Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Мельников

Пушистик с характером убийцы: зверь, который превращает собак в решето за секунды

Зоосфера

Он выглядит как ходячий плюшевый комок и двигается с грацией не самой ловкой картофелины, но за этой внешней нелепостью скрывается реальная угроза. Поркупин способен за считанные секунды превратить крупную собаку в "ёжик" из десятков игл, а иногда последствия такой встречи бывают смертельными. Этот зверь сочетает в себе комичность и опасность в редкой пропорции.

Молодой поркупин
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Мельников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодой поркупин

Кто такой поркупин и почему его недооценивают

Поркупин, или североамериканский дикобраз, в реальной жизни куда внушительнее, чем кажется на фотографиях. Взрослый самец может достигать 120 сантиметров в длину и весить до 18 килограммов — это размеры средней собаки. Круглая морда, маленькие глаза и крупный чёрный нос делают его почти мультяшным, а густой мех усиливает иллюзию безобидности — примерно так же, как и у других выносливых зверей, которых принято недооценивать.

Но под этим мехом скрывается главный козырь зверя — около 30 тысяч острых игл, покрывающих спину и хвост. При малейшем прикосновении они легко отделяются и глубоко застревают в коже противника, превращая любопытство в серьёзную проблему.

Где живёт этот мешок иголок

Поркупины обитают почти по всей Северной Америке, избегая лишь экстремальной жары и сильных холодов. Они удивительно неприхотливы и селятся в лесах, скалах, полупустынях, городских парках и даже частных садах.

Главное для них — растительная пища: кора, трава, семена и плоды. Деревья служат поркупинам и источником еды, и убежищем.

Неуклюжесть как образ жизни

Поркупины медлительны и плохо видят, из-за чего нередко падают с деревьев — иногда прямо на собственные иглы. Если падение не смертельно, зверь просто пытается залезть снова.

Иглы покрыты антибактериальным слоем, защищающим самого поркупина от инфекций, но для его врагов это не спасение. Об этом сообщает Дзен-канал "Книга животных".

Почему иглы смертельно опасны

Попав в кожу, иглы приносят с собой грязь и микроорганизмы из окружающей среды. Защитной плёнки недостаточно, чтобы остановить воспаление, поэтому рана быстро отекает и нагнаивается. Пока игла внутри, боль не проходит, а поражённое животное может потерять способность нормально есть, пить и двигаться — особенно если речь идёт о домашних собаках, которые чаще других сталкиваются с дикобразами.

"Для собак опасность заключается не только в самих проколах, но и в инфекции, которая почти неизбежно развивается, если иглы остаются в тканях даже несколько часов", — считает ветеринарный врач, обозреватель Pravda. ru Сергей Алексеевич Рябинин.

Гарпунный эффект и ветеринарные риски

Иголки дикобраза имеют зазубрины, направленные назад. Из-за этого они работают как гарпуны: при каждом движении проникают глубже и могут мигрировать по телу. Известны случаи, когда игла, вошедшая в лапу, со временем оказывалась в лёгких или даже мозге.

Именно поэтому ветеринары не рекомендуют самостоятельно вытаскивать иглы. Обломанный кончик может остаться внутри и привести к фатальным осложнениям.

Враги, охота и конфликты с человеком

Несмотря на опасность, на поркупинов охотятся крупные хищники — пумы, росомахи, медведи. Их стратегия проста: перевернуть зверя и атаковать незащищённый живот. Получается это далеко не всегда.

Люди тоже издавна взаимодействуют с дикобразами. Коренные народы использовали мясо в пищу, а иглы — для украшений. В ряде регионов США на поркупинов разрешена охота, так как их считают вредителями: они грызут кору плодовых деревьев и портят вещи, пропитанные солью и потом.

Опасные привычки и жизнь рядом с дорогами

Поркупины обожают соль. Именно поэтому они грызут инструменты, обувь и снаряжение туристов, а зимой выходят на дороги, посыпанные противогололёдными смесями. Это часто заканчивается авариями, но даже такие инциденты не меняют их поведения.

Размножение без спешки

В отличие от большинства грызунов, поркупины размножаются медленно. Самка вынашивает детёныша около шести месяцев. Малыш рождается зрячим, с зубами и быстро становится самостоятельным. Однако до половой зрелости проходит около двух лет — по меркам грызунов это очень долго.

Почему виду ничего не угрожает

Казалось бы, медлительность, падения, легальная охота и редкое размножение должны привести вид к исчезновению. Но этого не происходит. Поркупины не только сохраняют численность, но и расширяют ареал. Видимо, их главное преимущество — те самые 30 тысяч игл — по-прежнему работают безотказно.

Популярные вопросы о поркупинах

Нападает ли поркупин первым?
Нет, он использует иглы только для защиты.

Опасны ли они для человека?
Да, при контакте иглы могут вызвать серьёзные травмы.

Почему они так успешны как вид?
Их защита делает нападение слишком рискованным для большинства врагов.

Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы собака животные
Новости Все >
Любопытство обернулось болью: как мужчина оказался в экстренном отделении урологии
Пособия получают по другим законам: что теперь вычитают из доходов россиян
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Февраль под ударом магнитных бурь: календарь дней, когда организм чувствует больше
ФРС перестала быть тихой гаванью: кадровые планы Трампа усиливают нервозность рынка
Девятый — не предел: игрунки Ленинградского зоопарка продолжают семейную историю
Очередная граница стала дальше: Канада убрала визовую инфраструктуру из России
Космическая тень над Землёй: Снежная Луна закроет звезду Регул впервые за десятилетия
День рождения Спесивцева превращают в театральный квест: что покажут только тем, кто придёт
Кинопоказы, музей и книга: Театр Всеволода Шиловского представит разноформатные проекты в память о своём основателе
Сейчас читают
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Садоводство, цветоводство
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Кошачья эволюция пошла своим путём: породы, появившиеся естественно и почти случайно
Домашние животные
Кошачья эволюция пошла своим путём: породы, появившиеся естественно и почти случайно
Популярное
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все

Один простой шаг перед окрашиванием может испортить цвет или спасти результат. Почему привычный совет больше не работает и когда есть исключение.

Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Урожай без оглядки на прогнозы: огурцы, для которых плохой сезон больше не существует
Трагедия и триумф: самый дорогой в мире спорткар никогда не участвовал в гонках Сергей Милешкин Краш-тест для Эйнштейна: как самый мощный гравитационный удар проверил теорию относительности Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова
Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Последние материалы
Погода шатает планету: струйный поток уходит в занос и тасует климат по-новому
Опасный список вторички: шесть машин, которые чаще всего загоняют владельцев в траты
Сода решает всё: один странный шаг перед сливом — и засор уходит без усилий
Запахи, которые кажутся безобидными, перегружают тело: скрытая опасность из воздуха
Махровые полотенца превращаются в наждачку: простой трюк, который всё исправляет
Не успели оформить — получили протокол: в Подмосковье ловят собак без регистрации
Дачники массово переделывают дорожки: новый материал держится так, что лом не берёт
Цены на парковки растут не случайно: в комитете по транспорту раскрыли план
Один крик — и питомец напуган: как человеческий голос разрушает собачью устойчивость
После этого маринада скумбрия шокирует всех: нежнее, ярче и вкуснее, чем дорогая рыба
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.