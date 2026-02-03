Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Сурок молчит — мороз держится: в Ленобласти рухнула самая устойчивая зимняя традиция

Зоосфера

Февраль в Ленинградской области начался с неожиданного сбоя в одной из самых устойчивых зимних традиций. В День сурка местный "метеоролог" Филимон так и не появился из своей норы, оставив регион без символического прогноза на весну.

Спящий сурок в гнезде
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящий сурок в гнезде

День сурка без сурка

В начале февраля жители Ленобласти по привычке ждали появления Филимона — сурка, который много лет подряд становился главным героем Дня сурка. Его выход из норы традиционно воспринимался как знак скорого потепления или, наоборот, продолжения зимы. Однако в этом году сценарий оказался нарушен: зверёк не проснулся и не показался публике.

В "Приюте Белоснежки", где живёт Филимон, отмечают, что подобное произошло впервые за десять лет наблюдений. Обычно сурок в этот день проявлял активность и становился объектом внимания посетителей и СМИ. На этот раз — полная тишина, которую многие сочли символичной.

Традиция и её трактовка

Согласно сложившемуся поверью, если сурок не выходит из норы, зима задержится ещё как минимум на шесть недель. В 2026 году эта трактовка оказалась особенно созвучной погодной реальности. Снегопады, устойчивые морозы и редкие оттепели продолжают сменять друг друга, не оставляя ощущения скорой весны.

Молчание Филимона вызвало оживлённые обсуждения. Для одних это всего лишь курьёз, для других — тревожный знак. День сурка давно воспринимается не столько как прогноз, сколько как небольшой зимний праздник и повод для коллективного оптимизма, которого в этот раз явно не хватило.

Мороз как аргумент

В социальных сетях пользователи быстро нашли объяснение произошедшему. По их версии, сурок просто не захотел покидать тёплое укрытие из-за сильных холодов. В начале февраля температура в регионе опускалась до -13 градусов, а в отдельных районах — до -17.

В таких условиях даже символ весны предпочёл остаться в спячке. При этом жители области, уставшие от затянувшейся зимы, всё же надеялись, что Филимон появится хотя бы ненадолго. Но чуда не произошло.

Пауза вместо прогноза

История с сурком вышла за рамки забавного эпизода. Для многих она стала отражением общего настроения в регионе, где ожидание перемен затянулось. Каждый год День сурка воспринимался как точка отсчёта на пути к весне, но в этот раз даже природа, кажется, решила взять паузу.

Филимон, не подозревая о возложенной на него роли, стал главным героем обсуждений — от шуток до философских рассуждений о том, что даже самые устойчивые традиции могут дать сбой. И этот февральский эпизод уже точно запомнится надолго, сообщает Петербург2.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы весна природа животные
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

