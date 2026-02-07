Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Кравцов

Лают реже будильника: самые спокойные породы собак для городской квартиры

Зоосфера

Мечта о собаке для многих упирается в одну проблему — постоянный лай. Особенно это актуально для жителей квартир, где любой громкий звук слышат соседи, а домашняя тишина становится ценностью. Но хорошая новость в том, что есть породы, которые по природе более спокойны и редко подают голос. Они не превращают дом в "концертный зал" и чаще общаются с хозяином иначе — жестами, мимикой или тихими звуками.

Лабрадор
Фото: Wikipedia by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лабрадор

Почему одни собаки лают чаще других

Лай — это способ коммуникации, и у разных пород он выражен по-разному. Некоторые собаки веками выводились как охранники и сторожа, поэтому голос для них — рабочий инструмент. Другие создавались как компаньоны или охотники, которым важнее было действовать тихо.

На частоту лая также влияет воспитание. Даже спокойная порода может стать шумной, если собаке скучно, не хватает прогулок или она испытывает стресс.

"Чаще всего владельцы путают природную молчаливость породы с отсутствием потребности в активности: если собака не получает нагрузку, она начинает компенсировать это тревожным поведением, и лай становится просто сигналом перегруза нервной системы", — считает кинолог, обозреватель Pravda. ru Олег Вячеславович Мартынов.

Басенджи — собака, которая не умеет лаять

Басенджи физиологически не могут лаять. Вместо "гав" они издают звук, похожий на йодль. Полностью бесшумными их не назвать: они ворчат, рычат и могут "разговаривать" так необычно, что это путают с криками.

Французский бульдог — редко лает, но шумно дышит

Французские бульдоги хорошо подходят для квартиры и обычно не склонны к лаю. Но из-за строения морды часто сопят, храпят и фыркают.

Русская псовая борзая — спокойная аристократка

Борзые редко лают и почти не воют. Обычно ведут себя тихо, если получают достаточно физической нагрузки.

Сиба-ину — мало лает, но разговаривает

Сиба-ину лают редко, но активно выражают эмоции ворчанием, рычанием и другими звуками. Иногда могут визжать, поэтому тишина зависит от воспитания.

Акита-ину — молчит, пока не понадобится

Акиты не лают без причины, но при угрозе подают мощный голос. При правильном воспитании это спокойный и выдержанный питомец с охранными качествами.

"Нередко хозяева недооценивают роль стресса: собака может молчать месяцами, но при хронической тревожности запускаются проблемы со сном, пищеварением и поведением, включая внезапный лай", — считает зоопсихолог, обозреватель Pravda. ru Елена Михайловна Воробьёва.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — тихий компаньон

Кавалеры дружелюбны и воспитаны, обычно ведут себя спокойно и редко шумят. Но без прогулок и активности могут лаять от перевозбуждения.

Шарпей — независимый и спокойный сторож

Шарпеи почти не лают и подают голос в основном при опасности. Хорошо переносят одиночество и редко воют.

Ши-тцу — тихий, но требующий внимания

При хорошем воспитании ши-тцу лают редко, но при скуке и нехватке общения становятся шумными. Лай у породы звонкий.

Немецкий дог — гигант без суеты

Несмотря на размеры, дог обычно спокойный и флегматичный. Лает редко, в основном при необходимости защитить дом или хозяина.

Лабрадор — дружелюбный и сдержанный

Лабрадоры обычно лают редко, но плохо переносят одиночество: без внимания могут скулить или выть. Тишина зависит от режима и прогулок. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Популярные вопросы о тихих породах собак

Какая порода совсем не умеет лаять?

Басенджи считается единственной породой, которая физиологически не может лаять, хотя издаёт множество других звуков. 

Подходит ли французский бульдог для квартиры?

Да, но нужно учитывать, что собака может громко сопеть и храпеть из-за особенностей строения морды.

Можно ли сделать любую собаку тихой?

Воспитание влияет сильно, но полностью изменить природные особенности породы сложно. Проще выбрать собаку, которая изначально склонна к спокойному поведению.

Автор Михаил Кравцов
Кравцов Михаил Юрьевич — специалист по содержанию домашних животных с 17-летним стажем. Уход, условия, адаптация и повседневная практика.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
