Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Мельников

Страх включается — козёл выключается: загадка породы, что сама себе ставит подножку

Зоосфера

Козы, которые падают от испуга, выглядят как шутка природы или странный эксперимент селекционеров. Их поведение кажется пугающим и даже жестоким по отношению к животным. Однако у этой необычной породы есть вполне практическое объяснение и своя логика существования. 

Обморочный козел на ферме
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Мельников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обморочный козел на ферме

Кто такие обморочные козы и откуда они взялись

Обморочные козы, также известные как миотонические, появились не в результате модной селекции, а из-за спонтанной генетической мутации. Впервые их зафиксировали в 1880-х годах в штате Теннесси. Фермер Джон Тинсли привёз в регион несколько коз, которые при испуге резко замирали и падали.

Мутация связана с рецессивным геном, влияющим на работу ионных каналов в мышцах. Со временем особенность закрепили селекцией, и порода стала воспроизводиться стабильно — так же, как и другие необычные проявления наследственности у животных, которые долго считались случайными, пока их не объяснила генетика поведения животных.

"Такие мутации выглядят пугающе лишь внешне, но с точки зрения биологии это пример того, как организм приспосабливается к собственным ограничениям", — считает биофизик, обозреватель Pravda. ru Алексей Викторович Корнилов.

Что на самом деле происходит при обмороке

Несмотря на название, обморока в привычном смысле не происходит. У животных врождённая миотония — состояние, при котором мышцы не могут сразу расслабиться после резкого сокращения.

"Коза остаётся в сознании, не испытывает боли и воспринимает происходящее спокойно", — отмечается в исследованиях поведения миотонических коз.

При стрессе мышцы застывают на несколько секунд, из-за чего животное падает и принимает неестественную позу. Выглядит это тревожно, но для самих коз состояние не является мучительным, а взрослые особи к нему привыкают.

Почему эта порода оказалась удобной для человека

С практической точки зрения миотония неожиданно стала преимуществом. Такие козы значительно менее подвижны, хуже прыгают и не склонны к побегам. Даже невысокий забор способен удержать их в загоне, что упрощает содержание. Об этом сообщает "Книга животных".

Кроме того, обморочные козы отличаются спокойным характером, легко идут на контакт с человеком и хорошо адаптируются к скромному рациону. Они устойчивы к паразитам и подходят для небольших хозяйств, особенно в регионах с бедными почвами и ограниченными ресурсами — там, где традиционные породы часто оказываются менее жизнеспособными, как это уже происходило с редкими и исчезающими видами животных.

"Для частных хозяйств важна не скорость и не рекорды, а предсказуемость поведения животного и его стрессоустойчивость", — считает зоотехник, обозреватель Pravda. ru Сергей Викторович Пахомов.

Почему порода оказалась под угрозой исчезновения

Несмотря на удобство, численность обморочных коз сокращается. Современное животноводство всё чаще ориентируется на промышленные мясные породы. Крупные фермы делают ставку на максимальный выход мяса и стандартизацию, а нишевые породы оказываются невостребованными.

В результате миотонические козы постепенно вытесняются, оставаясь в основном у энтузиастов и небольших частных фермеров.

Сравнение обморочных коз и обычных пород

Обычные козы подвижны, легко перепрыгивают ограждения и требуют более прочной инфраструктуры. Обморочные козы менее активны и проще в содержании. При этом по уровню стресса и состоянию здоровья они не уступают стандартным породам. Главное различие заключается не в страданиях, а в особенностях физиологии и поведения.

"Поведение животного нельзя оценивать по человеческим эмоциям — важно понимать его биологическую норму", — считает зоопсихолог, обозреватель Pravda. ru Елена Михайловна Воробьёва.

Популярные вопросы об обморочных козах

Испытывают ли козы боль при падении?
 Нет, исследования показывают отсутствие болевых ощущений.

Можно ли держать их как домашних животных?
Да, они подходят для частного разведения и небольших ферм.

Почему их называют обморочными, если они в сознании?
Название закрепилось из-за внешнего сходства с обмороком, хотя с медицинской точки зрения это неверно.

Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука животные генетика
Новости Все >
Первые звоночки проблем со зрением: симптомы, которые часто списывают на усталость
Повседневные привычки, которые убивают вены: эти ежедневные ритуалы тихо ведут к варикозу
Советское прошлое превратили в оружие: откуда взялась русофобская повестка в Узбекистане
Организм подает сигналы, а их не слышат: как изменения в поведении выдают проблемы с психикой
Ранение вместо уничтожения: как дроны превратили бойца в инструмент давления
73 секунды полёта и десятилетия наследия: история, которая оказалась сильнее трагедии
Похудеть к лету проще, чем кажется: начните с отказа от этих повседневных привычек
Россия стала бесплатным рынком труда: кому на самом деле выгодны миграционные потоки
Не спешите пить таблетки: в этих случаях самолечение при простуде допустимо
Экономическая Европа трещит по швам: что происходит с элитами ЕС
Сейчас читают
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Военные новости
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Садоводство, цветоводство
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Сорт, от которого у соседей округляются глаза: валит урожай мешками — по 10 кг с куста
Садоводство, цветоводство
Сорт, от которого у соседей округляются глаза: валит урожай мешками — по 10 кг с куста
Популярное
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения

Илон Маск ограничил скорость дронов, использующих Starlink, но российские специалисты находят способы обхода. Ситуация для Украины гораздо сложнее.

Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Сто лет интоксикации: как экологические нормы изменили химический состав человеческого тела Александр Рощин Дело Эпштейна: страшная правда опубликована — почему нет последствий Олег Володин Недолгая эйфория в Вашингтоне: США пытаются разбить выгодные тандемы Индии, но потерпят фиаско Любовь Степушова
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Последние материалы
Первые звоночки проблем со зрением: симптомы, которые часто списывают на усталость
Повседневные привычки, которые убивают вены: эти ежедневные ритуалы тихо ведут к варикозу
Советское прошлое превратили в оружие: откуда взялась русофобская повестка в Узбекистане
Сто лет интоксикации: как экологические нормы изменили химический состав человеческого тела
Холестерин отступает без таблеток: этот дешёвый продукт поддерживает здоровье сосудов
Организм подает сигналы, а их не слышат: как изменения в поведении выдают проблемы с психикой
Ранение вместо уничтожения: как дроны превратили бойца в инструмент давления
73 секунды полёта и десятилетия наследия: история, которая оказалась сильнее трагедии
WSJ: золотой век американской промышленности так и не наступил
Скучные светлые тона отменяются: цвет волос, который в 2026 году меняет ваш возраст
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.