Города уже вмешались в ночную жизнь океана — первые последствия проявились у акул

Ночной свет прибрежных городов давно перестал быть проблемой только для людей. Новые исследования показывают, что искусственное освещение вмешивается в биологические ритмы морских хищников. У некоторых видов акул оно буквально сбивает внутренние "часы", влияя на гормональный баланс. Об этом сообщает журнал Science of The Total Environment.

Фото: Pravda.Ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стая акул под водой

Как городские огни доходят до морских глубин

Искусственное освещение в прибрежных районах не ограничивается набережными и улицами. Свет отражается от поверхности воды и проникает под нее, создавая эффект постоянных сумерек. Это явление известно как искусственное ночное освещение — ALAN (Artificial Light At Night).

В густонаселенных районах уровень освещенности в прибрежных водах может быть в десятки раз выше, чем в удаленных зонах. Например, в районе Майами ночью в мелководье регулярно фиксируется освещенность свыше 1 люкса — показатель, сопоставимый с естественным закатом. Для морских организмов, эволюционировавших в условиях строгого чередования дня и ночи, это становится серьезным стрессом.

"Даже локальные изменения освещения в прибрежной зоне способны каскадно менять поведение экосистемы, потому что хищники задают ритм всему сообществу", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис Олегович.

Первое гормональное исследование диких акул

До недавнего времени влияние светового загрязнения подробно изучалось у птиц, насекомых и морских млекопитающих. Акулы же оставались вне фокуса подобных работ. Команда ученых из Университета Майами впервые восполнила этот пробел, измерив уровень мелатонина у диких акул в естественной среде.

Исследование охватило два вида, обитающих у побережья Флориды: акулу-няньку и черноперую акулу. Оба вида регулярно встречаются в зонах с интенсивным ночным освещением. Ученые отобрали образцы крови у 60 особей в ночное время, сравнив показатели в слабо и сильно освещенных местах.

"Это первое количественное определение мелатонина у акул в естественной среде обитания", — отмечает ведущий автор исследования Эбигейл Тинари.

Нарушение гормональных ритмов

Мелатонин — ключевой гормон, отвечающий за циркадные ритмы. Он регулирует сон, обмен веществ, иммунитет и репродуктивные циклы. Анализ показал, что у акул-нянек, обитающих в ярко освещенных зонах, ночная выработка мелатонина заметно снижена.

У черноперых акул такого эффекта выявлено не было. Разница объясняется поведением видов. Акулы-няньки менее подвижны и часто проводят длительное время на мелководье рядом с портами и маринами. Черноперые акулы, напротив, активно перемещаются ночью, что снижает продолжительность воздействия света.

"Гормональная реакция сильно зависит от поведения каждого вида", — подчеркивает исследователь Даниэль Макдональд.

Почему свет становится экологическим стрессом

Постоянное ночное освещение нарушает естественное восприятие цикла день-ночь. Для морских организмов это означает хронический стресс, сравнимый по воздействию с химическим загрязнением.

"Свет может быть таким же разрушительным, как химические загрязнители", — отмечает соавтор исследования Нил Хаммершлаг.

Длительное снижение уровня мелатонина может повлиять на кормление, размножение и миграцию акул. А поскольку акулы являются высшими хищниками океана, изменения в их поведении способны отразиться на всей пищевой цепочке прибрежных экосистем.

Сравнение реакции разных видов акул

Исследование показало, что чувствительность к световому загрязнению зависит от образа жизни. Оседлые виды оказываются более уязвимыми, тогда как мобильные хищники частично компенсируют воздействие света за счет перемещений. Это означает, что экологические риски нельзя оценивать одинаково для всех морских организмов, включая формы, известные по находкам древних гигантских акул.

Популярные вопросы о влиянии света на акул

Почему именно мелатонин так важен?

Он управляет внутренними биологическими ритмами и влияет на ключевые физиологические процессы.

Все ли акулы одинаково уязвимы?

Нет, степень воздействия зависит от поведения и среды обитания конкретного вида.

Можно ли снизить вред без отключения света?

Да, за счет изменения спектра, направления и времени работы освещения.