Эмоции нельзя спрятать: как лошади распознают человеческий страх по химическому следу

Зоосфера

Лошади улавливают эмоции человека не только по мимике и голосу, но и по запаху. Новые эксперименты показали, что стресс и страх оставляют чёткий химический след, который животные способны распознавать. Эти сигналы напрямую влияют на поведение лошадей и их реакцию на людей.

Мужчина верхом на лошади
Фото: Pravda.Ru by Елена Воробьёва is licensed under publiс domain
Мужчина верхом на лошади

Как ученые проверили обоняние лошадей

В исследовании шведских и немецких специалистов лошадям предлагали образцы человеческого пота, собранные в разных эмоциональных состояниях. Одни участники смотрели фильм ужасов, другие — спокойный документальный фильм. Разница в реакции животных оказалась заметной и воспроизводимой.

При восприятии запаха страха у лошадей учащался пульс, усиливалось визуальное сканирование пространства и появлялись признаки тревоги — фырканье и резкие движения головой. Похожие механизмы распознавания эмоций ранее отмечались и у других животных, чувствительных к человеческому состоянию, включая случаи, когда запах стресса влияет на поведение при контакте с людьми, как это происходит в ситуациях повышенной опасности.

Почему животные ищут контакт с человеком

Интересно, что при воздействии запаха страха лошади чаще приближались к экспериментатору. Учёные связывают это с эволюционным опытом совместной жизни: животное пытается получить подсказку или поддержку от партнёра по взаимодействию.

Подобная эмоциональная чувствительность характерна и для домашних питомцев, которые нередко реагируют на тревогу хозяина ещё до явных внешних признаков. Это подтверждают наблюдения за тем, как животные откликаются на человеческие переживания даже в привычной обстановке дома.

Практическое значение открытия

Для наездников, тренеров и всех, кто работает с лошадьми, вывод очевиден: скрыть волнение не получится. Даже при внешнем спокойствии животное улавливает внутреннее напряжение, и это отражается на его поведении и уровне стресса.

"Работа с лошадью всегда начинается с самоконтроля человека, потому что эмоциональный фон напрямую передаётся животному", — отмечает ветеринарный врач, обозреватель Pravda. ru Рябинин Сергей Алексеевич.

Реакция лошадей и других животных на эмоции человека

Лошади особенно чувствительны к запаховым сигналам, так как их обоняние играет ключевую роль в социальной коммуникации. У собак сильнее задействованы сочетания запаха и позы, у кошек — запах и поведенческие паттерны. Во всех случаях эмоции человека становятся фактором, влияющим на безопасность и комфорт животного. Об этом сообщает ВИЖ.

Популярные вопросы о восприятии эмоций лошадьми

Могут ли лошади чувствовать радость человека?

Да, позитивные эмоциональные состояния также сопровождаются изменением запаха и поведения.

Опасно ли работать с лошадью в состоянии сильного стресса?

Это повышает риск непредсказуемых реакций животного.

Можно ли научиться скрывать страх от лошади?

Гораздо эффективнее работать с собственным состоянием, чем пытаться его маскировать.

Автор Елена Воробьева
Елена Воробьева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
