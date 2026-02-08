Кто ласковее — кот или кошка? Развенчиваем миф, который живёт десятилетиями

Многие будущие владельцы кошек уверены: коты-самцы ласковее кошек. Истории про "котиков-липучек", которые спят на подушке и ходят за хозяином по квартире, звучат убедительно. Но действительно ли пол влияет на характер питомца, или всё зависит от воспитания и удачи? Разбираемся, кого лучше выбрать для дома. Об этом сообщает ouest-france.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Гаврилова is licensed under publiс domain Ласковая кошка

Правда ли, что коты ласковее кошек

Разница между котом и кошкой действительно существует, но чаще она связана не с "добротой" или "нежностью", а с биологией. Самки кошек по природе более осторожны: им приходится заботиться о потомстве, защищать территорию и следить за безопасностью. Из-за этого они иногда выглядят более независимыми и сдержанными.

Коты-самцы обычно не участвуют в воспитании котят, поэтому их поведение чаще зависит от гормонов и условий жизни. В спокойной домашней обстановке кот может казаться более расслабленным и контактным, особенно если он кастрирован.

"Восприятие "ласковости" у кошек часто связано не с полом, а с тем, насколько животное чувствует безопасность в доме и понимает границы общения с человеком", — считает зоопсихолог, обозреватель Pravda. ru Воробьёва Елена Михайловна.

Однако говорить, что коты "по умолчанию" ласковее, нельзя: среди кошек тоже много настоящих "обнимашек".

Как гормоны влияют на поведение

На характер кошки сильно влияет репродуктивное поведение. Если животное не стерилизовано, оно может быть нервным, активным и даже агрессивным в определённые периоды.

У котов без кастрации часто появляются проблемы:

метки в квартире;

громкие крики по ночам;

желание сбежать на улицу;

конфликты с другими животными.

После кастрации коты, как правило, становятся спокойнее, больше отдыхают и охотнее идут на контакт. Поэтому именно кастрированные коты часто воспринимаются как более ласковые и домашние.

Кошки после стерилизации тоже нередко становятся мягче по поведению и меньше стрессуют.

Что важнее пола: социализация и детство котёнка

Ласковость кошки зависит не от пола, а от её прошлого. Особенно важен период с 2-й по 9-ю неделю жизни, когда котёнок учится доверять людям и привыкает к дому.

Если с ним много общались, он вырастет дружелюбным. Если рос без контакта с человеком или в стрессе, станет замкнутым.

Поэтому ласковая кошка будет приветливее, чем кот, выросший в страхе и одиночестве.

Почему кошка может казаться холодной

Некоторые владельцы ошибочно думают, что кошка их не любит, потому что она не требует постоянного внимания. Но кошачья привязанность часто проявляется иначе: кошка может сидеть рядом, наблюдать, тереться о ноги, приносить игрушки или приходить спать в одну комнату.

Кроме того, кошки более чувствительны к нарушению личных границ. Если человек слишком настойчив, громко разговаривает, резко двигается или постоянно тискает животное, питомец может начать избегать контакта.

Кот в такой ситуации иногда проявляет терпимость, а кошка — "включает дистанцию". Отсюда и рождается миф, что кошки менее ласковые.

Ласковость зависит не только от питомца, но и от хозяина

Привязанность — это всегда отношения. Даже самый общительный котёнок может стать замкнутым, если его пугают или не дают почувствовать себя в безопасности.

А спокойный, терпеливый человек часто способен "растопить" даже самого осторожного питомца. Режим, привычные ритуалы, мягкий голос, уважение к кошачьим сигналам — всё это делает животное более доверчивым.

У некоторых людей кошки буквально "раскрываются" и становятся настоящими компаньонами.

Почему выбор кота или кошки — это всегда лотерея

Даже если изучать породы, читать отзывы и слушать советы заводчиков, невозможно заранее на 100% предсказать характер.

Бывают коты, которые любят внимание только по расписанию. Бывают кошки, которые не отходят от хозяина и спят у него на груди. Одни животные выбирают одного любимого человека, другие дружат со всей семьёй.

Эта непредсказуемость — часть очарования кошек. Важно не ждать от питомца конкретного поведения, а принять его характер и дать ему время привыкнуть.

Популярные вопросы о ласковости котов и кошек

Что лучше для семьи с детьми — кот или кошка?

Лучше выбирать спокойного и социализированного котёнка, независимо от пола. Важно, чтобы животное не боялось шума и прикосновений.

Стерилизация делает кошку ласковее?

Часто да. Животное становится спокойнее, меньше стрессует и лучше контактирует с человеком.