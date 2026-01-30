Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Мельников

Самые древние псы планеты: животные, в которых до сих пор живёт дух дикой охоты

Зоосфера

Эти собаки словно вышли из глубины веков и почти не изменились со времён первых цивилизаций. Их внешность, повадки и характеры до сих пор напоминают о той эпохе, когда человек и пёс только учились жить рядом. Примитивные собаки не стремятся угодить и не прощают легкомыслия в воспитании. 

Басенджи
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Басенджи

Кто такие примитивные собаки

Примитивными называют породы, которые на протяжении веков почти не подвергались искусственной селекции. Их внешний облик и поведение формировались в основном под влиянием природы, а не человека. В международной классификации они входят в 5-ю группу — "шпицы и собаки примитивного типа".

Эту группу делят на три подкатегории: примитивный тип, примитивные охотничьи собаки и примитивные охотничьи собаки с гребнем на спине. Все они происходят из регионов с древней культурой — Африки, Азии и Америки, где человек долгое время почти не вмешивался в их развитие, а происхождение собак до сих пор остаётся предметом научных дискуссий.

Почему их называют примитивными

Термин не имеет негативного значения. Он подчёркивает близость этих собак к своим древним предкам. Археологические находки подтверждают, что животные с похожими чертами изображались ещё в гробницах Древнего Египта времён IV династии, около 3600 года до нашей эры.

Аналогичные примеры есть и в Америке. Останки собак, похожих на современного ксолойцкуинтля, находили рядом с культовыми объектами ацтеков. Эти животные считались проводниками душ в загробный мир и нередко хоронились рядом с людьми.

Поведение и характер примитивных пород

Большинство примитивных собак — прирождённые охотники. У них ярко выражена хищная мотивация, отличная координация движений и высокая самостоятельность. Многие из них способны не только преследовать добычу, но и самостоятельно её добывать.

При этом такие собаки часто настороженно относятся к незнакомцам, плохо переносят шум и суету и предпочитают спокойную обстановку. Они формируют крепкую связь с ограниченным кругом людей и редко бывают "компанейскими" в привычном понимании.

С морфологической точки зрения это, как правило, собаки среднего или крупного размера, с сухим телосложением, удлинённой мордой и короткой шерстью. Некоторые породы частично или полностью лишены шерстяного покрова, что роднит их с голыми породами собак.

Самые известные породы примитивных собак

Среди наиболее узнаваемых представителей этой группы — басенджи, чирнеко дель Этна, поденко ибиценко, фараонова собака и ксолойцкуинтль. Несмотря на внешние различия, их объединяет древнее происхождение и независимый характер. Об этом сообщает редакция Kodami.

Басенджи

Африканская порода, известная как "собака, которая не лает". Вместо лая басенджи издаёт своеобразные звуки, напоминающие пение. Это лёгкая, подвижная собака с закрученным хвостом и высокой самостоятельностью. Интересная особенность породы — течка у сук происходит всего один раз в год.

Чирнеко дель Этна

Сицилийская охотничья собака с внешностью, напоминающей изображения псов на египетских фресках. Чирнеко чувствителен к шуму, предпочитает природу и свободу и плохо адаптируется к городской среде. Это собака для спокойной жизни и активных прогулок, а не для мегаполиса.

Поденко ибиценко

Древняя испанская порода, связанная с островом Ибица. Отличается стройным телосложением, длинными ногами и выдающимися ушами. Эти собаки охотятся не стаями, а парами, что подчёркивает их сдержанный и независимый характер.

Ксолойцкуинтль

Мексиканская голая собака, возникшая в результате древней генетической мутации. В Мексике считается национальным достоянием. Ксолойцкуинтль осторожен с незнакомцами, привязывается к одному человеку и плохо переносит тесные городские условия. Отличается повышенной температурой тела и меньшим количеством зубов.

Сравнение: примитивные и современные породы

Современные декоративные и служебные породы ориентированы на контакт с человеком и послушание. Примитивные собаки, напротив, сохраняют автономность, сильный охотничий инстинкт и потребность в свободе. Они требуют уважительного подхода и понимания их природы.

"Чем меньше вмешательства в генетику породы, тем выше требования к осознанности владельца и его готовности принимать природные ограничения", — считает ветеринарный врач общей практики, обозреватель Pravda. ru Рябинин Сергей Алексеевич.

Популярные вопросы о примитивных собаках

Подходят ли они для семьи с детьми?
Возможны, но только при правильном воспитании и уважении границ собаки.

Можно ли держать их в квартире?
Некоторые породы адаптируются, но в целом им комфортнее в просторной среде.

Сложно ли их воспитывать?
Да, они требуют опыта, терпения и понимания естественных инстинктов.

Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы собака животные
Новости Все >
Генсек вышел за рамки: ответ ООН по Донбассу признали малозначительным
Ошибка, которая сделает вас пешеходом: одно действие после ДТП лишает прав
Сначала заложен нос, потом отекает лицо: как обычный насморк доводит до реанимации
Едите это каждый день — и не худеете: эти продукты тормозят снижение веса
Питомец меняется на глазах: эти тревожные сигналы в поведении говорят о болезни
Одна ошибка — и мир небезопасен: как родители лишают ребенка доверия к жизни
Лунная орбита под угрозой: астероид 2024 YR4 выбрал неожиданный маршрут сближения
Новые правила в Балтийском море встревожили Россию: Калининград упоминают неслучайно
Размеры вышли из-под контроля: тёплый климат создал рептилию за гранью эволюции
Худшее случается само, лучшее требует усилий: урок Антония Великого для каждого дня
Сейчас читают
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Еда и рецепты
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Болгарка работает на нервах, а не на точности: как разрезать шифер без искр и шума
Недвижимость
Болгарка работает на нервах, а не на точности: как разрезать шифер без искр и шума
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Садоводство, цветоводство
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Популярное
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов

Бамия перестаёт быть экзотикой для дачников: ее всё чаще выбирают для теплиц. Разбираемся, зачем её сажают и чего ожидать от урожая.

Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Последние материалы
Опоздали на пару недель — остались без урожая: февральская ошибка ломает весь сезон
Машину тронули — телефон узнает первым: автомобиль больше не остаётся без свидетелей
Беспилотники выезжают на дороги — и ломают ПДД: система наказаний дала опасный сбой
Снег спасает сад — и тут же его губит: ошибка, которую зимой совершают почти все
Усыплять запретили, правила отменили: суд переписал правила для бездомных собак
Опасный деликатес: рыба, которая превращает ужин в натуральную катастрофу
Цены поехали вниз, а спрос — вверх: редкая комбинация, которая изменила рынок авто
Страсть начинается не в спальне: еда, способная вернуть огонь в отношениях
Природа кризисов — от перестройки 90-х до курса Трампа: эффект домино чувствуют все страны
Генсек вышел за рамки: ответ ООН по Донбассу признали малозначительным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.