что она ест других акул?

Да, в её рацион входят мелкие рыбы, кальмары и другие акулы, которых она может заглатывать целиком.

Чем опасны её зубы?

Они направлены внутрь, поэтому работают как ловушка. Попавшая добыча почти не может вырваться обратно.

Сколько длится беременность у плащеносной акулы?

Самки могут вынашивать детёнышей до 3,5 лет — это один из самых долгих сроков среди рыб.