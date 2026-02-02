Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Смирнов

Пушистый будильник не знает выходных: простой способ сместить ранний кошачий подъём

Зоосфера

Ещё темно за окном, будильник молчит, а кошка уже полна энергии и настойчиво требует внимания. Для хозяина это выглядит как каприз, но у такого поведения есть вполне объяснимые причины. Разобравшись в них, можно попробовать скорректировать утренний сценарий и выиграть немного сна.

Кошка будит хозяина
Фото: Pravda.Ru by Павел Смирнов is licensed under publiс domain
Кошка будит хозяина

Почему кошка просыпается раньше хозяина

Кошки по своей природе относятся к сумеречным животным. Пик их активности приходится на раннее утро и вечер, когда в дикой среде было удобнее всего охотиться. Домашний питомец живёт по тем же внутренним часам, даже если давно не видел улицы, а биоритмы домашних кошек остаются неизменными независимо от условий содержания.

"Кошка не нарушает режим из вредности — она действует строго в рамках заложенной природой модели поведения", — считает зоопсихолог, обозреватель Pravda. ru Мария Воронцова.

Дополнительным фактором становится режим кормления. Если еда появляется в миске сразу после пробуждения человека, животное быстро запоминает эту связь. В итоге кошка начинает воспринимать ранний подъём хозяина как самый короткий путь к завтраку.

Не стоит забывать и о потребности в общении. Несмотря на репутацию независимых существ, многие кошки сильно привязываются к человеку. Ночь для них — это пауза в контакте, а утро становится удобным моментом, чтобы наверстать внимание, поиграть или просто быть рядом.

Как помочь питомцу спать дольше

Полностью изменить биоритмы животного невозможно, но можно сделать их более комфортными для человека. Важную роль здесь играет вечерняя активность.

За час-полтора до сна стоит уделить время подвижным играм. Удочки, мячики и другие игрушки помогают кошке реализовать охотничий инстинкт и потратить энергию. После такой нагрузки животному проще расслабиться и проспать дольше, особенно если использовать подходящие игры для кошек дома.

Режим питания тоже имеет значение. Поздний ужин и небольшая порция сухого корма, оставленная на ночь, снижают вероятность того, что питомец разбудит хозяина исключительно из-за голода. Главное — не кормить сразу после подъёма, чтобы не закреплять нежелательную привычку.

Важность привычек и реакции хозяина

Кошки ценят стабильность и быстро привыкают к повторяющимся ритуалам. Если вечер проходит по одному и тому же сценарию — кормление, игра, сон, — питомец со временем начинает подстраиваться под этот ритм.

"Поведение кошки напрямую зависит от реакции человека: если стратегия работает, животное будет её повторять", — считает ветеринарный врач, обозреватель Pravda. ru Илья Корнеев.

Утром важно сохранять спокойствие. Любая реакция, даже недовольная, может восприниматься как внимание. Если кошка видит, что её действия не приводят к немедленной награде, она постепенно меняет поведение. Терпение и последовательность здесь работают лучше любых запретов, сообщает издание Липецкие Новости.

Как вернуть утренний сон

  1. Перенесите активные игры на вечер.
  2. Сместите время кормления ближе ко сну.
  3. Оставляйте безопасные игрушки для самостоятельного досуга.
  4. Не поощряйте ранние пробуждения вниманием или едой.

Популярные вопросы о поведении кошек по утрам

Почему кошка будит хозяина именно на рассвете?

Это связано с природными биоритмами и повышенной активностью в сумеречные часы.

Можно ли приучить кошку спать до определённого времени?

Полностью — нет, но режим и привычки помогают сдвинуть время пробуждения.

Что лучше: игнорировать или изолировать кошку утром?

Чаще всего работает спокойное игнорирование без резких действий и наказаний.

Автор Павел Смирнов
Смирнов Павел Алексеевич — эксперт по поведению животных с 18-летним стажем. Коррекция поведения, адаптация и взаимодействие с человеком.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кот сон кошка питомец питомцы животные
Новости Все >
Экономить и жить лучше: метод, который возвращает деньги на радости и мечты
Процентные ставки давят сильнее страхов: металлы не выдержали и потеряли равновесие
Оспа обезьян добралась до Москвы: течение болезни зависит от одного фактора
Настоящая рыбная намазка: Рецепт Северного Риета без пюреобразности и сальности
Хищник ещё не напал, а гусеница уже знает: как работает неожиданный слух насекомых
Цены на молоко в Свердловской области довели до кипения: перегрев начался не на фермах
Прошлое заговорило языком генов: у человека каменного века нашли редкое заболевание
Мнимая угроза или реальный риск: что стоит за разговорами о покушении на Зеленского
Страховщиков выводят на передовую взысканий: новая схема выплат после ДТП таит риски
Архитектура идеального ланча: Клаб-сэндвич с копченым лососем и авокадо
Сейчас читают
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Еда и рецепты
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Садоводство, цветоводство
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Популярное
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения

Яркий седум с красными соцветиями способен украсить сад без полива и подкормок. Почему этот многолетник считают находкой для занятых садоводов.

Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Скрытая причина обвала биткоина: что делать, если вы вложились в крипту Любовь Степушова Тупиковая ветвь: почему СССР так и не приручил двигатель Ванкеля, несмотря на годы разработок Сергей Милешкин Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике Сергей Ивaнов
Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконнике
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Последние материалы
Экономить и жить лучше: метод, который возвращает деньги на радости и мечты
Пушистый будильник не знает выходных: простой способ сместить ранний кошачий подъём
Процентные ставки давят сильнее страхов: металлы не выдержали и потеряли равновесие
Крупнейшие нефтекомпании Европы сокращают выплаты акционерам на миллиарды долларов
Оспа обезьян добралась до Москвы: течение болезни зависит от одного фактора
Настоящая рыбная намазка: Рецепт Северного Риета без пюреобразности и сальности
Хищник ещё не напал, а гусеница уже знает: как работает неожиданный слух насекомых
Цены на молоко в Свердловской области довели до кипения: перегрев начался не на фермах
Прошлое заговорило языком генов: у человека каменного века нашли редкое заболевание
Мигранты и пособия: одна деталь в расчётах заставляет задуматься всерьёз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.