Ночные движения кошки выглядят жутко: то, что происходит дальше, пугает хозяев

Владельцы кошек нередко замечают, что питомец во сне дергает лапами, мяукает или даже пытается куда-то идти. Такое поведение выглядит неожиданно и порой вызывает тревогу. Возникает логичный вопрос — может ли кошка быть лунатиком, как человек. Об этом рассказывает Earth.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка спит

Как устроен сон у кошек

Сон кошки устроен иначе, чем у человека, и это многое объясняет. В течение суток питомец может спать до 16-18 часов, чередуя несколько фаз. Большая часть времени приходится на поверхностный сон, когда кошка легко просыпается и реагирует на звуки. В этот момент можно заметить подергивание усов, лап или хвоста.

Фаза глубокого сна, или быстрый сон, сопровождается сновидениями. Именно тогда глаза могут двигаться под закрытыми веками, а мышцы — слегка сокращаться. Кроме того, у кошек часто бывают короткие микропробуждения, когда мозг уже активен, а тело еще не полностью "проснулось". Именно в эти переходные моменты и возникает странное поведение, которое особенно заметно на фоне их ночной активности.

Бывает ли у кошек настоящий лунатизм

В научной литературе нет подтверждений тому, что кошки страдают классическим лунатизмом, как люди. Однако некоторые действия действительно могут выглядеть похоже. Владельцы описывают, как питомец ходит по квартире, запрыгивает на мебель или "охотится" на невидимую добычу, находясь в полусне.

Чаще всего это не отдельное расстройство, а сочетание сновидений, кратких пробуждений и ночной активности. В большинстве случаев такое поведение безопасно и не требует вмешательства, если кошка быстро приходит в себя и не травмируется.

Почему кошка ведет себя странно ночью

Существует несколько причин, по которым кошка может выглядеть как "лунатик".

Сны и активная фаза сна

Во время быстрого сна мозг кошки активен. Лапы могут двигаться, будто она бежит, а тело — слегка вздрагивать. Это нормальная реакция, связанная с охотничьими инстинктами и дневными впечатлениями. Подобные движения во сне нередко сочетаются с особенностями ночного зрения кошек, из-за чего питомец может резко реагировать даже на слабые стимулы.

Неврологические нарушения

В редких случаях необычное ночное поведение связано с проблемами здоровья. Речь может идти о судорожных состояниях, последствиях травм или других нарушениях работы нервной системы. Особенно настораживают резкие, неконтролируемые движения и потеря ориентации после пробуждения.

Стресс и ночная гиперактивность

Кошки — сумеречные животные, и пик их активности часто приходится на ночь. Недостаток игр, скука, изменение обстановки или стресс могут приводить к всплескам энергии, которые выглядят как действия "во сне", хотя на самом деле кошка просто не до конца проснулась.

Когда поведение должно насторожить

Есть признаки, при которых стоит обратить особое внимание. К ним относятся частые падения, травмы, судороги, сильная скованность тела или резкое изменение характера — апатия, агрессия, отказ от еды. В таких случаях консультация ветеринара обязательна, чтобы исключить медицинские причины.

Как сделать ночной сон кошки безопаснее

Даже если речь не идет о болезни, стоит снизить риски. Уберите опасные предметы, закройте окна, ограничьте доступ к высоким полкам и лестницам. Удобная лежанка, плед или корзина создают ощущение безопасности и помогают кошке расслабиться. Наблюдение за поведением поможет понять, единичны ли такие эпизоды или повторяются регулярно.

Сравнение: сон кошки и сон человека

Сон человека более структурирован, и лунатизм связан с конкретной фазой глубокого сна. У кошек же границы между фазами размыты, а пробуждения происходят чаще. Поэтому похожие на лунатизм действия у питомцев обычно объясняются переходами между сном и бодрствованием, а не отдельным расстройством.

Плюсы и минусы ночной активности кошки

Ночная активность имеет свои особенности. С одной стороны, она естественна для кошек и помогает поддерживать инстинкты. С другой — может мешать сну владельцев и повышать риск травм. Баланс достигается за счет дневных игр, четкого режима кормления и спокойной обстановки ночью.

Популярные вопросы о сне кошек

Может ли кошка ходить во сне на самом деле?

Чаще всего это не полноценный сон, а состояние полубодрствования между фазами.

Опасны ли подергивания лап во сне?

Нет, если движения мягкие и кратковременные, это считается нормой.

Что лучше сделать, если кошка часто "блуждает" ночью?

Стоит увеличить дневную активность и при необходимости проконсультироваться с ветеринаром.