Андрей Докучаев

Усыплять запретили, правила отменили: суд переписал правила для бездомных собак

Зоосфера

В Кузбассе судебное разбирательство вокруг обращения с бездомными животными завершилось решением, которое кардинально изменило региональные правила. Постановление, позволявшее властям умерщвлять бродячих собак при особых условиях, признано незаконным и утратило силу после апелляции зоозащитников.

Свора агрессивных бродячих собак
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свора агрессивных бродячих собак

Решение апелляционного суда

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции полностью удовлетворил иск общественников и отменил постановление правительства Кемеровской области — Кузбасса от 27 февраля 2025 года. Документ ранее допускал уничтожение бездомных животных при введении режима экстраординарной ситуации.

До этого Кемеровский областной суд уже рассматривал требования активистов и частично поддержал их позицию. Однако ключевые положения спорного акта тогда сохранили юридическую силу, что и стало основанием для дальнейшего обжалования в апелляционной инстанции.

Претензии зоозащитников

Общественники настаивали, что формулировки, использованные в региональном постановлении, допускают произвольное толкование. В частности, понятия "экстраординарная ситуация" и "немотивированная агрессивность животных" не имели четких критериев, что, по их мнению, открывало путь к злоупотреблениям.

Кроме того, активистов не устраивало разрешение размещать отловленных животных не в приютах, а в пунктах временного содержания. Также в документе отсутствовали механизмы контроля и проверки работы служб, занимающихся обращением с животными без владельцев.

Полная отмена постановления

"Пятым апелляционным судом общей юрисдикции принято решение об отмене Постановления Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 27.02.2025 № 90 полностью", — сообщают общественники со ссылкой на судебное решение.

Это решение стало итогом длительных судебных разбирательств, которые продолжались почти год. Зоозащитники добивались отмены документа с момента его принятия, указывая на противоречия федеральному законодательству.

Что действует сейчас

После отмены постановления в Кузбассе применяется только программа ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат животных в среду обитания. Умерщвление бездомных собак допускается лишь в исключительных случаях: если животное неизлечимо больно, является носителем опасного заболевания или совершило нападение на человека, сообщает VSE42.Ru.

Поводом для судебного конфликта стало введение в марте 2025 года режима экстраординарной ситуации в Новокузнецке. Тогда опасения общественников переросли в масштабное противостояние с региональными властями, завершившееся их победой в суде.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
