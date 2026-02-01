Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Мельников

Тысячи тайников и почти ни одной ошибки: секрет феноменальной памяти белок

Зоосфера

Каждую осень белки прячут сотни и даже тысячи орехов, готовясь к зиме. Расхожее мнение о том, что большая часть этих запасов теряется навсегда, оказалось мифом. Современные исследования показывают: за внешней суетой скрывается точная система ориентации и памяти.

Белка держит орех
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Мельников is licensed under publiс domain
Белка держит орех

Почему белки не забывают свои тайники

Шутка о том, что белки якобы теряют до 80% своих орехов, давно живёт в массовой культуре, но научных подтверждений у неё нет. Наблюдения показывают, что в природе выживают лишь те особи, которые умеют эффективно находить запасы. Именно поэтому память и ориентация для белки — вопрос выживания, особенно в условиях городской среды, где конкуренция только усиливается.

"Поведение белок — это не импульсивные действия, а результат отбора, при котором закреплялись самые точные стратегии навигации и хранения пищи", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Владимирович Ворошилов.

Как именно белки находят орехи

Белки используют сразу несколько инструментов: зрение, обоняние и наблюдение за другими. Однако решающую роль играет пространственная память. В экспериментах с поддельными тайниками животные почти всегда игнорировали ловушки и находили настоящие запасы. Это подтверждает, что белки ориентируются не только по запаху, но и по внутренней "карте" местности.

Такой уровень ориентации перекликается с данными о том, что у животных развиты элементы абстрактного мышления, позволяющие им принимать решения, а не действовать наугад.

Где белки хранят еду

Не все запасы оказываются под землёй. В регионах с суровой зимой белки активно используют дупла и ветки деревьев. Это снижает риск потери пищи под снегом и льдом, но требует ещё более сложной памяти — нужно помнить не только место, но и высоту, и конкретное дерево.

Большинство серых белок применяют стратегию рассеянного накопления, пряча орехи по всей территории. За сезон одна особь может спрятать до 3000 орехов, контролируя участок площадью до восьми акров.

Воровство как часть системы

Белки внимательно следят за действиями соседей и нередко воруют чужие запасы. Их память фиксирует не только собственные тайники, но и места, где прячут еду другие.

"С точки зрения зоопсихологии это пример сложного социального поведения, где память работает сразу в нескольких направлениях", — считает зоопсихолог, обозреватель Pravda. ru Елена Михайловна Воробьёва.

Иногда белки даже имитируют закапывание ореха, чтобы запутать наблюдателей, сохраняя еду при себе.

Сравнение стратегий хранения пищи

Серые белки делают ставку на рассеянные тайники, снижая риск полной потери запасов. Рыжие белки чаще выбирают "кладовые" — одно защищённое место. Первая стратегия требует отличной памяти, вторая — повышает уязвимость к воровству. Об этом сообщает Popular Science.

Плюсы и минусы рассеянного накопления

Рассеянное хранение снижает конкуренцию и повышает шансы на выживание. При этом оно требует постоянного контроля территории и высокой когнитивной нагрузки, что под силу не каждой особи.

Популярные вопросы о запасах белок

Как долго белки помнят тайники?

Память остаётся точной около двух недель и может сохраняться до двух месяцев.

Почему белки едят одни жёлуди раньше других?

Жёлуди белого дуба прорастают быстрее, поэтому их стараются съесть первыми.

Что эффективнее — воровать или искать своё?

Белки используют обе стратегии, выбирая наиболее выгодную в конкретной ситуации.

Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы орехи память животные экология поведение животных
Новости Все >
День памяти Макария Египетского раскрывает тихий секрет силы: победа начинается внутри
Свет на морском дне исчезает почти полностью: новое явление угрожает жизни под водой
Полкилометра по чужой планете: марсоход впервые доверили искусственному интеллекту
Эволюция не стирала это 300 миллионов лет: найден древний ритм, общий для всех
Сертификаты безопасности закончились: что грозит держателям просроченных карт
Ссоры детей превращаются в урок жизни: советы, которые меняют подход родителей
Любопытство обернулось болью: как мужчина оказался в экстренном отделении урологии
Пособия получают по другим законам: что теперь вычитают из доходов россиян
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Февраль под ударом магнитных бурь: календарь дней, когда организм чувствует больше
Сейчас читают
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Садоводство, цветоводство
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Садоводство, цветоводство
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Садоводство, цветоводство
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Популярное
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным

Ранункулюс привлекает крупными бархатными цветками и тонким ароматом, который заполняет сад. Этот многолетник быстро становится главным акцентом клумбы.

Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Этот цветок не кричит, а завораживает: многолетник, который нужно сеять уже в феврале
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Скрытые плюсы и опасные минусы нового топлива со спиртом: опыт США — в Россию Сергей Милешкин Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике Сергей Ивaнов Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать Юрий Бочаров
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Ногти наконец перестанут ломаться: 5 приемов, которые спасают даже тонкую пластину
Ногти наконец перестанут ломаться: 5 приемов, которые спасают даже тонкую пластину
Последние материалы
Тысячи тайников и почти ни одной ошибки: секрет феноменальной памяти белок
Складские остатки спасают бюджет: на какие авто ещё действует реальная выгода
Минимализм проиграл эмоциям: как уютный максимализм стал главным стилем 2026 года
Мы живём под постоянным звёздным дождём: тайная жизнь космической пыли над планетой
1 февраля: Макарьев день, первая подводная лодка и кавалеристы в городе
День памяти Макария Египетского раскрывает тихий секрет силы: победа начинается внутри
Живот болит — а страдает сердце: опасный сценарий, который чаще встречается у женщин
Готовы к взглядам и обсуждениям? Эти пальто-провокаторы задают моду весны-2026 года
Шаги больше не гремят, а ноги не мёрзнут: тренд в полах, о котором раньше не думали
Свет на морском дне исчезает почти полностью: новое явление угрожает жизни под водой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.