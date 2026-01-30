Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Коноплев

Жуткий гибрид морей России: яд этой твари способен растворять кровь изнутри

Зоосфера

Существо с огромными глазами, крыловидными плавниками и ядовитыми шипами легко принять за фантазию древних мифов. Но европейская химера — реальный обитатель морских глубин, встречающийся и у берегов России. Ее внешний вид и способности выглядят пугающе даже на фоне других глубоководных обитателей океана

Рыба химера
Фото: Wikipedia by MAREANO/Havforskingsinstituttet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рыба химера

Почему химеру сравнивают с мифическим чудовищем

Европейская химера получила свое название неслучайно. Ее внешность кажется собранной из несочетаемых элементов: непропорционально большие глаза, широкие плавники, напоминающие крылья, вытянутое тело и опасные шипы. Такое сочетание делает рыбу одной из самых необычных среди морских позвоночных.

Однако каждая деталь ее строения имеет практическое значение. Химера приспособлена к жизни в сумеречной зоне океана на глубинах примерно от 300 до 1000 метров. В условиях слабого освещения огромные глаза позволяют различать добычу там, где большинство существ видят лишь темноту.

Образ жизни и поведение в глубине

Основу рациона химеры составляет придонная живность. Она охотится на раков, моллюсков, улиток и других беспозвоночных, медленно скользя над дном. В этом ей помогают широкие грудные плавники, обеспечивающие плавное движение и хорошую маневренность.

Те же плавники позволяют рыбе буквально ложиться на грунт. Такое поведение защищает ее от возможных атак снизу и с боков. Сверху же химера почти неуязвима — потенциальных хищников отпугивает ее вооружение.

Ядовитые шипы и их опасность

Главное средство защиты химеры — полые шипы в спинном и хвостовом плавниках. При надавливании они выделяют яд, обладающий редким и опасным свойством. Он разрушает кровь прямо в венах жертвы, вызывая тяжелые последствия — механизм, сходный с тем, что наблюдается у некоторых ядовитых морских рыб.

Для человека такой яд считается умеренно опасным, но для животных массой до 10 килограммов он может быть смертельным. Примечательно, что это в несколько раз превышает собственный вес самой химеры. Самый крупный шип располагается у основания спинного плавника и хорошо заметен внешне.

"Яды глубоководных видов часто действуют не мгновенно, а системно, нарушая работу крови и сосудов. Это делает даже небольшой укол потенциально опасным", — считает токсиколог, обозреватель Pravda. ru Седов Игорь Владимирович.

Где обитает европейская химера

Несмотря на ассоциацию с теплыми морями, химера отличается высокой устойчивостью к холоду. Ее действительно часто встречают в Средиземном море и у берегов Северной Африки, но ареал значительно шире.

Рыба распространена вдоль всего побережья Европы и доходит до северных морей. В районе Мурманска она иногда попадается в сети промысловых судов и на крючки любителей ночной рыбалки. Такие находки подтверждают способность вида адаптироваться к разным температурным условиям. Об этом сообщает Дзен-канал "Книга животных".

Родство с акулами и скатами

С точки зрения биологии химера — близкий родственник акул и скатов. Она относится к хрящевым рыбам, а значит, ее скелет полностью состоит из хрящевой ткани, без костей. Это сближает ее с древними линиями морских позвоночных, существующих на планете миллионы лет.

При этом химеры заметно отличаются внешне и по образу жизни, из-за чего остаются малоизвестными широкой публике по сравнению с акулами.

Популярные вопросы о европейской химере

Опасна ли химера для человека?
Она не агрессивна, но ядовитые шипы могут быть опасны при неосторожном контакте.

Где можно встретить химеру в России?
Иногда ее ловят в северных морях, включая районы у побережья Мурманска.

Съедобна ли европейская химера?
Считается съедобной, но перед приготовлением необходимо удалить плавники с ядовитыми шипами.

Автор Дмитрий Коноплев
Дмитрий Коноплев — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
рыба европа россия животные
