Манипуляции кошек работают как гипноз: трюк, из-за которого мы подчиняемся без споров

Зоосфера

Кошки нередко воспринимаются как хитрые и расчётливые манипуляторы, однако за их поведением стоит не коварство, а сложный адаптивный механизм. За тысячелетия сосуществования с человеком эти животные научились тонко подстраиваться под человеческие реакции, сохраняя при этом независимость.

Девушка обнимается с кошкой
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка обнимается с кошкой

Почему кошки выбирают стратегию манипуляции

В отличие от собак, ориентированных на иерархию и прямое подчинение, кошки выстраивают отношения с человеком иначе. Они не стремятся к безусловному выполнению команд, а предпочитают управлять ситуацией через внимание, эмоции и доступ к ресурсам. По словам специалистов, кошки отлично распознают интонации голоса, мимику и жесты, быстро понимая, когда хозяин наиболее склонен пойти им навстречу.

Именно поэтому жалобное мяуканье чаще всего раздаётся ранним утром или возле миски, а ласка и мурлыканье появляются в моменты, когда питомцу что-то нужно. Такое поведение формируется не спонтанно, а закрепляется опытом взаимодействия с человеком.

Социальное мяуканье и другие приёмы

Особую роль в кошачьей "тактике" играет так называемое социальное мяуканье. Этот звук практически не используется кошками для общения между собой, зато активно применяется в контакте с людьми. По тембру и частоте он напоминает плач младенца и на бессознательном уровне вызывает у человека желание откликнуться.

"Особую роль играет так называемое "социальное мяуканье" — звук, который кошки почти не используют для общения между собой, но активно применяют в контакте с людьми", — объяснил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

В сочетании с выразительным взглядом, замедленными движениями и трением о ноги такой набор сигналов часто оказывается весьма эффективным.

Как человек сам закрепляет это поведение

Кошки хорошо запоминают, какие действия приводят к желаемому результату. Если однажды хозяин встал ночью и покормил питомца, этот сценарий, как правило, будет повторяться. Поведенческая стратегия закрепляется нашей реакцией — вниманием, заботой и уступками, сообщает Газета.Ru.

"Манипуляция у кошек — не проявление коварства, а адаптивный механизм выживания и способ выстроить комфортную для себя среду", — подчеркнул Андрей Руденко. Эксперт отметил, что понимание этих механизмов помогает выстраивать более здоровые границы в отношениях с питомцем, не лишая его внимания, но и не позволяя полностью управлять повседневной жизнью человека.

