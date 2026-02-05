Домашние монстрики с колючками и клыками: Омск раскупает редкость, не глядя на цену

На сайте объявлений можно найти десятки предложений о продаже необычных домашних животных — от экзотических рептилий до редких пушных зверьков. В Омске такие питомцы стоят по-разному: цена зависит от вида, возраста и условий содержания.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экзотическая ящерица

Пушные зверьки

Наиболее дорогими среди необычных питомцев остаются соболи и норки. Детёнышей этих животных предлагают приобрести за 50 тысяч рублей. В объявлениях подчёркивается, что оптимальный возраст для покупки — от 40 до 55 дней. Более молодые особи, по словам продавцов, могут вырасти агрессивными и плохо поддаваться социализации.

Продавцы отмечают, что выставленные на продажу соболи и норки — это домашние животные уже в нескольких поколениях. Их родители выросли в питомниках и привыкли к человеку, поэтому и потомство, как утверждается, легче адаптируется к жизни в доме.

"Соболь покупается на двадцать лет, и надо хорошо подумать. И люди! Не покупайте дичку, а то интернет забит объявами, что "пристрою в добрые руки", или как соболь разнёс весь дом!", — предупредил один из продавцов.

Также в объявлениях указывается, что покупателям готовы оказывать консультационную поддержку по уходу и лечению животных.

Змеи и ящерицы

Рептилии в Омске стоят заметно дешевле пушных зверей. Самым дорогим предложением среди змей стал носатый полоз Буланже, которого продают за 24 тысячи рублей. В описании отмечается яркий зелёный окрас животного, а характер змея продавец называет активным.

Чуть ниже по цене — королевская змея, стоимость которой составляет 20 тысяч рублей. В объявлении указано, что она спокойна, не боится рук и может питаться как живыми, так и размороженными грызунами. При желании вместе с питомцем можно приобрести террариум и корм.

Среди ящериц самыми дорогими остаются капские ящерицы и самцы бородатой агамы - их продают примерно за 23 тысячи рублей. В одном из объявлений продавец подчёркивает, что агама полностью здорова и приучена к определённым бытовым привычкам, а террариум идёт в комплекте.

Домашний бурундук

Любителям действительно редких животных предлагают домашних бурундуков возрастом от четырёх до шести месяцев. Стоимость таких питомцев составляет 11,5 тысячи рублей. В объявлениях говорится, что зверьки ручные, активные и подходят для содержания в квартире.

Питомник, где разводят бурундуков, находится в Москве, однако доставка возможна в другие города, включая Омск. По информации продавца, дорога занимает около 31 часа и проходит безопасно для животного. После покупки владельцам обещают выслать подробные рекомендации по уходу и питанию.

Африканский ёж

Среди колючих питомцев встречаются предложения о продаже годовалой самки африканского ежа. Цена такого животного составляет 8 тысяч рублей, при этом в комплект входят клетка и переноска.

Отдельно продавцы напоминают, что африканский ёж — единственный вид, разрешённый для домашнего содержания. Обыкновенных ежей, встречающихся в природе, забирать домой нельзя как по санитарным, так и по юридическим причинам.

Малыши томатной лягушки

Самыми доступными экзотическими животными оказались томатные лягушки. Молодых амфибий продают за 2,5 тысячи рублей. В объявлении не уточняется точное количество животных, готовых к продаже.

В естественной среде томатные лягушки обитают на Мадагаскаре, преимущественно в дождевых лесах, а также на сельскохозяйственных угодьях. Название вид получил благодаря яркой окраске, напоминающей цвет спелого помидора.

Не самые дорогие питомцы

Несмотря на экзотичность, такие животные не являются самыми дорогими на рынке. К примеру, стоимость некоторых породистых собак на сайтах объявлений превышает цену детёнышей соболя или норки в несколько раз. Кошки с титулами и родословными также могут стоить до 130 тысяч рублей, сообщает gorod55.ru.