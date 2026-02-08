Комары чуют удовольствие за километр: что их привлекает для желания укусить людей

Комары остаются одними из самых опасных существ на планете, и учёные продолжают искать ответ на вечный вопрос: почему одних людей кусают чаще других. Новое исследование предполагает, что привлекательность для кровососущих насекомых может возрастать после употребления пива и даже после интимной близости. Эксперимент провели в необычных условиях — прямо на музыкальном фестивале под открытым небом.

Фото: Pravda.Ru by Елена Воробьёва is licensed under publiс domain Комар сидит на руке

Почему учёных так интересует выбор комаров

Комары считаются важными переносчиками инфекций, включая малярию, вирус Зика, лихорадку денге и вирус Западного Нила. Поэтому изучение факторов, которые делают человека "мишенью", имеет значение не только для комфорта, но и для профилактики болезней.

Известно, что одним из главных ориентиров для комаров является углекислый газ, который человек выдыхает. Однако насекомые также используют запахи кожи и пота, а на их поведение могут влиять питание, гигиена и даже образ жизни.

Эксперимент на фестивале вместо лаборатории

Исследование проводила группа специалистов из Университета Радбуда в Нидерландах под руководством биолога Феликса Хола. Вместо стандартной лабораторной обстановки они выбрали музыкальный фестиваль Lowlands, проходящий недалеко от Амстердама.

В течение трёх дней в 2023 году учёные развернули импровизированную лабораторию в соединённых морских контейнерах. Посетителям предложили заполнить анкету о гигиене, питании и привычках, а затем принять участие в эксперименте с комарами.

Как проверяли "привлекательность" добровольцев

Около 500 участников согласились поместить руку в специальную конструкцию с комарами. При этом риск укусов был исключён: отверстия в устройстве сделали достаточно маленькими, чтобы насекомые могли уловить запах, но не могли проколоть кожу.

Реакцию комаров фиксировали на видео. После этого исследователи анализировали поведение насекомых и оценивали, к каким людям они проявляли больше интереса.

Пиво и секс действительно усиливают интерес комаров

Судя по данным эксперимента, комары чаще проявляли активность в отношении тех, кто пил пиво и занимался сексом накануне. По оценке авторов, такие участники оказывались примерно в 1,35 раза привлекательнее для насекомых по сравнению с более "спокойными" добровольцами.

В то же время комары проявляли меньший интерес к рукам, которые недавно мыли или обрабатывали солнцезащитным кремом. Это может быть связано с тем, что косметические средства частично маскируют естественный запах кожи.

Почему выводы пока нельзя считать окончательными

Исследование ещё не прошло рецензирование и не опубликовано в научном журнале. Кроме того, эксперимент проводился в условиях, которые сложно назвать полностью контролируемыми: фестивальная атмосфера, разная температура, потоотделение, питание и индивидуальные особенности могли повлиять на результаты.

Учёные признают возможную предвзятость выборки: среди участников было много людей, заинтересованных в науке, что тоже может отражаться на образе жизни. Тем не менее исследователи считают свою работу крупнейшей в таком формате. Об этом сообщает Popular Science.

Как снизить риск укусов в повседневной жизни

Даже если выводы потребуют уточнения, некоторые рекомендации выглядят вполне практичными. Умеренное употребление алкоголя, регулярная гигиена и использование солнцезащитных средств могут не только улучшить самочувствие, но и снизить интерес насекомых.

"Также важно помнить о репеллентах, закрытой одежде и москитных сетках — особенно в регионах, где распространены инфекции, переносимые комарами." — считает Биолог-эколог, обозреватель Pravda. ru Кузнецов Аркадий Викторович.

Что привлекает комаров сильнее всего

Запах тела и выдыхаемый углекислый газ остаются базовыми сигналами для комаров. Алкоголь и физическая активность могут усиливать потоотделение и менять состав запахов кожи, а солнцезащитный крем, наоборот, способен временно "перебивать" естественный аромат.

В результате комбинация факторов — питание, уход за кожей, активность и температура тела — может влиять на вероятность укусов сильнее, чем один отдельный признак.

Как защититься от комаров летом

Перед прогулкой используйте репелленты для кожи и одежды. Старайтесь не находиться рядом с водой в вечернее время. Носите закрытую одежду светлых оттенков. Регулярно мойте кожу после активного отдыха. Используйте солнцезащитный крем и средства с запахом, которые могут маскировать пот. Дома ставьте москитные сетки и используйте фумигаторы.

Популярные вопросы о том, почему комары кусают людей

Правда ли, что комары чаще кусают тех, кто пил алкоголь?

Исследование показывает, что после употребления пива комары действительно проявляли больше интереса, но выводы требуют подтверждения.

Что лучше использовать — репеллент или крем от загара?

Репелленты эффективнее именно против насекомых. Однако солнцезащитный крем может дополнительно снижать привлекательность запаха кожи.

Почему одних людей кусают чаще, чем других?

На это влияет выдыхаемый углекислый газ, температура тела, потоотделение, состав микрофлоры кожи и даже привычки питания.