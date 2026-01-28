Одна капля крови в океане — не начало охоты: акулы реагируют совсем на другое

Хищники океана способны чувствовать запахи так, как человеку и не снилось. Акулы ориентируются в воде с поразительной точностью, находя источник запаха даже на больших расстояниях. Именно поэтому их обоняние давно считается одним из самых совершенных в животном мире.
Обонятельная система акул работает иначе, чем у наземных животных. Их носовые полости не участвуют в дыхании и служат исключительно для анализа воды, проходящей через специальные каналы. Внутри расположены миллионы сенсорных клеток, которые мгновенно передают сигналы в мозг при появлении даже слабых химических следов.
Такая чувствительность объясняет, почему акулы нередко реагируют на запах крови за километры от источника. Особенно развитым обонянием обладают крупные хищники — большая белая и тигровая акулы, что связано с размерами их обонятельных луковиц и образом питания в открытом океане.
Еще одна особенность — способность чувствовать запахи "в стерео". Каждая ноздря улавливает химические сигналы отдельно, и разница во времени их поступления помогает точно определить направление движения добычи. Подобный принцип навигации делает акул эффективными охотниками даже в мутной воде и на глубине.
Подобные механизмы ориентации в среде характерны и для других морских обитателей, что хорошо видно на примере поведения морских хищников. Однако у акул эта способность доведена до максимума благодаря эволюции.
Несмотря на репутацию "плавающих носов", акулы ориентированы прежде всего на жирную и энергетически выгодную добычу. Человеческий запах и химический состав крови не соответствуют их привычному рациону, поэтому большинство встреч с людьми заканчивается без агрессии.
"Акулы реагируют не просто на кровь, а на целый химический "портрет" потенциальной добычи, и человек в этот набор обычно не входит", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Ворошилов.
Подобные особенности восприятия окружающей среды объясняют, почему случаи нападений остаются редкими и часто связаны с ошибочной идентификацией объекта.
Обоняние акул значительно превосходит возможности большинства морских рыб. В отличие от дельфинов, полагающихся на эхолокацию, или тюленей, ориентирующихся на зрение и слух, акулы делают ставку именно на химические сигналы. Такой подход эффективен в темной или глубокой воде, где другие чувства работают хуже, сообщает Gismeteo.
Чувствительность очень высокая, но расстояние зависит от течений, температуры воды и концентрации вещества.
Нет, у прибрежных и крупных хищных видов обоняние развито сильнее, чем у глубоководных.
Как правило, нет — человек не является для них приоритетной добычей.
