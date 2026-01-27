Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Кравцов

Милый ритуал или крик о помощи: что на самом деле заставляет кошку прятаться

Зоосфера

Поведение кошек нередко ставит владельцев в тупик, особенно когда питомец внезапно исчезает под одеялом. Для одних это выглядит забавно, для других — вызывает тревогу за здоровье животного. Такое укрытие может быть как безобидной привычкой, так и важным сигналом. Почему кошка прячется под одеяло

Кошка прячется под одеялом
Фото: Pravda.Ru by Михаил Кравцов is licensed under publiс domain
Кошка прячется под одеялом

Кошки часто используют предметы быта не так, как ожидают люди. Под одеялом они находят темноту, тепло и ощущение безопасности, похожее на природное логово. Подобное поведение нередко сочетается с другими странностями, например привычкой выбирать укромные места для отдыха или реагировать на изменения в доме.

"Для кошки укрытие — это способ снизить уровень тревоги и восстановить контроль над ситуацией", — считает зоопсихолог, обозреватель Pravda. ru Воробьёва Елена Михайловна.

Игровое поведение

Даже взрослые кошки могут воспринимать одеяло как элемент игры. Движущаяся ткань стимулирует охотничьи инстинкты, позволяет отрабатывать прыжки и засады. В такие моменты животное активно двигается, не демонстрируя признаков страха или усталости.

Игры подобного рода часто возникают у питомцев, которым не хватает интерактивных занятий или ежедневной активности.

Желание отдохнуть и согреться

Под одеялом кошке тепло и тихо, а запах хозяина действует успокаивающе. Особенно это характерно для короткошерстных и бесшерстных пород, чувствительных к температуре. Если в помещении прохладно, животное может искать дополнительные источники тепла.

Общение с владельцем

Некоторые кошки залезают под одеяло, когда рядом находится человек. Так они поддерживают контакт и демонстрируют привязанность. Однако подобное поведение может мешать сну хозяина, особенно если питомец часто меняет позу или выходит из укрытия.

"Физическая близость с человеком для кошки — это элемент социальной связи, а не просто поиск тепла", — отмечает фелинолог, обозреватель Pravda. ru Гаврилова Наталья Олеговна.

Стресс и небезопасная обстановка

Громкие звуки, гости, дети или другие животные способны вызвать у кошки стресс. В таких случаях она стремится спрятаться туда, где ее не будут беспокоить. Под одеялом питомец может выглядеть напряженным, избегать контакта и долго не выходить.

Болезнь как возможная причина

Если кошка стала прятаться внезапно и при этом выглядит вялой, отказывается от еды и воды, это может быть признаком недомогания. Животные часто скрывают боль и выбирают изолированные места для отдыха.

Опасно ли кошке находиться под одеялом

Для здоровых взрослых животных кратковременное пребывание под одеялом обычно не опасно. Однако котята, пожилые и ослабленные кошки могут запутаться в складках ткани или испытывать нехватку воздуха. Дополнительный риск возникает, если человек не заметит питомца и сядет на кровать. Об этом сообщает Pet Story.

Что делать владельцу

Важно наблюдать за поведением кошки и оценивать общее состояние. При подозрении на болезнь следует обратиться к ветеринару. Если причина кроется в стрессе или холоде, стоит пересмотреть условия содержания, добавить лежанки, домики и игровые зоны.

  1. Оцените температуру в помещении и при необходимости утеплите зону отдыха.
  2. Обеспечьте питомцу личное укромное место вне кровати.
  3. Уделяйте время играм и общению ежедневно.

Популярные вопросы о поведении кошек

Почему кошка лезет под одеяло именно ночью?

В темное время суток животные активнее реагируют на звуки и движения, а также ищут тепло и контакт с хозяином.

Нужно ли отучать кошку от этой привычки?

Если поведение не связано с болезнью и не создает опасности, строгой необходимости нет.

Когда стоит обратиться к специалисту?

При резких изменениях поведения, снижении аппетита и общей активности.

Автор Михаил Кравцов
Кравцов Михаил Юрьевич — специалист по содержанию домашних животных с 17-летним стажем. Уход, условия, адаптация и повседневная практика.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кот кошка питомец питомцы животные
Новости Все >
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
Сейчас читают
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Садоводство, цветоводство
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Недвижимость
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Поздно — не вырастет, рано — погибнет: опасное окно посева перца в 2026 году
Садоводство, цветоводство
Поздно — не вырастет, рано — погибнет: опасное окно посева перца в 2026 году
Популярное
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков

Хрустящие чебуреки с сочной начинкой можно приготовить дома всего за 30 минут. Рассказываем, как добиться идеального теста и насыщенного вкуса без ошибок.

Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Ветер ломает всё, а он стоит как скала: многолетник, который держит форму всё лето
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: способ сохранить свежесть в холодильнике
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Не выбрасывайте прошлогодние семена: один стакан воды решит их судьбу за минуты
Не выбрасывайте прошлогодние семена: один стакан воды решит их судьбу за минуты
Последние материалы
Грунт, который меняет всё: этот способ делает рассаду мощной и защищает от болезней
Не нужен ремонт: маленькие обновления способны оживить даже унылую гостиную
Толстянка растёт, а деньги — нет? Этот уход раскроет потенциал растения
Городская мода избавляется от тяжестей: аксессуары нового поколения вытесняют сумки
Грядка работает как завод: 5 способов посадки, после которых картошку копают мешками
Кошачья эволюция пошла своим путём: породы, появившиеся естественно и почти случайно
Тёплый минимализм захватывает дома: секрет стиля, который выглядит слишком лёгким
Батареи кипят, а дома зябко: тепло утекает туда, куда обычно никто не смотрит
Урожай до жары и болезней: ранние томаты, которые гарантируют красные кисти первыми
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.