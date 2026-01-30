Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Опоздали на пару дней — стали браконьером: сезон закрыт, а штрафы уже действуют

Зоосфера

Сезон охоты на одного из самых популярных видов дичи в Ростовской области подходит к концу. Уже с 31 января добыча зайца-русака будет официально запрещена, а нарушение установленных сроков может обернуться для охотников серьезными штрафами и даже уголовной ответственностью.

Ожидание в лесу на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ожидание в лесу на закате

Завершение сезона на русака

Заяц-русак традиционно остается одним из ключевых объектов охотничьего промысла в регионе и по всему Южному федеральному округу. Этот вид широко распространен и хорошо приспособлен к различным условиям, что делает его доступной, но при этом строго регулируемой добычей.

Основные места обитания русака — степные территории, поймы крупных рек, сельскохозяйственные угодья, небольшие перелески и кустарниковые заросли. Животных нередко можно встретить и рядом с населенными пунктами, особенно в осенний период, когда их привлекают огороды и поля.

Разрешенные сроки охоты

В течение сезона действовали разные форматы добычи. С 21 октября по 14 января разрешалась охота с использованием борзых собак, а с 4 ноября по 31 января — охота без собак. После этой даты любые попытки добычи зайца-русака будут считаться нарушением законодательства.

У охотников остается всего несколько дней, чтобы законно завершить сезон. После 31 января заяц-русак переходит в категорию полностью охраняемых видов до открытия следующего охотничьего периода.

Ответственность за нарушения

Охота в запрещенные сроки или без необходимых документов квалифицируется как браконьерство. В таких случаях предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 4 000 рублей с возможной конфискацией оружия. Кроме того, за каждую незаконно добытую особь необходимо возместить ущерб природе — 500 рублей.

Если нарушение признается особо серьезным, санкции ужесточаются. В этом случае возможен штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Законодательство предусматривает строгий подход к защите охотничьих ресурсов, сообщает rostovgazeta.ru.

Какие виды остаются доступными

Несмотря на завершение сезона на русака, охота в регионе полностью не прекращается. В феврале 2026 года до 28 числа разрешена добыча ряда пушных зверей, включая лисицу, корсака, енотовидную собаку, ондатру, американскую норку, белку, лесную и каменную куницу, хоря, бобра и выдру.

Также до конца февраля сохраняется возможность охоты на кабана. Специалисты напоминают, что соблюдение сроков и правил — единственный способ избежать штрафов и более серьезных последствий.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы животные
