Самые древние псы планеты: животные, в которых до сих пор живёт дух дикой охоты

Эти собаки словно вышли из глубины веков и почти не изменились со времён первых цивилизаций. Их внешность, повадки и характеры до сих пор напоминают о той эпохе, когда человек и пёс только учились жить рядом. Примитивные собаки не стремятся угодить и не прощают легкомыслия в воспитании.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Басенджи

Кто такие примитивные собаки

Примитивными называют породы, которые на протяжении веков почти не подвергались искусственной селекции. Их внешний облик и поведение формировались в основном под влиянием природы, а не человека. В международной классификации они входят в 5-ю группу — "шпицы и собаки примитивного типа".

Эту группу делят на три подкатегории: примитивный тип, примитивные охотничьи собаки и примитивные охотничьи собаки с гребнем на спине. Все они происходят из регионов с древней культурой — Африки, Азии и Америки, где человек долгое время почти не вмешивался в их развитие, а происхождение собак до сих пор остаётся предметом научных дискуссий.

Почему их называют примитивными

Термин не имеет негативного значения. Он подчёркивает близость этих собак к своим древним предкам. Археологические находки подтверждают, что животные с похожими чертами изображались ещё в гробницах Древнего Египта времён IV династии, около 3600 года до нашей эры.

Аналогичные примеры есть и в Америке. Останки собак, похожих на современного ксолойцкуинтля, находили рядом с культовыми объектами ацтеков. Эти животные считались проводниками душ в загробный мир и нередко хоронились рядом с людьми.

Поведение и характер примитивных пород

Большинство примитивных собак — прирождённые охотники. У них ярко выражена хищная мотивация, отличная координация движений и высокая самостоятельность. Многие из них способны не только преследовать добычу, но и самостоятельно её добывать.

При этом такие собаки часто настороженно относятся к незнакомцам, плохо переносят шум и суету и предпочитают спокойную обстановку. Они формируют крепкую связь с ограниченным кругом людей и редко бывают "компанейскими" в привычном понимании.

С морфологической точки зрения это, как правило, собаки среднего или крупного размера, с сухим телосложением, удлинённой мордой и короткой шерстью. Некоторые породы частично или полностью лишены шерстяного покрова, что роднит их с голыми породами собак.

Самые известные породы примитивных собак

Среди наиболее узнаваемых представителей этой группы — басенджи, чирнеко дель Этна, поденко ибиценко, фараонова собака и ксолойцкуинтль. Несмотря на внешние различия, их объединяет древнее происхождение и независимый характер. Об этом сообщает редакция Kodami.

Басенджи

Африканская порода, известная как "собака, которая не лает". Вместо лая басенджи издаёт своеобразные звуки, напоминающие пение. Это лёгкая, подвижная собака с закрученным хвостом и высокой самостоятельностью. Интересная особенность породы — течка у сук происходит всего один раз в год.

Чирнеко дель Этна

Сицилийская охотничья собака с внешностью, напоминающей изображения псов на египетских фресках. Чирнеко чувствителен к шуму, предпочитает природу и свободу и плохо адаптируется к городской среде. Это собака для спокойной жизни и активных прогулок, а не для мегаполиса.

Поденко ибиценко

Древняя испанская порода, связанная с островом Ибица. Отличается стройным телосложением, длинными ногами и выдающимися ушами. Эти собаки охотятся не стаями, а парами, что подчёркивает их сдержанный и независимый характер.

Ксолойцкуинтль

Мексиканская голая собака, возникшая в результате древней генетической мутации. В Мексике считается национальным достоянием. Ксолойцкуинтль осторожен с незнакомцами, привязывается к одному человеку и плохо переносит тесные городские условия. Отличается повышенной температурой тела и меньшим количеством зубов.

Сравнение: примитивные и современные породы

Современные декоративные и служебные породы ориентированы на контакт с человеком и послушание. Примитивные собаки, напротив, сохраняют автономность, сильный охотничий инстинкт и потребность в свободе. Они требуют уважительного подхода и понимания их природы.

"Чем меньше вмешательства в генетику породы, тем выше требования к осознанности владельца и его готовности принимать природные ограничения", — считает ветеринарный врач общей практики, обозреватель Pravda. ru Рябинин Сергей Алексеевич.

Популярные вопросы о примитивных собаках

Подходят ли они для семьи с детьми?

Возможны, но только при правильном воспитании и уважении границ собаки.

Можно ли держать их в квартире?

Некоторые породы адаптируются, но в целом им комфортнее в просторной среде.

Сложно ли их воспитывать?

Да, они требуют опыта, терпения и понимания естественных инстинктов.