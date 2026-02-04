Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Тарасов

Летучие мыши, не переносчики, а архивы эволюции: почему они стали фабрикой вирусов

Зоосфера

Почему летучие мыши считаются одними из главных переносчиков заболеваний, и за что их на самом деле стоит уважать? Эти ночные животные — не "биологическая угроза", а результат миллионов лет тонкой эволюционной настройки. Их история показывает: выживание чаще определяется не силой или скоростью, а способностью организма адаптироваться к инфекциям.

Летучая мышь
Фото: Pravda.Ru by Антон Тарасов is licensed under publiс domain
Летучая мышь

Эволюционное преимущество летучих мышей

Летучие мыши — вторая по разнообразию группа млекопитающих после грызунов. Сегодня науке известно более 1 500 видов, и в совокупности они составляют около 20 процентов всех млекопитающих на планете. Такое биоразнообразие напрямую связано с их иммунными особенностями, сформированными за десятки миллионов лет постоянного контакта с вирусами и бактериями.

"Иммунитет летучих мышей интересен тем, что он снижает разрушительное воспаление, позволяя организму сосуществовать с вирусами", — считает микробиолог, обозреватель Pravda. ru Николай Андреевич Зуев.

Ключевым фактором процветания популяции специалисты называют генетическое разнообразие. Чем шире набор вариантов, тем выше вероятность, что часть особей окажется устойчивой к новым патогенам и передаст эту защиту потомству.

Социальный образ жизни и распространение патогенов

Многие виды летучих мышей живут в плотных колониях, где контакт между особями происходит постоянно. В таких условиях вирусы распространяются быстро, но вместе с ними ускоряется и отбор генов иммунной защиты. Этот баланс позволяет животным переносить инфекции без тяжёлых симптомов.

Подобные механизмы объясняют, почему при разрушении среды обитания и росте контактов с человеком риск зоонозов резко возрастает — особенно в ситуациях, связанных с укусом летучей мыши.

Полёт как фактор глобального риска

Способность к полёту стала для летучих мышей главным эволюционным преимуществом. Она расширила ареал обитания и позволила свободно пересекать природные границы, перенося патогены на большие расстояния. В условиях активного вмешательства человека это усиливает вероятность распространения опасных вирусов.

"Когда животные вынуждены адаптироваться к городам и стокам, это меняет не только их поведение, но и эпидемиологические риски", — отмечает эколог, обозреватель Pravda. ru Денис Олегович Поляков.

Подобные процессы особенно заметны в регионах, где фиксируются случаи обратной передачи патогенов между дикой природой и человеком.

Летучие мыши и другие млекопитающие как переносчики вирусов

По уровню разнообразия и численности летучие мыши сопоставимы с грызунами, которых также считают важными резервуарами инфекций. Разница в том, что рукокрылые чаще переносят вирусы бессимптомно, тогда как у других млекопитающих инфекции нередко приводят к гибели популяций. Об этом сообщает Popular Science.

Популярные вопросы о летучих мышах и болезнях

Почему летучие мыши переносят вирусы без симптомов?

Их иммунная система иначе регулирует воспаление, не разрушая ткани организма.

Опасны ли летучие мыши рядом с жильём человека?

Риск возникает в основном при прямом контакте или разрушении их среды обитания.

Что эффективнее — изоляция или охрана природы?

Сохранение экосистем снижает вероятность зоонозных вспышек.

Автор Антон Тарасов
Тарасов Антон Владимирович — ветеринарный врач по экзотическим животным с 18-летним стажем. Лечение рептилий, птиц и мелких млекопитающих.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука животные экология
Новости Все >
Платим за воздух: продукты, на которых маркировка без ГМО — чистый маркетинговый трюк
Сделка рухнула, деньги исчезли: вокруг дела Ларисы Долиной возник опасный миф
Этот сбой во сне запускает цепочку болезней: организм расплачивается здоровьем
Когда машина дешевле смартфона: что скрывают ультрабюджетные авто на омском рынке
Гнёзда в скалах оказались старше государств: грифы превратили их в музеи на 700 лет
Промышленность под ударом: что происходит с возможностями Украины продолжать конфликт
Чемпионка года не прошла дальше четвертьфинала: спринт обернулся сюрпризом
Земля больше не уникальна: космос показал полярное сияние ещё на одной планете
Невидимые самолеты США против С-500: способны ли F-22 и F-35 выжить в небе над Россией
В Госдуме оценили инициативу разрешить россиянам работать во время больничного
Сейчас читают
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Еда и рецепты
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Садоводство, цветоводство
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Садоводство, цветоводство
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли. Александр Рощин После ДСНВ-III новая ядерная архитектура сделает упор на неуязвимость носителей Любовь Степушова От дешёвых АКБ — к дешёвым электрокарам: твердотельные батареи меняют правила игры Сергей Милешкин
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Последние материалы
Обычный хлам с последствиями: за какие вещи могут выселить из квартиры нераздумывая
Экватор мчится, полюса тормозят: странное вращение Солнца сбивает с толку астрономов
Когда машина дешевле смартфона: что скрывают ультрабюджетные авто на омском рынке
Гнёзда в скалах оказались старше государств: грифы превратили их в музеи на 700 лет
День всех влюблённых перестал обрастать сердечками: эти подарки выигрывают у романтики
Сиденье греет, шансы тают: скрытая опасность, о которой мужчины не задумываются
Промышленность под ударом: что происходит с возможностями Украины продолжать конфликт
Чемпионка года не прошла дальше четвертьфинала: спринт обернулся сюрпризом
После ДСНВ-III новая ядерная архитектура сделает упор на неуязвимость носителей
Земля больше не уникальна: космос показал полярное сияние ещё на одной планете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.