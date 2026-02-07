Секрет фекальной пробки: как медведи переживают месяцы спячки без туалетных проблем

Осенью медведи начинают активно готовиться к зиме: много едят, накапливают жир и ищут место для берлоги. Но вместе с этим у людей неизменно возникает один странный, но логичный вопрос — как они справляются с туалетом, если спят месяцами? Оказывается, природа предусмотрела для косолапых довольно необычное решение.
Медведи зимой не впадают в анабиоз, как некоторые земноводные. Их состояние правильнее называть гипобиозом — когда жизненные процессы не останавливаются, а сильно замедляются.
Во время сна температура тела у медведя падает всего на несколько градусов, а дыхание и сердцебиение становятся редкими. Метаболизм тоже снижается: организм начинает жить на запасах жира, накопленных за лето и осень.
"Состояние гипобиоза — это пример того, как организм способен временно "переключить" обмен веществ на экономный режим, не разрушая ткани и не теряя жизненно важных функций", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Ворошилов Андрей Владимирович.
В спячке тело медведя экономит энергию максимально бережно. Из-за снижения температуры повышается концентрация углекислоты в крови, а это влияет на дыхание и сердечный ритм.
Сердце и лёгкие работают медленнее, мышцы расслабляются, и животное впадает в состояние оцепенения. При этом медведь не становится "неживым": он способен реагировать на внешние раздражители и даже проснуться, если его потревожить.
Самое интересное начинается дальше. Оказывается, во время спячки медведи не мочатся и не ходят "по-большому". Их организм переходит в режим максимальной экономии воды и ресурсов.
Это значит, что медведь может провести в берлоге несколько месяцев, не оставив ни одной "лужи" и не устраивая неприятных сюрпризов внутри укрытия.
Главная причина — экономия воды. В условиях, когда животное не пьёт и не ест, потеря жидкости была бы опасной. Поэтому организм медведя перестраивается и удерживает воду внутри, перерабатывая всё возможное максимально эффективно.
С "большими делами" ситуация ещё интереснее. В кишечнике медведя образуется так называемая фекальная пробка. Это плотная масса из отходов, которая накапливается и остаётся внутри организма до конца спячки.
За время зимнего сна стенки кишечника постепенно забирают из неё всю жидкость. В итоге пробка становится сухой и твёрдой, а животное спокойно продолжает спать, не испытывая позывов.
В составе пробки находятся не только остатки переваренной пищи. Там также может быть шерсть и растительные частицы. Это связано с тем, что даже во сне медведи продолжают ухаживать за собой: вылизывают шерсть, а иногда могут что-то случайно проглотить.
Таким образом организм словно "консервирует" всё лишнее внутри до тех пор, пока не придёт весна. Об этом сообщает MAXIM.
После пробуждения медведь избавляется от фекальной пробки естественным образом. Это происходит уже вне берлоги, когда животное полностью выходит из состояния гипобиоза и начинает активно двигаться.
Проще говоря, вся "туалетная пауза" заканчивается только весной — и никаких специальных ямок в берлоге для этого не требуется.
"Если говорить шире, подобные механизмы показывают, насколько тонко природа настраивает баланс между выживанием и нагрузкой на организм: любое внешнее вмешательство в зимние циклы может быть критичным", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис Олегович.
Медведь вообще не ходит в туалет всю зиму?
Да, во время спячки он не мочится и не испражняется. Организм удерживает воду и формирует фекальную пробку.
Это не вредно для здоровья медведя?
Нет, для медведя это естественный механизм, который помогает пережить зиму без воды и еды.
Что происходит после пробуждения?
Когда медведь окончательно выходит из спячки, он избавляется от пробки естественным способом и постепенно возвращается к нормальному питанию.
