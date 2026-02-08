Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Мельников

Нос становится домом для паразита: он питается молча и выдает себя лишь каплями крови

Зоосфера

Казалось бы, обычное небольшое кровотечение из носа — неприятно, но не повод для паники. Однако иногда за такими симптомами скрывается не сухой воздух и не слабые сосуды, а куда более неожиданная причина. Один мужчина обнаружил, что в его носовой полости несколько недель жил паразит, которого невозможно увидеть невооружённым глазом. Об этом сообщает Ars Technica.

Пиявка на зелёном листе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Мельников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пиявка на зелёном листе

Странный случай, который поставил врачей в тупик

История произошла в Китае, куда 38-летний мужчина обратился в ЛОР-клинику. Его беспокоило регулярное носовое кровотечение, которое длилось около десяти дней. Боли не было, температура не поднималась, самочувствие оставалось нормальным — только несколько капель крови появлялись снова и снова.

Врачи решили провести обследование с помощью эндоскопа. Когда прибор ввели в правую ноздрю, специалисты заметили движущийся силуэт, который прятался от света. Оказалось, что в носовом проходе поселилась живая пиявка.

"В подобных ситуациях опасность в том, что человек долго воспринимает симптом как незначительный и откладывает обращение к врачу, хотя причина может оказаться крайне нетипичной и требующей немедленного вмешательства", — считает специалист по организации здравоохранения и общественному здоровью, обозреватель Pravda. ru Павел Сергеевич Ершов.

Как пиявка могла оказаться внутри человека

По мнению врачей, всё началось двадцать дней назад. Мужчина ходил в горы и умывался водой из родника. Этого оказалось достаточно, чтобы пиявка проникла в носовые ходы.

Такие случаи хоть и редкие, но фиксируются регулярно. Чаще всего заражение происходит после контакта с пресной водой — при купании, умывании или питье неочищенной воды. Симптомы могут проявляться постепенно: длительные носовые кровотечения, слизь с кровью, ощущение заложенности.

Иногда паразит может забраться глубже — в горло или дыхательные пути. В описаниях встречались случаи, когда люди начинали кашлять кровью и попадали в больницу в тяжелом состоянии.

Сколько времени пиявка может жить в организме

Особенность таких паразитов в том, что они способны оставаться внутри человека очень долго. Известны ситуации, когда пиявка жила в дыхательных путях несколько недель, а иногда даже месяцы.

В 2021 году 73-летний мужчина терпел паразита около трёх месяцев. А туристка из Шотландии, путешествовавшая по Юго-Восточной Азии, заметила пиявку только тогда, когда та сама выползла из ноздри во время душа — сначала женщина приняла её за обычный сгусток крови.

Почему паразит почти не ощущается

Пиявка закрепляется в организме с помощью двух присосок. Передняя снабжена челюстями, а задняя помогает удерживаться на месте. Но самое опасное — вещества, которые она выделяет.

В её слюне содержатся:

  1. натуральный анестетик, который делает укус незаметным;

  2. гирудин, предотвращающий свертывание крови;

  3. калин, мешающий тромбоцитам "закрывать" ранку.

Из-за этого кровотечение может продолжаться долго, а человек даже не понимает, что происходит. Взрослая пиявка способна поглощать до одного миллилитра крови в минуту, что в некоторых случаях приводит к анемии.

Как врачи удаляют пиявку безопасно

Проблема в том, что паразита нельзя просто выдернуть. Если сделать это резко, пиявка может повредиться, а её части останутся в ткани. Это повышает риск инфекции и может усилить кровотечение.

Поэтому медики используют щадящие методы: соль, уксус, местные анестетики. В китайском случае помогла одна доза тетракаина. После этого пиявку аккуратно извлекли с помощью медленного отсасывания.

Пиявки: от древней медицины до современной хирургии

Пиявок веками использовали в медицине: ещё в Древнем Египте их изображали на гробницах, а в XIX веке в Европе спрос был настолько высоким, что запасы начали истощаться.

Позже от этой практики отказались, но в 1980-х пиявки вернулись в хирургию: их слюна помогает улучшать кровообращение после пересадки тканей. В больницах до сих пор применяют вид Hirudo medicinalis.

Однако при случайном попадании внутрь организма пиявка становится опасным паразитом.

Популярные вопросы о пиявках в носу

Может ли пиявка жить в носу долго?

Да, такие случаи описаны: паразит способен оставаться в дыхательных путях неделями и даже месяцами.

Какие симптомы должны насторожить?

Регулярные носовые кровотечения, кровь в слизи, ощущение заложенности и иногда кашель с кровью.

Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Нос становится домом для паразита: он питается молча и выдает себя лишь каплями крови
