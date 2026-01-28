Одна капля крови в океане — не начало охоты: акулы реагируют совсем на другое

Хищники океана способны чувствовать запахи так, как человеку и не снилось. Акулы ориентируются в воде с поразительной точностью, находя источник запаха даже на больших расстояниях. Именно поэтому их обоняние давно считается одним из самых совершенных в животном мире.

Фото: Pravda.Ru by Павел Смирнов is licensed under publiс domain Акула

Как устроено обоняние акул

Обонятельная система акул работает иначе, чем у наземных животных. Их носовые полости не участвуют в дыхании и служат исключительно для анализа воды, проходящей через специальные каналы. Внутри расположены миллионы сенсорных клеток, которые мгновенно передают сигналы в мозг при появлении даже слабых химических следов.

Такая чувствительность объясняет, почему акулы нередко реагируют на запах крови за километры от источника. Особенно развитым обонянием обладают крупные хищники — большая белая и тигровая акулы, что связано с размерами их обонятельных луковиц и образом питания в открытом океане.

Стереообоняние под водой

Еще одна особенность — способность чувствовать запахи "в стерео". Каждая ноздря улавливает химические сигналы отдельно, и разница во времени их поступления помогает точно определить направление движения добычи. Подобный принцип навигации делает акул эффективными охотниками даже в мутной воде и на глубине.

Подобные механизмы ориентации в среде характерны и для других морских обитателей, что хорошо видно на примере поведения морских хищников. Однако у акул эта способность доведена до максимума благодаря эволюции.

Почему люди редко интересуют акул

Несмотря на репутацию "плавающих носов", акулы ориентированы прежде всего на жирную и энергетически выгодную добычу. Человеческий запах и химический состав крови не соответствуют их привычному рациону, поэтому большинство встреч с людьми заканчивается без агрессии.

"Акулы реагируют не просто на кровь, а на целый химический "портрет" потенциальной добычи, и человек в этот набор обычно не входит", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Ворошилов.

Подобные особенности восприятия окружающей среды объясняют, почему случаи нападений остаются редкими и часто связаны с ошибочной идентификацией объекта.

Обоняние акул и других животных

Обоняние акул значительно превосходит возможности большинства морских рыб. В отличие от дельфинов, полагающихся на эхолокацию, или тюленей, ориентирующихся на зрение и слух, акулы делают ставку именно на химические сигналы. Такой подход эффективен в темной или глубокой воде, где другие чувства работают хуже, сообщает Gismeteo.

Популярные вопросы об обонянии акул

Правда ли, что акула чувствует каплю крови за километры?

Чувствительность очень высокая, но расстояние зависит от течений, температуры воды и концентрации вещества.

Все ли виды акул одинаково чувствительны к запахам?

Нет, у прибрежных и крупных хищных видов обоняние развито сильнее, чем у глубоководных.

Опасны ли акулы для человека из-за такого обоняния?

Как правило, нет — человек не является для них приоритетной добычей.