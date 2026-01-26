Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Зона риска ближе, чем кажется: у этих пород собак рак костей выявляют особенно часто

Зоосфера

Некоторые заболевания у собак встречаются заметно чаще в зависимости от породы, и онкология не является исключением. Российские ветеринарные специалисты подтверждают: риск развития рака костей напрямую связан с размерами и генетическими особенностями животных.

Крупные породы в группе риска

Учёные Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины установили, что остеосаркома — злокачественная опухоль костной ткани — значительно чаще диагностируется у собак крупных пород. В эту группу входят немецкие овчарки, ротвейлеры, бульмастифы и шарпеи. Именно у таких животных заболевание выявляется наиболее регулярно при обращении к ветеринарным специалистам.

Исследование основано на анализе более 145 амбулаторных случаев, зафиксированных в период с сентября 2024 года по март 2025 года. Полученные данные подтвердили наличие устойчивых породных предрасположенностей к ряду серьёзных патологий, включая онкологические.

Породные особенности и другие заболевания

Помимо онкологии, специалисты отмечают выраженную связь породы с другими заболеваниями. Так, коллапс трахеи — состояние, при котором дыхательные пути частично или полностью спадаются, — характерен преимущественно для мелких собак. Чаще всего он диагностируется у йоркширских терьеров, а также у брахицефальных пород, включая мопсов и французских бульдогов.

Эксперты связывают это с анатомическими особенностями строения дыхательной системы. Укорочённая морда и изменённая форма трахеи создают дополнительные риски, которые усиливаются с возрастом животного.

Генетика и селекция как ключевой фактор

По словам доцента СПбГУВМ Роман Катаргин, породная предрасположенность формируется под влиянием сразу нескольких факторов.

"Породная предрасположенность описывает склонность к болезням, основанную на генетических, морфологических и физиологических особенностях. Длительная селекция пород усилила некоторые признаки и повысила риск наследственных заболеваний", — пояснил специалист.

Онкологические патологии также имеют выраженную породную специфику. Например, мастоцитома — злокачественная опухоль кожи — чаще всего выявляется у собак бульдогоподобной группы, включая бульдогов, бультерьеров и ши-тцу. Остеосаркома, в свою очередь, остаётся характерной именно для крупных и массивных пород.

Почему важна ранняя диагностика

Ветеринарные врачи подчёркивают, что учёт породной предрасположенности имеет решающее значение для раннего выявления заболеваний. Это позволяет выстраивать персонализированные профилактические программы и повышать эффективность лечения.

Владельцам породистых собак рекомендуется проходить ежегодную диспансеризацию с учётом типичных для конкретной породы рисков. Такой подход помогает обнаружить опасные патологии на ранней стадии и существенно улучшить прогноз для животного, сообщает Газета. Ru.

