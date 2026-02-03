Страх включается — козёл выключается: загадка породы, что сама себе ставит подножку

Козы, которые падают от испуга, выглядят как шутка природы или странный эксперимент селекционеров. Их поведение кажется пугающим и даже жестоким по отношению к животным. Однако у этой необычной породы есть вполне практическое объяснение и своя логика существования.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Мельников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обморочный козел на ферме

Кто такие обморочные козы и откуда они взялись

Обморочные козы, также известные как миотонические, появились не в результате модной селекции, а из-за спонтанной генетической мутации. Впервые их зафиксировали в 1880-х годах в штате Теннесси. Фермер Джон Тинсли привёз в регион несколько коз, которые при испуге резко замирали и падали.

Мутация связана с рецессивным геном, влияющим на работу ионных каналов в мышцах. Со временем особенность закрепили селекцией, и порода стала воспроизводиться стабильно — так же, как и другие необычные проявления наследственности у животных, которые долго считались случайными, пока их не объяснила генетика поведения животных.

"Такие мутации выглядят пугающе лишь внешне, но с точки зрения биологии это пример того, как организм приспосабливается к собственным ограничениям", — считает биофизик, обозреватель Pravda. ru Алексей Викторович Корнилов.

Что на самом деле происходит при обмороке

Несмотря на название, обморока в привычном смысле не происходит. У животных врождённая миотония — состояние, при котором мышцы не могут сразу расслабиться после резкого сокращения.

"Коза остаётся в сознании, не испытывает боли и воспринимает происходящее спокойно", — отмечается в исследованиях поведения миотонических коз.

При стрессе мышцы застывают на несколько секунд, из-за чего животное падает и принимает неестественную позу. Выглядит это тревожно, но для самих коз состояние не является мучительным, а взрослые особи к нему привыкают.

Почему эта порода оказалась удобной для человека

С практической точки зрения миотония неожиданно стала преимуществом. Такие козы значительно менее подвижны, хуже прыгают и не склонны к побегам. Даже невысокий забор способен удержать их в загоне, что упрощает содержание. Об этом сообщает "Книга животных".

Кроме того, обморочные козы отличаются спокойным характером, легко идут на контакт с человеком и хорошо адаптируются к скромному рациону. Они устойчивы к паразитам и подходят для небольших хозяйств, особенно в регионах с бедными почвами и ограниченными ресурсами — там, где традиционные породы часто оказываются менее жизнеспособными, как это уже происходило с редкими и исчезающими видами животных.

"Для частных хозяйств важна не скорость и не рекорды, а предсказуемость поведения животного и его стрессоустойчивость", — считает зоотехник, обозреватель Pravda. ru Сергей Викторович Пахомов.

Почему порода оказалась под угрозой исчезновения

Несмотря на удобство, численность обморочных коз сокращается. Современное животноводство всё чаще ориентируется на промышленные мясные породы. Крупные фермы делают ставку на максимальный выход мяса и стандартизацию, а нишевые породы оказываются невостребованными.

В результате миотонические козы постепенно вытесняются, оставаясь в основном у энтузиастов и небольших частных фермеров.

Сравнение обморочных коз и обычных пород

Обычные козы подвижны, легко перепрыгивают ограждения и требуют более прочной инфраструктуры. Обморочные козы менее активны и проще в содержании. При этом по уровню стресса и состоянию здоровья они не уступают стандартным породам. Главное различие заключается не в страданиях, а в особенностях физиологии и поведения.

"Поведение животного нельзя оценивать по человеческим эмоциям — важно понимать его биологическую норму", — считает зоопсихолог, обозреватель Pravda. ru Елена Михайловна Воробьёва.

Популярные вопросы об обморочных козах

Испытывают ли козы боль при падении?

Нет, исследования показывают отсутствие болевых ощущений.

Можно ли держать их как домашних животных?

Да, они подходят для частного разведения и небольших ферм.

Почему их называют обморочными, если они в сознании?

Название закрепилось из-за внешнего сходства с обмороком, хотя с медицинской точки зрения это неверно.