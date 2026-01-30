Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Калашников

Опасный деликатес: рыба, которая превращает ужин в натуральную катастрофу

Зоосфера

Эта рыба выглядит не как монстр из фильмов ужасов, но последствия встречи с ней могут запомниться надолго. Клыкач считается одним из самых коварных обитателей холодных морей и способен удивить даже опытных любителей экзотики. Его боятся не за агрессию, а за эффект, который он производит после близкого "знакомства".

Клыкач
Фото: Pravda.Ru by Илья Калашников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клыкач

Кто такой клыкач и где он обитает

Клыкач — это род рыб Dissostichus, включающий всего два вида: антарктического и патагонского клыкача. Оба относятся к семейству нототениевых и являются коренными обитателями Южного океана. Эти рыбы сформировались именно в суровых антарктических водах и идеально к ним приспособлены.

Изначально предки клыкачей были донными рыбами, поэтому у современных видов отсутствует плавательный пузырь. Несмотря на это, они перешли к пелагическому образу жизни и обитают в толще воды, что для таких условий выглядит почти парадоксом.

Эволюционные хитрости и масляное тело

Отсутствие плавательного пузыря в ледяной воде потребовало нестандартных решений. В ходе эволюции клыкачи снизили плотность тела за счёт уменьшения костей, более водянистых мышц и крайне высокого содержания жира в тканях.

В результате рыба получила необычную консистенцию мяса — очень мягкую и жирную. Именно за это клыкача часто называют "масляной рыбой", что роднит его с такими гастрономическими крайностями, как рыба фугу. Парадоксально, но чтобы легче плавать, рыбе пришлось буквально стать жирной.

"С эволюционной точки зрения такие адаптации выглядят логично: в экстремальных условиях организм выбирает не изящество, а выживаемость, даже если это делает вид проблемным для человека", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Владимирович Ворошилов.

Почему клыкач опаснее, чем кажется

Опасность клыкача не в зубах и не в агрессии. Основная проблема кроется в его мясе. Человеческий организм не способен переварить такое количество жира в той концентрации, в которой он содержится у клыкача.

Непереваренный жир быстро проходит через пищеварительную систему и может вызвать внезапные и крайне неприятные последствия. Именно поэтому употребление клыкача нередко приводит к серьёзному дискомфорту, который способен испортить любой ужин, включая самый изысканный ресторанный. Об этом сообщает Дзен-канал "Планетяне".

Сравнение: клыкач, пиранья и белая акула

Пиранья и белая акула опасны в момент контакта — укус, травма, агрессия. Клыкач действует иначе. Он не нападает, не преследует и не проявляет интереса к человеку в воде. Однако последствия его употребления могут быть куда более неожиданными и унизительными.

Если хищники пугают внешне, то клыкач опасен своей "невинностью". Он выглядит как обычная рыба и потому часто недооценивается, что делает его особенно коварным, особенно на фоне данных о том, что дикие рыбы способны запоминать человека.

Популярные вопросы о клыкаче

Опасен ли клыкач при встрече в природе?
Нет, для человека в воде он не представляет угрозы.

Почему его всё равно продают и подают в ресторанах?
Из-за вкуса и высокой жирности мяса, несмотря на известные побочные эффекты.

Можно ли полностью избежать последствий при употреблении?
Гарантировать это невозможно, реакция организма индивидуальна.

Автор Илья Калашников
Калашников Илья Сергеевич — ихтиолог с 20-летним стажем. Специалист по рыбным популяциям, водоёмам и антропогенному воздействию.
Темы рыба животные
