Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Лазарев

Охота как у предков, мыши как из химлаборатории: стратегия, которая спасёт кота

Зоосфера

Охота для домашнего кота — не развлечение, а базовый инстинкт, заложенный природой. Пойманная мышь воспринимается животным как заслуженная добыча, от которой сложно отказаться. Но именно в этот момент для питомца и его хозяев начинается зона повышенного риска. Об этом рассказывают ветеринарные специалисты и зоологи.

Кошка охотится на мышь
Фото: Pravda.Ru by Максим Лазарев is licensed under publiс domain
Кошка охотится на мышь

Почему мышь — опасный трофей

Даже ухоженный домашний кот, получающий сбалансированный корм и витамины, остаётся уязвим перед инфекциями, которые переносят грызуны. Мыши живут рядом с отходами, химическими веществами и ядами, поэтому их организм часто становится "контейнером" для болезней.

Кроме того, поедание добычи — это форма сырого питания, с которым кошачий организм сталкивается без какой-либо защиты, в отличие от промышленного рациона и контролируемого меню.

Паразиты: скрытая угроза

Наиболее распространённый риск — заражение гельминтами. Мыши переносят как круглых, так и ленточных червей, и при поедании заражённого грызуна паразиты практически гарантированно передаются коту.

Особое внимание специалисты уделяют токсоплазмозу. Эта инфекция опасна не только для животных, но и для людей, особенно для беременных женщин. Кроме того, с добычи на кота могут легко перейти блохи и клещи, что дополняет цепочку заражений и проблем со здоровьем.

"Домашние кошки часто воспринимаются как защищённые от внешних угроз, но контакт с дикой добычей мгновенно стирает эту границу", — считает зоопсихолог, обозреватель Pravda. ru Анна Ильина.

Бактерии и вирусы

Контакт с мышами связан и с бактериальными инфекциями. Сальмонеллёз и лептоспироз поражают печень и почки, вызывают тяжёлую интоксикацию и могут передаваться человеку. Не менее опасна туляремия, известная как "мышиная болезнь", симптомы которой могут проявляться с задержкой.

Самым тяжёлым сценарием остаётся бешенство. Если кот не привит, даже единичный укус заражённого грызуна представляет угрозу не только для питомца, но и для всей семьи, особенно при тесном бытовом контакте.

Вторичное отравление в городе и на даче

В населённых пунктах и СНТ активно применяются родентициды — яды для борьбы с грызунами. Мышь может выглядеть "здоровой", но уже содержать в организме токсин. После поедания добычи яд попадает к коту.

Наибольшую опасность представляют антикоагулянты, вызывающие внутренние кровотечения. Их действие отсрочено, поэтому симптомы могут появиться через несколько дней, когда состояние животного резко ухудшается, как это бывает и при других формах сырого рациона.

"Вторичное отравление — один из самых коварных сценариев, потому что хозяин не связывает ухудшение состояния с охотой несколько дней назад", — отмечает специалист по ветеринарной гигиене, обозреватель Pravda. ru Сергей Власов.

Как действовать без вреда для кота

Первое и главное правило — не пугать животное. Резкие движения и крики усиливают охотничье поведение и могут заставить кота быстрее проглотить добычу или унести её в укромное место.

Наиболее эффективная стратегия — отвлечение. Громкий звук банки с влажным кормом, пакет с лакомством или миска с привычной едой часто переключают внимание кота с инстинкта на еду. Об этом сообщает SB News.

Уборка и наблюдение

Когда кот отвлёкся, добычу следует аккуратно убрать, используя перчатки или плотную ткань, и утилизировать в контейнере вне дома. После этого стоит осмотреть питомца на наличие ран и промыть мордочку и лапы тёплой водой.

Место контакта с мышью желательно продезинфицировать, а в течение нескольких дней наблюдать за состоянием кота. Вялость, отказ от еды, рвота или изменения стула — повод немедленно обратиться к ветеринару и сообщить о случившемся, так же внимательно, как и при других признаках проблем с гигиеной питомца.

Популярные вопросы о том, почему котам нельзя есть мышей

Можно ли разрешать охоту на даче?

Нет, риск отравлений и инфекций там выше.

Что делать, если кот всё же съел мышь?

Наблюдать и при симптомах сразу обращаться к ветеринару.

Спасает ли вакцинация?

Прививки важны, но они не защищают от паразитов и ядов.

Автор Максим Лазарев
Лазарев Максим Олегович — ветеринарный врач по домашним животным с 15-летним стажем. Диагностика, терапия и профилактика.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кот кошка питомец питомцы животные
Новости Все >
Худшее случается само, лучшее требует усилий: урок Антония Великого для каждого дня
Россияне массово скупают витамин Е: модная добавка чревата тяжелыми последствиями
Иран и ядерные технологии: попытка давления грозит цепной реакцией на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, зачем НАТО на самом деле понадобился новый оборонный банк
Рост без тормозов: расходы на мигрантов в регионах выходят из под контроля
Историю используют против нас: почему Россия до сих пор играет по чужим правилам
Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр
Отношения с Балтией подошли к опасной грани: Москва больше не готова закрывать глаза
Космос подкинет загадку с хвостом: вот когда небо выдаст новую комету
Чрезвычайное положение из-за Кубы вскрыло планы США: дело вовсе не в безопасности
Сейчас читают
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Красота и стиль
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Садоводство, цветоводство
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Популярное
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов

Бамия перестаёт быть экзотикой для дачников: ее всё чаще выбирают для теплиц. Разбираемся, зачем её сажают и чего ожидать от урожая.

Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Последние материалы
Худшее случается само, лучшее требует усилий: урок Антония Великого для каждого дня
Россияне массово скупают витамин Е: модная добавка чревата тяжелыми последствиями
Эволюция пошла против правил: этот цветок выжил, отказавшись от идеальных опылителей
Иран и ядерные технологии: попытка давления грозит цепной реакцией на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, зачем НАТО на самом деле понадобился новый оборонный банк
Рост без тормозов: расходы на мигрантов в регионах выходят из под контроля
СССР снова в моде: 7 предметов интерьера, которые вчера выбрасывали, а сегодня ищут
Историю используют против нас: почему Россия до сих пор играет по чужим правилам
Десерт без нервов и формочек: тирамису превратили в конфеты без выпечки и ожидания
Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.