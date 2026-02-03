Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Мельников

Потепление стирает границы: на свет выходит тот, кто не вписывается в законы природы

Зоосфера

В природе появились существа, которых ещё несколько десятилетий назад просто не могло существовать. Из-за смещения климатических границ виды, разделённые тысячами километров, начали пересекаться. В США учёные зафиксировали редчайший случай — рождение гибридной птицы, напрямую связанное с изменением климата. Об этом сообщает Science & Vie.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Vkulikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Когда климат сводит тех, кто не должен был встретиться

Гибридизация в животном мире — явление редкое, но известное. Обычно она происходит между близкими видами, которые по каким-то причинам оказываются в одном ареале. Так появляются гибриды вроде мула, лигра или гролара. Однако в большинстве случаев речь идёт о видах, чьи территории исторически хотя бы частично пересекались.

Ситуация с новой птицей иная. До середины XX века её "родители" обитали в совершенно разных климатических зонах. Зелёная сойка была типичным жителем тропиков Центральной Америки, тогда как голубая сойка предпочитала умеренные леса востока США. Их встреча долгое время была невозможна.

Необычная находка в Техасе

Исследование, опубликованное 10 сентября 2025 года в журнале Ecology and Evolution, началось с случайного наблюдения. Аспирант Техасского университета в Остине Брайан Стоукс, изучавший зелёных соек, увидел в соцсетях фотографию странной птицы — синей, с тёмной "маской" и белой грудью.

Внешне она напоминала зелёную сойку, но отличалась деталями окраса. Учёный связался с автором снимка, смог увидеть птицу лично и взял образец крови для анализа. Совместно с профессором интегративной биологии Тимом Кейттом он подтвердил: перед ними гибрид.

Гибрид зелёной и голубой соек

Генетический анализ показал, что птица родилась от самки зелёной сойки — тропического вида — и самца голубой сойки, характерного для умеренного климата. Такое скрещивание ранее считалось практически невозможным из-за разницы в ареалах и условиях обитания.

Однако к началу 2020-х годов оба вида начали менять свои маршруты расселения. Зелёные сойки постепенно продвигались на север, а голубые — на запад. В результате оба вида встретились в районе Сан-Антонио, где и произошло естественное спаривание.

Первый подтверждённый случай климатической гибридизации

Учёные связывают это событие именно с глобальными климатическими изменениями. Потепление и трансформация экосистем расширили границы обитания птиц и стерли прежние биогеографические барьеры.

"Мы считаем, что это первое наблюдаемое позвоночное животное, которое гибридизовалось в результате экспансии двух видов, оба из которых частично были вызваны изменением климата", — сказал аспирант кафедры экологии, эволюции и поведения Техасского университета Брайан Стоукс.

По мнению исследователей, этот случай может стать важной отправной точкой для изучения новых последствий климатических изменений — не только исчезновения видов, но и появления принципиально новых форм жизни.

Сравнение с другими гибридами в природе

В отличие от классических гибридов, таких как мул или лигр, новый гибрид соек возник без участия человека. Это делает его особенно ценным для науки. Он не результат селекции или неволи, а прямое следствие изменений в окружающей среде.

Если раньше гибридизация чаще рассматривалась как биологическая редкость, то теперь она может стать более распространённой в регионах, где климат стремительно меняется.

Плюсы и минусы климатически обусловленной гибридизации

С одной стороны, гибриды могут обладать повышенной адаптивностью и помогать видам выживать в новых условиях. С другой — они способны нарушать сложившиеся экосистемы, вытесняя исходные виды или меняя пищевые цепочки.

"Когда виды начинают пересекаться вне привычных экосистемных сценариев, это запускает цепочку последствий, которую сложно спрогнозировать даже на уровне отдельных популяций", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис Олегович.

Учёные подчёркивают, что пока рано делать выводы о долгосрочных последствиях, но игнорировать такие сигналы уже невозможно.

Что это значит для науки и экологии

Появление гибридной сойки показывает, что изменение климата влияет не только на погоду и ландшафты, но и на фундаментальные эволюционные процессы. Биологи предполагают, что подобные случаи могут участиться и у других животных, особенно у птиц, способных быстро менять ареал, как это уже наблюдается у арктических видов.

Популярные вопросы о гибридной птице

Где была обнаружена гибридная сойка?
В районе Сан-Антонио, штат Техас.

Почему этот случай считают уникальным?
Это первый задокументированный пример гибридизации позвоночных, связанный с изменением климата.

Может ли таких гибридов стать больше?
Учёные не исключают этого по мере дальнейшего смещения климатических зон.

Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
