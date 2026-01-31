Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Лазарев

Ночные движения кошки выглядят жутко: то, что происходит дальше, пугает хозяев

Зоосфера

Владельцы кошек нередко замечают, что питомец во сне дергает лапами, мяукает или даже пытается куда-то идти. Такое поведение выглядит неожиданно и порой вызывает тревогу. Возникает логичный вопрос — может ли кошка быть лунатиком, как человек. Об этом рассказывает Earth.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка спит

Как устроен сон у кошек

Сон кошки устроен иначе, чем у человека, и это многое объясняет. В течение суток питомец может спать до 16-18 часов, чередуя несколько фаз. Большая часть времени приходится на поверхностный сон, когда кошка легко просыпается и реагирует на звуки. В этот момент можно заметить подергивание усов, лап или хвоста.

Фаза глубокого сна, или быстрый сон, сопровождается сновидениями. Именно тогда глаза могут двигаться под закрытыми веками, а мышцы — слегка сокращаться. Кроме того, у кошек часто бывают короткие микропробуждения, когда мозг уже активен, а тело еще не полностью "проснулось". Именно в эти переходные моменты и возникает странное поведение, которое особенно заметно на фоне их ночной активности.

Бывает ли у кошек настоящий лунатизм

В научной литературе нет подтверждений тому, что кошки страдают классическим лунатизмом, как люди. Однако некоторые действия действительно могут выглядеть похоже. Владельцы описывают, как питомец ходит по квартире, запрыгивает на мебель или "охотится" на невидимую добычу, находясь в полусне.

Чаще всего это не отдельное расстройство, а сочетание сновидений, кратких пробуждений и ночной активности. В большинстве случаев такое поведение безопасно и не требует вмешательства, если кошка быстро приходит в себя и не травмируется.

Почему кошка ведет себя странно ночью

Существует несколько причин, по которым кошка может выглядеть как "лунатик".

Сны и активная фаза сна

Во время быстрого сна мозг кошки активен. Лапы могут двигаться, будто она бежит, а тело — слегка вздрагивать. Это нормальная реакция, связанная с охотничьими инстинктами и дневными впечатлениями. Подобные движения во сне нередко сочетаются с особенностями ночного зрения кошек, из-за чего питомец может резко реагировать даже на слабые стимулы.

Неврологические нарушения

В редких случаях необычное ночное поведение связано с проблемами здоровья. Речь может идти о судорожных состояниях, последствиях травм или других нарушениях работы нервной системы. Особенно настораживают резкие, неконтролируемые движения и потеря ориентации после пробуждения.

Стресс и ночная гиперактивность

Кошки — сумеречные животные, и пик их активности часто приходится на ночь. Недостаток игр, скука, изменение обстановки или стресс могут приводить к всплескам энергии, которые выглядят как действия "во сне", хотя на самом деле кошка просто не до конца проснулась.

Когда поведение должно насторожить

Есть признаки, при которых стоит обратить особое внимание. К ним относятся частые падения, травмы, судороги, сильная скованность тела или резкое изменение характера — апатия, агрессия, отказ от еды. В таких случаях консультация ветеринара обязательна, чтобы исключить медицинские причины.

Как сделать ночной сон кошки безопаснее

Даже если речь не идет о болезни, стоит снизить риски. Уберите опасные предметы, закройте окна, ограничьте доступ к высоким полкам и лестницам. Удобная лежанка, плед или корзина создают ощущение безопасности и помогают кошке расслабиться. Наблюдение за поведением поможет понять, единичны ли такие эпизоды или повторяются регулярно.

Сравнение: сон кошки и сон человека

Сон человека более структурирован, и лунатизм связан с конкретной фазой глубокого сна. У кошек же границы между фазами размыты, а пробуждения происходят чаще. Поэтому похожие на лунатизм действия у питомцев обычно объясняются переходами между сном и бодрствованием, а не отдельным расстройством.

Плюсы и минусы ночной активности кошки

Ночная активность имеет свои особенности. С одной стороны, она естественна для кошек и помогает поддерживать инстинкты. С другой — может мешать сну владельцев и повышать риск травм. Баланс достигается за счет дневных игр, четкого режима кормления и спокойной обстановки ночью.

Популярные вопросы о сне кошек

Может ли кошка ходить во сне на самом деле?
Чаще всего это не полноценный сон, а состояние полубодрствования между фазами.

Опасны ли подергивания лап во сне?
Нет, если движения мягкие и кратковременные, это считается нормой.

Что лучше сделать, если кошка часто "блуждает" ночью?
Стоит увеличить дневную активность и при необходимости проконсультироваться с ветеринаром.

Автор Максим Лазарев
Лазарев Максим Олегович — ветеринарный врач по домашним животным с 15-летним стажем. Диагностика, терапия и профилактика.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кошка животные здоровье
Новости Все >
Сертификаты безопасности закончились: что грозит держателям просроченных карт
Ссоры детей превращаются в урок жизни: советы, которые меняют подход родителей
Любопытство обернулось болью: как мужчина оказался в экстренном отделении урологии
Пособия получают по другим законам: что теперь вычитают из доходов россиян
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Февраль под ударом магнитных бурь: календарь дней, когда организм чувствует больше
ФРС перестала быть тихой гаванью: кадровые планы Трампа усиливают нервозность рынка
Девятый — не предел: игрунки Ленинградского зоопарка продолжают семейную историю
Очередная граница стала дальше: Канада убрала визовую инфраструктуру из России
Космическая тень над Землёй: Снежная Луна закроет звезду Регул впервые за десятилетия
Сейчас читают
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Садоводство, цветоводство
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Садоводство, цветоводство
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Еда и рецепты
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Популярное
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все

Один простой шаг перед окрашиванием может испортить цвет или спасти результат. Почему привычный совет больше не работает и когда есть исключение.

Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Урожай без оглядки на прогнозы: огурцы, для которых плохой сезон больше не существует
Трагедия и триумф: самый дорогой в мире спорткар никогда не участвовал в гонках Сергей Милешкин Краш-тест для Эйнштейна: как самый мощный гравитационный удар проверил теорию относительности Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Последние материалы
Контакт с животными оборачивается риском: вирусы, которые годами готовят сюрприз
Эти томаты переживают холод, жару и болезни — и дают урожай, когда другие сдаются
Когда хочется горячего, но не тяжёлого: блюдо, которое подходит даже на диете
Сертификаты безопасности закончились: что грозит держателям просроченных карт
Черный и белый теряют фанатов: неожиданные цвета захватывают рынок авто
Заготовки на зиму начинаются с семян: где огородники чаще всего просчитываются
Ссоры детей превращаются в урок жизни: советы, которые меняют подход родителей
Сначала не открывается, потом ломается: одна привычка превращает дверь в проблему
Картофель, который не подводит: эти сорта сажают, когда экспериментам больше не верят
Скидки сдуло, цены пошли вверх: эти машины в 2026 всё ещё отдают почти даром
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.