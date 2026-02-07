Секрет фекальной пробки: как медведи переживают месяцы спячки без туалетных проблем

Осенью медведи начинают активно готовиться к зиме: много едят, накапливают жир и ищут место для берлоги. Но вместе с этим у людей неизменно возникает один странный, но логичный вопрос — как они справляются с туалетом, если спят месяцами? Оказывается, природа предусмотрела для косолапых довольно необычное решение.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Мельников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бурый медведь в берлоге зимой

Спячка медведя — это не выключение организма

Медведи зимой не впадают в анабиоз, как некоторые земноводные. Их состояние правильнее называть гипобиозом — когда жизненные процессы не останавливаются, а сильно замедляются.

Во время сна температура тела у медведя падает всего на несколько градусов, а дыхание и сердцебиение становятся редкими. Метаболизм тоже снижается: организм начинает жить на запасах жира, накопленных за лето и осень.

"Состояние гипобиоза — это пример того, как организм способен временно "переключить" обмен веществ на экономный режим, не разрушая ткани и не теряя жизненно важных функций", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Ворошилов Андрей Владимирович.

Что происходит с организмом во время гипобиоза

В спячке тело медведя экономит энергию максимально бережно. Из-за снижения температуры повышается концентрация углекислоты в крови, а это влияет на дыхание и сердечный ритм.

Сердце и лёгкие работают медленнее, мышцы расслабляются, и животное впадает в состояние оцепенения. При этом медведь не становится "неживым": он способен реагировать на внешние раздражители и даже проснуться, если его потревожить.

Как медведи обходятся без туалета зимой

Самое интересное начинается дальше. Оказывается, во время спячки медведи не мочатся и не ходят "по-большому". Их организм переходит в режим максимальной экономии воды и ресурсов.

Это значит, что медведь может провести в берлоге несколько месяцев, не оставив ни одной "лужи" и не устраивая неприятных сюрпризов внутри укрытия.

Почему медведь не мочится во время спячки

Главная причина — экономия воды. В условиях, когда животное не пьёт и не ест, потеря жидкости была бы опасной. Поэтому организм медведя перестраивается и удерживает воду внутри, перерабатывая всё возможное максимально эффективно.

Что происходит с кишечником: фекальная пробка

С "большими делами" ситуация ещё интереснее. В кишечнике медведя образуется так называемая фекальная пробка. Это плотная масса из отходов, которая накапливается и остаётся внутри организма до конца спячки.

За время зимнего сна стенки кишечника постепенно забирают из неё всю жидкость. В итоге пробка становится сухой и твёрдой, а животное спокойно продолжает спать, не испытывая позывов.

Из чего состоит эта пробка

В составе пробки находятся не только остатки переваренной пищи. Там также может быть шерсть и растительные частицы. Это связано с тем, что даже во сне медведи продолжают ухаживать за собой: вылизывают шерсть, а иногда могут что-то случайно проглотить.

Таким образом организм словно "консервирует" всё лишнее внутри до тех пор, пока не придёт весна. Об этом сообщает MAXIM.

Когда медведь всё-таки ходит в туалет

После пробуждения медведь избавляется от фекальной пробки естественным образом. Это происходит уже вне берлоги, когда животное полностью выходит из состояния гипобиоза и начинает активно двигаться.

Проще говоря, вся "туалетная пауза" заканчивается только весной — и никаких специальных ямок в берлоге для этого не требуется.

"Если говорить шире, подобные механизмы показывают, насколько тонко природа настраивает баланс между выживанием и нагрузкой на организм: любое внешнее вмешательство в зимние циклы может быть критичным", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис Олегович.

Популярные вопросы о спячке медведей

Медведь вообще не ходит в туалет всю зиму?

Да, во время спячки он не мочится и не испражняется. Организм удерживает воду и формирует фекальную пробку.

Это не вредно для здоровья медведя?

Нет, для медведя это естественный механизм, который помогает пережить зиму без воды и еды.

Что происходит после пробуждения?

Когда медведь окончательно выходит из спячки, он избавляется от пробки естественным способом и постепенно возвращается к нормальному питанию.