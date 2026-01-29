Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Мартынов

Ум, который пугает хозяев: 12 пород собак, способных перехитрить человека

Собаки давно перестали быть просто домашними питомцами — многие из них демонстрируют интеллект, сравнимый с мышлением маленького ребёнка. Они запоминают слова, считывают эмоции, принимают самостоятельные решения и иногда удивляют хитростью. Но высокий ум — это не только послушание, а сложная совокупность навыков.

Бордер-колли
Фото: pixabay.com by KatrinKerou, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бордер-колли

Как на самом деле измеряют интеллект собак

Долгое время "ум" собаки оценивали по простому критерию — скорости обучения командам и точности их выполнения. Именно на этом принципе канадский психолог Стэнли Корен в 1994 году составил знаменитый рейтинг пород, опросив судей выставок и профессиональных дрессировщиков. В топ попадали собаки, которые усваивали новую команду менее чем за пять повторений и выполняли её правильно почти всегда.

Позже Корен уточнил, что интеллект собак многогранен. Он выделил инстинктивный интеллект (врождённые навыки), адаптивный (умение решать задачи) и рабочий (послушание). Современные исследования добавили ещё один уровень — социальный интеллект, то есть способность понимать человека, его жесты, эмоции и интонации, что напрямую связано с тем, как животные воспринимают человеческие эмоции.

""Социальный интеллект у собак формируется не из дрессировки, а из постоянного взаимодействия с человеком и среды, в которой животное живёт. Именно поэтому одни и те же породы могут показывать разный уровень понимания"" — считает зоопсихолог, обозреватель Pravda. ru Воробьёва Елена Михайловна.

Учёные доказали, что собаки читают человеческие жесты лучше, чем шимпанзе, а их мозг обрабатывает речь схожим с человеческим образом: смысл слов и интонация анализируются разными полушариями. Потенциал интеллекта у лучших представителей пород сравнивают с уровнем ребёнка двух лет.

12 самых умных пород собак

Лидером рейтингов уже много лет остаётся бордер-колли — абсолютный чемпион по обучаемости и самостоятельному мышлению. Пудели уверенно занимают второе место благодаря феноменальной памяти и чувствительности к эмоциям человека. Немецкие овчарки сочетают интеллект с дисциплиной, что делает их незаменимыми в службе.

В первую пятёрку также входят золотистые ретриверы и доберманы — породы, которые одинаково хорошо работают с людьми и принимают решения в сложных ситуациях. Далее следуют шелти, лабрадоры, папильоны, ротвейлеры, австралийские пастушьи собаки, вельш-корги и бельгийская овчарка малинуа. Их объединяет одно: развитый мозг, требующий постоянной нагрузки. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Почему упрямство — не признак глупости

Некоторые умные породы кажутся своенравными. Ротвейлер или корги могут не выполнить команду сразу, оценивая её целесообразность. Это не недостаток, а проявление адаптивного интеллекта, который нередко путают с упрямством, особенно у пород, входящих в список самых трудных в дрессировке. Такие собаки привыкли думать самостоятельно и анализировать обстановку.

Сравнение: умная собака и удобная собака

Самые интеллектуальные породы не всегда самые простые в быту. Бордер-колли или малинуа требуют постоянных задач, тренировок и активности. Более "удобные" умники — лабрадоры и ретриверы, которые охотно сотрудничают с человеком и легче адаптируются к семейной жизни.

""Высокий интеллект у домашних животных — это эволюционное преимущество, но в условиях квартиры он может превращаться в источник стресса, если не реализуется через деятельность"" — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Ворошилов Андрей Владимирович.

Популярные вопросы о самых умных породах собак

Правда ли, что интеллект собаки как у ребёнка?
Да, у отдельных собак он сопоставим с уровнем двухлетнего ребёнка.

Все ли умные собаки легко управляемы?
Нет, высокий интеллект часто означает самостоятельность.

Подходят ли такие породы новичкам?
Не всегда — многие требуют опыта и времени.

Автор Олег Мартынов
Мартынов Олег Вячеславович — кинолог с 18-летним стажем. Поведение собак, дрессировка и коррекция проблем.
Темы собака питомцы животные
