Хищник, застрявший на бамбуке: чем панды тайно дополняют свой знаменитый рацион

Панды давно стали символом бамбуковых лесов, и не зря: почти весь их рацион действительно состоит из этого растения. Они проводят за едой большую часть дня и способны поглощать огромные объёмы побегов, листьев и стеблей, чтобы поддерживать силы. Но даже у самых "преданных" любителей бамбука бывают исключения.

Фото: Pravda.Ru by Константин Ершов is licensed under publiс domain Панда ест морковь

Почему пандам приходится есть так много

Взрослая панда может съедать от 12 до 38 килограммов бамбука в сутки и тратить на питание до 14 часов. Это связано не с прожорливостью, а с особенностями пищеварения: организм панд усваивает бамбук плохо.

Хотя их меню выглядит как у травоядных, пищеварительная система у панд ближе к плотоядным животным. У них короткий кишечник и практически нет ферментов, способных расщеплять целлюлозу. Поэтому учёные нередко описывают их образ питания как своеобразный "конвейер": панда постоянно ест, чтобы компенсировать низкую питательность пищи.

Какие виды бамбука выбирают панды

Панды не питаются первым попавшимся бамбуком. Они предпочитают несколько определённых видов, среди которых стреловидный, чёрный и водяной. В зависимости от сезона животные могут менять предпочтения: весной чаще выбирают молодые побеги, а позже переходят на листья и стебли.

"Такой выбор связан с тем, что разные части растения содержат разное количество воды и питательных веществ. Кроме того, бамбук в природе растёт неравномерно, и пандам приходится подстраиваться под доступность корма.", — считает Биолог-эколог, обозреватель Pravda. ru Кузнецов Аркадий Викторович.

Что панды едят кроме бамбука в природе

Несмотря на репутацию строгих вегетарианцев, панды не отказываются от другой еды, если она попадается. В дикой природе они иногда поедают дикорастущие травы и различные плоды.

Иногда панды могут съесть и животную пищу. В их рацион эпизодически попадают мелкие позвоночные - например грызуны, а в редких случаях даже птицы. Однако такие "мясные перекусы" происходят нечасто и не играют заметной роли в питании.

Чем кормят панд в зоопарках

В условиях зоопарков питание делают более разнообразным, чтобы компенсировать дефицит полезных веществ. Помимо бамбука, пандам могут давать морковь, яблоки, варёный рис и специальные бисквиты.

Такие добавки обычно содержат клетчатку, витамины и микроэлементы. Это помогает поддерживать здоровье животных, ведь бамбук сам по себе не всегда покрывает все потребности организма. Об этом сообщает издание ВиЖ.

Питание панд в природе и в зоопарке

В дикой природе панды почти полностью зависят от бамбука, потому что именно он доступен в больших количествах. Их меню однообразное, но стабильное.

В зоопарках рацион строят иначе: бамбук остаётся основой, но дополняется фруктами, овощами и специальными кормами. Такой подход делает питание более сбалансированным и снижает риск дефицита витаминов.

Популярные вопросы о питании панд

Почему панды едят почти только бамбук?

Так сложилось эволюционно: панды приспособились к жизни в бамбуковых лесах, где эта пища доступна постоянно.

Едят ли панды мясо?

Да, но крайне редко. Обычно это случайные эпизоды, когда панда может поймать мелкого грызуна или птицу.

Чем лучше кормить панд в зоопарке?

Основой остаётся бамбук, но дополнительно используют фрукты, овощи и специальные бисквиты, чтобы обеспечить витамины и минералы.