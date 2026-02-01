Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аркадий Кузнецов

Морская неудачница нарушила правила эволюции: слабость оказалась её главным оружием

Зоосфера

Он выглядит так, будто природа собрала его в спешке и без инструкции. Медленный, неуклюжий, без яда, без маскировки и почти без шансов в честной схватке — аптоцикл словно создан, чтобы исчезнуть. И всё же этот странный обитатель глубин не просто сумел приспособиться, а выстроил собственную стратегию выживания в мире, где ошибок не прощают.

Аптоцикл
Фото: Pravda.Ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аптоцикл

Почему аптоцикл считают рыбой-недоразумением

Аптоцикл часто называют одной из самых неприспособленных рыб океана. Его тело лишено привычной обтекаемости, движения медленные и тяжёлые, а внешний вид далёк от классического образа хищника или ловкой добычи.

Спинной и анальный плавники у него смещены к короткому и слабому хвосту, из-за чего манёвренность почти отсутствует. Брюшные плавники частично превратились в мощную присоску, позволяющую буквально приклеиваться к поверхности.

"Аптоцикл — пример того, как эволюция допускает существование форм, которые выглядят неэффективными, но занимают свободную нишу без жёсткой конкуренции", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Ворошилов Андрей Владимирович.

Приспособление, которое будто бы не нужно

Присоска выглядит внушительно, но здесь и кроется парадокс. Аптоциклы живут не в бурных реках и не в зоне сильных течений. Их среда — спокойные участки океана на глубине примерно 300-500 метров.

Большую часть времени рыба тратит на поиск пищи: моллюсков, мелких ракообразных и многощетинковых червей. При этом органы чувств развиты посредственно, а скорость реакции оставляет желать лучшего. В конкуренции с донными охотниками аптоцикл заметно проигрывает.

Ни брони, ни яда, ни маскировки

Если предположить, что рыба компенсирует слабость пассивной защитой, картина становится ещё печальнее. Маскировка выражена слабо, прочной чешуи или шипов нет, ядовитых желез тоже.

По сути, аптоцикл — это крупное, медлительное и уязвимое животное, которое не способно эффективно защищаться от большинства хищников. Казалось бы, такой набор качеств должен был давно поставить крест на виде. Об этом сообщает Дзен-канал "Книга животных".

Отношения с человеком: польза без сочувствия

С людьми аптоциклам тоже не слишком повезло. В некоторых странах Азии их икру употребляют в пищу, а в Японии саму рыбу считают съедобной.

Но куда показательнее их роль в аквакультуре. В Южной Корее молодых аптоциклов подселяют в садки с лососёвыми, где они поедают лососёвых вшей — серьёзную проблему рыбных ферм. Подросших и слишком медлительных особей вылавливают и отправляют на переработку, чаще всего в корм для крабов.

"С точки зрения экосистемы аптоцикл — расходный, но функциональный элемент, который человек использует, не задумываясь о его уязвимости", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Поляков Денис Олегович.

Почему же аптоцикл всё ещё существует

С учётом всех слабых сторон возникает логичный вопрос: как этот вид вообще дожил до наших дней. Ответ кроется не в скорости или силе, а в стратегии размножения.

Аптоциклы рано достигают половой зрелости и размножаются с высокой интенсивностью. Икру они откладывают на мелководье — в относительно безопасных местах, куда не так просто добраться крупным хищникам.

Родительская забота как ключ к выживанию

После оплодотворения самец остаётся охранять кладку до появления мальков. Несмотря на общую неуклюжесть, его размеры играют решающую роль. Вес взрослого самца может достигать нескольких килограммов, и этого достаточно, чтобы отпугивать мелких хищников одними габаритами.

Такой подход позволяет компенсировать слабость взрослых особей высокой выживаемостью потомства.

Популярные вопросы об аптоциклах

Почему у аптоцикла такая большая присоска?
Она помогает удерживаться на поверхности, хотя её польза в спокойных водах до конца не ясна.

Опасен ли аптоцикл для других животных?
Нет, он не ядовит и не агрессивен.

Почему вид не вымер?
Благодаря раннему и массовому размножению, а также охране кладки самцами.

Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука животные
Новости Все >
Сертификаты безопасности закончились: что грозит держателям просроченных карт
Ссоры детей превращаются в урок жизни: советы, которые меняют подход родителей
Любопытство обернулось болью: как мужчина оказался в экстренном отделении урологии
Пособия получают по другим законам: что теперь вычитают из доходов россиян
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Февраль под ударом магнитных бурь: календарь дней, когда организм чувствует больше
ФРС перестала быть тихой гаванью: кадровые планы Трампа усиливают нервозность рынка
Девятый — не предел: игрунки Ленинградского зоопарка продолжают семейную историю
Очередная граница стала дальше: Канада убрала визовую инфраструктуру из России
Космическая тень над Землёй: Снежная Луна закроет звезду Регул впервые за десятилетия
Сейчас читают
Пушистик с характером убийцы: зверь, который превращает собак в решето за секунды
Домашние животные
Пушистик с характером убийцы: зверь, который превращает собак в решето за секунды
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Еда и рецепты
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Без ламп, обогревателей и расходов: трюк с рассадой, который сделает ее идеальной
Садоводство, цветоводство
Без ламп, обогревателей и расходов: трюк с рассадой, который сделает ее идеальной
Популярное
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным

Ранункулюс привлекает крупными бархатными цветками и тонким ароматом, который заполняет сад. Этот многолетник быстро становится главным акцентом клумбы.

Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Этот цветок не кричит, а завораживает: многолетник, который нужно сеять уже в феврале
Этот цветок не кричит, а завораживает: многолетник, который нужно сеять уже в феврале
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Ногти наконец перестанут ломаться: 5 приемов, которые спасают даже тонкую пластину
Скрытые плюсы и опасные минусы нового топлива со спиртом: опыт США — в Россию Сергей Милешкин Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике Сергей Ивaнов Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать Юрий Бочаров
Педо-сатанистская элита контролирует мир, говорят документы Минюста сША
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки
Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки
Последние материалы
Морская неудачница нарушила правила эволюции: слабость оказалась её главным оружием
Скрытые плюсы и опасные минусы нового топлива со спиртом: опыт США — в Россию
Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике
Гренландия становится другой: мифы о климате рушатся, а риски — растут
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Не ждите весны: одна ароматная трава любит холод и даёт урожай раньше всех
Россияне будут удивлены выбором японцев: лучшие автомобили года — без привычных марок
Губы превращаются в наждачку не из-за холода: причина скрывается в обычных мелочах
Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконнике
Ламинат и паркет отправляют на свалку: новый пол оказался теплее, тише и без возни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.