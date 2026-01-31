Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Контакт с животными оборачивается риском: вирусы, которые годами готовят сюрприз

Два вируса, которые традиционно считались проблемой исключительно животного мира, все чаще оказываются рядом с человеком. Пока они не стали причиной глобальной вспышки, но ученые видят тревожные предпосылки. Речь идет о вирусах, способных долго оставаться незаметными и при этом постепенно адаптироваться к людям. Об этом сообщает Earth.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вирусы, которые долго остаются в тени

Инфекционисты все чаще обращают внимание на грипп D и собачий коронавирус, считая их недооцененными угрозами. Опасность заключается не столько в текущем числе заболевших, сколько в потенциальной способности этих вирусов научиться эффективно передаваться от человека к человеку. В таком случае они могут быстро распространиться в популяции, у которой практически нет иммунной защиты. Существенную роль играет и недостаток ранней диагностики, особенно для новых респираторных инфекций.

"Наш обзор литературы показывает, что эти два вируса представляют угрозу респираторных заболеваний для человека, однако практически ничего не делается для ответа на эту опасность или профилактики заражений", — отметил профессор Университета Флориды Джон Ледникки.

Грипп D и контакт человека с животными

Вирус гриппа D был впервые выявлен в 2011 году и изначально ассоциировался с крупным рогатым скотом и свиньями. Со временем его обнаружили и у других животных, включая птиц, оленей и экзотические виды. В животноводстве он связывается с респираторными заболеваниями, влияющими на здоровье поголовья и экономику ферм. Особое внимание ученых привлекает зона тесного контакта человека с животными.

Исследования показывают, что у работников ферм в США выявлялись антитела к гриппу D почти в 97% случаев. Это говорит о частом контакте с вирусом, даже если симптомы отсутствуют. Большинство таких заражений протекает бессимптомно, что создает иллюзию безопасности, но одновременно позволяет вирусу распространяться незаметно. Дополнительную настороженность вызывает информация о штамме, выявленном в Китае, который продемонстрировал признаки передачи между людьми.

Собачий коронавирус выходит за пределы питомников

Собачий коронавирус отличается от SARS-CoV-2 и у животных чаще вызывает желудочно-кишечные расстройства. Однако редкие, но зафиксированные случаи заражения людей с развитием пневмонии в странах Юго-Восточной Азии заставили ученых пересмотреть отношение к этому вирусу. Основная проблема — отсутствие рутинного тестирования, из-за чего реальные масштабы распространения остаются неизвестными.

"До сих пор вирус гриппа D не связывался с тяжелыми инфекциями у людей. В то же время собачий коронавирус практически не диагностируется, поэтому мы не знаем, насколько широко он может поражать население", — сказал Джон Ледникки.

Сигналы, которые нельзя игнорировать

В научных работах описаны несколько случаев, когда собачий коронавирус выделяли у людей с респираторными симптомами. Один из штаммов был обнаружен у медицинского работника после поездки на Гаити, другой — у ребенка, госпитализированного в Малайзии. Позднее похожие вирусы выявлялись в Таиланде, Вьетнаме и даже в США. Это не доказывает легкую передачу между людьми, но указывает на способность вируса пересекать границы и виды.

Авторы обзора подчеркивают, что разрозненные случаи могут быть следствием путешествий, повторных заражений от животных и слабого эпиднадзора. Тем не менее, повторяемость находок в разных регионах усиливает аргументы в пользу более тщательного мониторинга.

Подготовка важнее паники

Ученые признают, что данных о распространенности, симптомах и рисках заражения пока недостаточно. Это затрудняет разработку профилактических мер и стратегий лечения. По их мнению, усиление наблюдения за вирусами у животных и людей, развитие доступной диагностики и раннее планирование терапии и вакцинации могут снизить риски будущих кризисов. Речь идет не о немедленной угрозе, а о необходимости вовремя реагировать на предупреждающие сигналы.

Сравнение гриппа D и собачьего коронавируса

Грипп D чаще связан с сельскохозяйственными животными и в основном протекает у людей бессимптомно, но уже демонстрирует признаки эволюции. Собачий коронавирус реже выявляется у человека, зато в отдельных случаях ассоциируется с пневмонией. Оба вируса объединяет недостаточный уровень диагностики и слабое эпидемиологическое наблюдение.

Плюсы и минусы раннего мониторинга вирусов

Раннее выявление позволяет:

  • быстрее оценить риски для общественного здоровья;

  • подготовить системы здравоохранения;

  • снизить вероятность внезапных вспышек.

При этом существуют сложности:

  • ограниченные ресурсы для тестирования;

  • нехватка данных о новых патогенах;

  • низкая осведомленность среди врачей и населения.

Популярные вопросы о зоонозных вирусах

Чем опасны вирусы, передающиеся от животных?
Они могут долго циркулировать незаметно и внезапно адаптироваться к человеку.

Как выявляют такие инфекции?
С помощью серологических тестов, ПЦР-диагностики и эпидемиологического наблюдения.

Что лучше: реагировать заранее или после вспышки?
Профилактика и ранний контроль обходятся значительно дешевле и эффективнее.

Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
